22 rutinas de stand up en Netflix para reír a carcajadas

No solo en teatros y salas puedes ir a reír a carcajadas. Sin salir de casa, te lo puedes pasar en grande con el catálogo de stand up en Netflix.

En la popular plataforma de streaming encuentras un número generosos de especiales, tanto de consagrados comediantes, reconocidos a nivel internacional, como de nuevos exponentes.

También hay algunos standuperos chilenos, que se destacaron y que pasaron a engrosar el catálogo de comedia de Netflix.

Acá, una selección para reír una y otra vez.

Chelsea Peretti: One of the Greats

El nombre de este especial de stand up de Netflix lo dice todo: es una de las grandes.

Chelsea Peretti tiene más que suficiente experiencia en comedia. Escribió para Parks and Recreation y Saturday Night Live y, además, es la inolvidable Gina Linetti en Brooklyn Nine-Nine.

En One of the Greats, Peretti se muestra como siempre: energética y políticamente incorrecta, con una forma de hablar que en sí da risa.

Peretti se refiere a temas cotidianos, como roles de género, conversaciones incómoda y quedarse en casa sin hacer nada.

Pero también tiene sus aspectos introspectivos, incluso incluye algunos delirios surrealistas de su subconsciente. Aunque esas escenas pueden parecer extrañas, mantienen la atención y explican bien la visión de la comediante.

Demetri Martin: The Overthinker

El de Demetri Martin debe ser el stand up de Netflix menos convencional. Este comediante hace sus rutinas sin ninguna expresión en su voz y rostro, mientras hace dibujos en vivo y toca música.

The Overthinker hace honor a su título y es ver la obra de alguien que piensa demasiado, analizando todos los aspectos de la vida desde diferentes ángulos.

Habla del horóscopo, del enojo al volante, de los pensamientos de los niños y hasta de perros, los agujeros al centro de las donas y las letras del alfabeto que suenan demasiado agresivas.

Y si no fuera suficiente con lo que pasa en el espectáculo, Martin sigue pensando demasiado. En post-producción se agregó gráficos, subtítulos y una voz comentando la rutina, hasta indicando lo malo que es un chiste.

James Acaster: Repertoire

En los cuatros episodios que componen este especial, el comediante inglés James Acaster muestra su trabajo de toda esta década.

Los primeros tres episodios son sus rutinas anuales que ya había presentado. Todas fueron reconocidas en el Festival Fringe de Edimburgo entre las mejores del año en que se estrenaron.

Por otro lado, el cuarto episodio es una referencia a los tres anteriores, haciendo necesario ver toda la colección para entender los chistes. Es un compromiso ver su repertorio, pero vale la pena.

Sus chistes habitualmente se van hacia áreas extrañas, contando reflexiones sobre “loops” temporales y experiencias poco comunes.

Hannah Gadsby: Nanette

Si has estado en internet en los últimos meses, seguro has escuchado hablar sobre Nanette.

El especial de esta comediante de Tasmania causó revuelo cuando salió, rápidamente se consolidó como uno de los mejores stand up de Netflix.

Lo que hace Hannah Gadsby es romper con el esquema de la comedia, haciendo que el espectador pase por los mismos niveles de tensión por los que ha pasado ella.

Su rutina es muy aguda, potente e íntima, revelando experiencias traumáticas de su vida que no terminan necesariamente en un chiste.

Habla sobre homofobia, lesbianismo, marginalidad y feminismo, todo conectado por el rechazo y la violencia que ha sufrido toda su vida. Da para enojarse y pensar, pero también saca carcajadas.

Un imperdible tan aclamado que tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Natalia Valdebenito: Gritona

Sin Miedo de Natalia Valdebenito la-tercera

Foto: Promocional

Netflix ha puesto énfasis en expandirse con shows de stand up extranjeros. Encuentras varios de humor chileno, entre ellos está la famosa Gritona.

Es la rutina que Natalia Valdebenito estrenó en 2015 y sirvió como base para su inolvidable paso por el Festival de Viña del Mar en 2016.

Aunque ya la hayas visto en uno de los muchos shows que dio entre el 2015 y el 2016, vale la pena revivir Gritona. Básicamente es la misma rutina, pero en Netflix tiene algunas sorpresas extra y actualizaciones de lo que ha vivido Valdebenito después de Viña.

