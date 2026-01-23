Programa Expande de Corfo abre primera convocatoria 2026 para apoyar el despegue comercial de emprendimientos chilenos

Corfo abrió la primera convocatoria nacional 2026 de su programa Expande, instrumento enfocado en emprendimientos ya consolidados, que requieren apoyo para expandir sus horizontes y lograr su despegue comercial a nivel nacional y/o internacional.

El programa Expande ofrece un cofinanciamiento de hasta un 75% del costo total del proyecto, con un tope de $25 millones, que puede ser prolongable en una segunda etapa con un subsidio de hasta $20 millones. Corfo también otorgará un 10% adicional de financiamiento a aquellos emprendimientos que sean liderados por mujeres.

“Expande responde a un diagnóstico claro del ecosistema emprendedor: muchos proyectos logran validar su solución y generar ventas iniciales, pero necesitan financiamiento y acompañamiento técnico-financiero para transformar esa tracción en crecimiento sostenido. El instrumento actúa justamente en ese punto, combinando cofinanciamiento con apoyo de nuestras entidades patrocinadoras en gestión y seguimiento para incentivarlos a expandirse”, afirmó el subgerente de Financiamiento para el Emprendimiento de Corfo, Sebastian Arias.

Arias, añadió, además, que “desde nuestra perspectiva, el enfoque del programa Expande es clave para estos nuevos negocios puedan convertirse en emprendimientos dinámicos y realizar una contribución efectiva al desarrollo productivo.”

Cupos priorizados

Para este llamado 2026 del programa Expande, se definió cupos prioritarios para al menos diez proyectos que aborden ejes temáticos estratégicos para Corfo como lo son la descarbonización, hidrógeno verde, energía limpia y captura de CO₂. También habrá dos cupos para emprendimientos de la Provincia de Chiloé, esto en el marco del “Plan Chiloé” del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

“Esta priorización responde a espacios donde existen problemáticas relevantes, que tienen buenas oportunidades para ser resueltas por emprendimientos que están en etapa de crecimiento. Al focalizar recursos en estas soluciones innovadoras podemos generar impacto ambiental positivo, mayor competitividad y proyección de mercado para los proyectos que resultan apoyados”, sostuvo Sebastián Arias.

La convocatoria 2026 de Expande estará abierta hasta el 24 de febrero, a las 16.00 horas, en www.corfo.gob.cl Para más información y orientación, se realizarán webinars “Postula Bien”, transmitidos vía YouTube de Corfo, para entregar lineamientos básicos y completos sobre el proceso de postulación. Estos se realizarán 28 de enero y 18 de febrero, ambos, a las 11.00 horas.

Pitch Day Segunda Generación 2024

Entre 2022 y 2025, el programa Expande suma 464 proyectos apoyados a lo largo del país, que han recibido apoyo por más de $14.574 millones en cofinanciamiento para apoyar su consolidación. Cifra que incluye los emprendimientos seleccionados en 2024 que fueron protagonistas en una jornada de Pitch, hoy jueves, que contó con la presencia del vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, como parte de su postulación para la extensión de este instrumento.

“Uno de los grandes desafíos que tiene el emprendimiento es ir descubriendo el modelo negocio y eso tiene dos elementos fuertes: la propuesta y la validación ante el mercado. Y este camino está lleno de incertidumbres tecnológicas y comerciales, y, por tanto, una buena forma de administrar bien el financiamiento es dividir este proceso en distintas etapas, tal como lo hacemos con el programa Expande, para entregar recursos conforme los equipos van rompiendo barreras y cumpliendo metas”, explicó Benavente.

En esta ocasión, 18 emprendimientos de la 2da generación 2024 del programa Expande participaron en el DemoDay que les permitirá, en caso de ser seleccionados, acceder a un subsidio adicional de hasta $20 millones, con tope del 75% del costo de su proyecto, como apoyo para continuar con sus planes de conquistar nuevos mercados.