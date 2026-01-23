SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Programa Expande de Corfo abre primera convocatoria 2026 para apoyar el despegue comercial de emprendimientos chilenos

    Hasta el 24 de febrero estará activo este llamado que ofrece un subsidio de hasta $45 millones para los proyectos que se adjudiquen ambas etapas del instrumento.

     

    Corfo abrió la primera convocatoria nacional 2026 de su programa Expande, instrumento enfocado en emprendimientos ya consolidados, que requieren apoyo para expandir sus horizontes y lograr su despegue comercial a nivel nacional y/o internacional.

    El programa Expande ofrece un cofinanciamiento de hasta un 75% del costo total del proyecto, con un tope de $25 millones, que puede ser prolongable en una segunda etapa con un subsidio de hasta $20 millones. Corfo también otorgará un 10% adicional de financiamiento a aquellos emprendimientos que sean liderados por mujeres.

    “Expande responde a un diagnóstico claro del ecosistema emprendedor: muchos proyectos logran validar su solución y generar ventas iniciales, pero necesitan financiamiento y acompañamiento técnico-financiero para transformar esa tracción en crecimiento sostenido. El instrumento actúa justamente en ese punto, combinando cofinanciamiento con apoyo de nuestras entidades patrocinadoras en gestión y seguimiento para incentivarlos a expandirse”, afirmó el subgerente de Financiamiento para el Emprendimiento de Corfo, Sebastian Arias.

    Arias, añadió, además, que “desde nuestra perspectiva, el enfoque del programa Expande es clave para estos nuevos negocios puedan convertirse en emprendimientos dinámicos y realizar una contribución efectiva al desarrollo productivo.”

    Cupos priorizados

    Para este llamado 2026 del programa Expande, se definió cupos prioritarios para al menos diez proyectos que aborden ejes temáticos estratégicos para Corfo como lo son la descarbonización, hidrógeno verde, energía limpia y captura de CO₂. También habrá dos cupos para emprendimientos de la Provincia de Chiloé, esto en el marco del “Plan Chiloé” del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

    “Esta priorización responde a espacios donde existen problemáticas relevantes, que tienen buenas oportunidades para ser resueltas por emprendimientos que están en etapa de crecimiento. Al focalizar recursos en estas soluciones innovadoras podemos generar impacto ambiental positivo, mayor competitividad y proyección de mercado para los proyectos que resultan apoyados”, sostuvo Sebastián Arias.

    La convocatoria 2026 de Expande estará abierta hasta el 24 de febrero, a las 16.00 horas, en www.corfo.gob.cl Para más información y orientación, se realizarán webinars “Postula Bien”, transmitidos vía YouTube de Corfo, para entregar lineamientos básicos y completos sobre el proceso de postulación. Estos se realizarán 28 de enero y 18 de febrero, ambos, a las 11.00 horas.

    Pitch Day Segunda Generación 2024

    Entre 2022 y 2025, el programa Expande suma 464 proyectos apoyados a lo largo del país, que han recibido apoyo por más de $14.574 millones en cofinanciamiento para apoyar su consolidación. Cifra que incluye los emprendimientos seleccionados en 2024 que fueron protagonistas en una jornada de Pitch, hoy jueves, que contó con la presencia del vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, como parte de su postulación para la extensión de este instrumento.

    “Uno de los grandes desafíos que tiene el emprendimiento es ir descubriendo el modelo negocio y eso tiene dos elementos fuertes: la propuesta y la validación ante el mercado. Y este camino está lleno de incertidumbres tecnológicas y comerciales, y, por tanto, una buena forma de administrar bien el financiamiento es dividir este proceso en distintas etapas, tal como lo hacemos con el programa Expande, para entregar recursos conforme los equipos van rompiendo barreras y cumpliendo metas”, explicó Benavente.

    En esta ocasión, 18 emprendimientos de la 2da generación 2024 del programa Expande participaron en el DemoDay que les permitirá, en caso de ser seleccionados, acceder a un subsidio adicional de hasta $20 millones, con tope del 75% del costo de su proyecto, como apoyo para continuar con sus planes de conquistar nuevos mercados.

    Más sobre:Hub emprendeemprendimientoemprender

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Excarabinera vinculada al millonario robo de Brinks en Rancagua queda en prisión preventiva

    Comunidad Palestina de Chile reprocha “Consejo de Paz” de Trump: “Sienta un precedente peligroso para los pueblos que dependen del derecho internacional”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía
    Chile

    Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

    Excarabinera vinculada al millonario robo de Brinks en Rancagua queda en prisión preventiva

    Comunidad Palestina de Chile reprocha “Consejo de Paz” de Trump: “Sienta un precedente peligroso para los pueblos que dependen del derecho internacional”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud
    Negocios

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache
    El Deportivo

    El exótico destino que escogió Luis Guerra, una de las principales figuras de Deportes Limache

    Solo un sudamericano sigue en carrera: Francisco Cerúndolo se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    Una rebelde lesión: Alexis Sánchez otra vez se queda fuera de la convocatoria del Sevilla en LaLiga

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump
    Mundo

    México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

    Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’