La rutina se destaca por ser feminista, con una Valdebenito que no teme a hablar sobre misoginia, igualdad de género y otros temas de contingencia.

Este especial fue grabado en el último show de la gira de Valdebenito, que se celebró en un Teatro Caupolicán repleto. Tuvo tanto éxito que luego grabó uno exclusivamente para Netflix, El especial.

Bo Burnham: Make Happy

Bo Burnham es uno de los casos de éxito que partió como un adolescente Youtuber, pasó directo a Comedy Central y terminó en Netflix con un especial aclamado por los críticos.

Como siempre, Burnham aprovecha el diseño escénico y la tecnología, combinado música, efectos de luces y sonidos para crear una atmósfera. Pero Make Happy -su tercer especial de stand up de Netflix- tiene una gran diferencia.

Se trata de un espectáculo mucho más oscuro. Desde el primer momento sabemos esto, con una voz advirtiendo a los espectadores que no deben reír “porque el mundo no es divertido”.

Su estilo es transgresor, muy lúcido y consciente sobre lo que pasa en el mundo, pero también extrañamente mundano y cotidiano. Se ríe hasta de los burritos con demasiados ingredientes, de su propia ansiedad y del público.

Y ojo que también es músico. El show se acompaña con música en vivo, chistes cantados y hasta una versión de Kanye West.

Ali Wong: Baby Cobra

En su primer especial de stand up de Netflix, la comediante se presenta el Winter Garden Theatre de Toronto con siete meses de embarazo. Muy embarazada y muy activa.

Es una rutina dirigida a principalmente a las mujeres, específicamente a las que son mamá. Por algo se lanzó en el Día de la Madre.

En ella, la actriz de Amerian Housewife habla sobre su vida sexual, sobre lo que odia de estar embarazada, los hombres asiáticos, lo difícil que es mantener una familia, las carreras laborales de las mujeres y el feminismo.

Su forma de hablar y expresiones son suficientes para hacer reír, que sumados a sus chistes irónicos significan carcajadas.

Si no fuera poco, el 2018 Ali Wong lanzó su segundo especial para la plataforma de Streaming, llamado Hard Knock Wife.

Y como gran genia de la comedia que es este segundo especial retomo lo hablado en Baby Cobra, volviendo con su embarazo retoma la maternidad y, obvio, las decepciones que trae consigo esta.

Hasan Minhaj: Homecoming King

Hasan Minhaj se basa en su propia experiencia en su primer especial de stand up de Netflix, en que comparte lo que vivió como hijo de indios musulmanes en California.

Homecoming King tuvo una excelente recepción de los críticos, que destacaron el talento de Minhaj para contar historias que conectan el humor y la tristeza en forma natural.

Se trata de una rutina muy humana. Habla sobre ser un niño de color en una ciudad blanca, el racismo, el bullying, la presión y el rechazo que sienten los hijos de inmigrantes.

A pesar de que cuenta varias historias muy tristes -como cuando su cita de graduación lo abandonó por un joven blanco debido a la presión de sus padres-, el especial no deja una sensación triste. Las risas alivianan todos los momentos que rompen el corazón.

Sarah Silverman: A Speck of Dust

Este especial marca el regreso de Sarah Silverman, una de las comediantes más famosas actualmente, después de la muerte de su madre y sus propios problemas graves de salud.

Vuelve con A Speck of Dust, un stand up en que recuerda que no tiene pelos en la lengua. Su rutina consiste en contar historias que ponen a su audiencia incómoda, en repetitivas ocasiones, e incluso llegar a ofenderla en ocasiones.

Incluso llega a los lugares donde nadie va, bromeando sobre situaciones prohibidas. Uno de ellos es la violación, tema de un chiste que Silverman consigue abordar de buena manera.

Otro tema excelentemente tocado es la religión y la creencia de Dios. A diferencia de los ya más que usados chistes sobre ser ateo, haciendo uno de los mejores chistes respecto a esto.

Tal como lo dice el trailer, en A Speck of Dust se habla sobre religión, aborto y sexo. Usa imágenes muy explícitas, tratando de explicar lo ridículas que son las políticas de género.

Este especial fue nominado al Premio Primetime Emmy por “mejor guión para un especial de variedades”.

The Standups

Si no quieres pegarte viendo un especial de casi una hora y media, dale una oportunidad a The Standups.

Es una serie de episodios de 30 minutos, perfecta para ver en tus tiempos libres… o comenzar una maratón.

Tiene dos temporadas de seis episodios cada una, presentando en total 12 rutinas cortas de 12 comediantes.

No son tan conocidos como los que solemos ver en Netflix, pero han hecho carrera. Lo interesante es que todos hacen diferentes estilos de comedia.

¿Uno recomendado? El tercer episodio de la segunda temporada, del comediante Kyle Kinane. En su rutina critica lo que se está viviendo en Estados Unidos -el “apocalipsis” de Trump-, pero reconoce que sigue con su vida cotidiana y rutinaria, burlándose de él mismo.

Malena Pichot: Estupidez Compleja

Desde argentina, la fenomenal Malena Pichot realizó el 2018 uno de los mejores especiales de stand up que puedes ver.

Famosa por la realización de una webserie en el país trasandino, está comedianta se hizo un nombre rápidamente.

Con una de las mejores intros que podrías ver en un especial de comedia, su show esta plagado de feminismo y de lo ridículo que somos los hombres.

Ahora, si eres hombre probablemente te sentirás a ratos incómodo por las verdades que dice la argentina, pero ojo, que eso no detendrá que podrás disfrutar de igual manera a esta entretenida comedianta.

Con temáticas muy actuales, este stand up de Netflix es una fusión la risa y golpes de realidad, haciendo mucha referencia a esa estupidez compleja que vemos constantemente.

Al final, uno de los temas que más discute este especial es esas respuestas estúpidas, las que te dejan pensando con dolor de cabeza si realmente te dijeron lo que escuchaste.

Chris Rock: Tamborine

Chris Rock vuelve a Brooklyn 12 años después con un especial con nuevos temas, pero manteniendo su genial comedia.

Este comediante, famoso en Estados Unidos, podría mantener su humor de siempre, pero en este especial juega con un nuevo problema: su separación y el comienzo de una nueva vida.

Es ahí donde este stand up de Netflix te sorprenderá, con un Chris Rock vulnerable por su ruptura, pero cargada de comedia que hace reír a cualquiera.

Además, tiene bromas sobre los problemas que todavía se mantienen entre afrodescendientes y blancos en Estados Unidos, concientizando a través de la risa.

John Mulaney: Kid Gorgeous

El comediante reconocido por ser ex guionista de Saturday Night Live y uno de los creadores de la exitosa serie Big Mouth, realizó en 2018 uno de los especiales favoritos de stand up de Netflix.

Desde el Radio City Music Hall de Nueva York, esta rutina es divertida ya solo por tener a John Mulaney, quien hace gracia apenas se para sobre el escenario.

Riéndose de observaciones simples de las cosas más humanas, ya sea de política o celebridades, logra una presentación plagada de chistes rápidos y buen ritmo.

Ahora tranquilo, que Mulaney también suelta chistes sobre sí mismo, de su matrimonio, adolescencia y sus ansiedades.

Jani Dueñas: Grandes fracasos de ayer y hoy

Jani Dueñas en Netflix la-tercera

Foto: Netflix

Si bien el paso de Jani Dueñas por el festival de Viña de Mar fue errático, eso no quita que la comedianta sea una de las mejores en la escena nacional y este especial lo confirma.

Como uno de los mejores especiales de comedia del 2018 según la revista Time, Dueñas se ríe de ella misma entregando un show hilarante.

A los 40 años, habla de estar soltera otra vez y de las dificultades de no saber qué hacer en un futuro.

¿Quiere ser madre o prefiere ser la tía borracha?, esa pregunta se hace la comedianta y su público explota a carcajadas. No hay mejor razón que esa para verla.

Hannah Gadsby: Douglas

Otra de esta comediante australiana, que en 2018 brilló con Nannette y que ahora acaba de estrenar en Netflix una nueva rutina, Douglas.

Grabada en Nueva York, en esta rutina de más de una hora cuenta distintas historias en que crítica el patriarcado y que parten con una conversación que tuvo en un parque.

Estaba ella ahí con su mascota Douglas (por eso el nombre del especial), cuando un hombre que paseaba a un galgo se le acerca a conversar con fingida simpatía, como dice en su rápido relato que te sacará varias carcajadas.

Así, como se río de la situación en el parque, también comentó acerca de las palabras que usan los estadounidenses, a quienes consideró inteligentes, pero muy tozudos sólo por el hecho de vivir en ese país.

Eddie Murphy: Delirious

Eddie-Murphy-Delirious-1.jpg la-tercera

Eddie Murphy Delirious especial de stand up de Netflix

El 2019 Eddie Murphy volvió a demostrar que es uno de los mejores actores de comedia con su película del Dolemite is my name.

Para muchos su nombre en Chile es más reconocido por sus actuaciones en películas de comedia, por eso algunos lo aman y otros lo detestan.

Pero en Netflix podrás encontrar un especial de 1983, una rutina que le dio un salto a la fama y demuestra por qué es un tremenedo comediante.

Parodiando a famosos como Stevie Wonder y Michael Jackson, dispara sin censuras, pero de buena manera.

Es un especial imprescindible, porque varios comediantes futuros tomaron nota y lo se inspiraron en esta rutina.

Fabrizio Copano: Solo pienso en mi

copano.jpg la-tercera

Imagen de Fabrizio Copano

El 2017 Fabrizio Copano dio su salto definitivo en la comedia, con su triunfo en el Festival de Viña del Mar.

Por si fuera poco, ese mismo año lanzó su especial de comedia para Netflix. Uno tan exitoso, que lo llevó a radicarse enEstados Unidos, donde hoy desarrolla su carrera.

Grabado en el Teatro Maipo de Buenos Aires, Copano habla de temas actuales: los emoji, un banco de esperma, Whasapp y otros que no deja pasar.

Ellen Degeneres: Relatable

Con la credencial de conducir uno de los programas más exitosos de EE.UU., The Ellen Degeneres Show, Ellen regresó al stand up, después de 15 años, con este especial de stand up en Netflix del 2018.

Como comediante y actriz, es más que reconocida por su humor rápido y adaptable y este stand up lo recuerda.

Haciendo un repaso por su carrera y reflexionando sobre esta misma, la comedianta abiertamente lesbiana nos lleva por un camino junto a ella, contándonos sobre su historia.

Grabado desde el Benaroya Hall de Washington, el especial tiene 10 minutos donde conversa y responde preguntas del público, dando un espacio entretenido y ridículo, además de su genial monólogo.

Adam Sandler: 100% Fresh

¿Adam Sandler en esta lista? No, no es una broma. Tranquilo, no te vayas, que este especial de comedia es genuinamente bueno y cargado a la música.

Es cierto que en los últimos años lo hemos visto en películas de dudosa calidad o derechamente malas. Pero este especial de 2018 en Netflix lo vuelve a posicionar como un gran comediante y le da un giro a carrera.

Acá, Sandler se da el tiempo para hablar de paternidad, Uber, música y muchos otros temas que se sienten muy creativos acompañados de sus canciones.

Te recomendamos darle una oportunidad al actor. Al menos esta vez sí te hará reír.

Amy Schumer: Growing

Incómoda, escatológica y extremadamente sexual son las palabras que usan para describir a Amy Schumer. Y en este especial, pese a su embarazo, no cambia mucho.

La neoyorkina juega con los prejuicios que aparenta, pero apenas entramos a su especial nos encontramos con chistes de vómito o menstruación.

Con un mensaje body positive, -el que promueva la aceptación de los cuerpos sin seguir pautas de belleza preestablecidas- mezclado con comedia salvaje, explícita y sin tabú, Schumer rompe cualquier idea que te puedas hacer de ella.

Jerry Before Seinfeld

Volver a donde comenzaste es algo poco común, pero Jerry Seinfeld lo hace, y de excelente manera, en su especial del 2017 para Netflix.

Quien abrió el stand up para un amplio público en todo el mundo con su show Seinfeld, vuelve a donde nació en Nueva York en Comic Strip Live, donde nos trae una rutina plagada de material legendario.

Su rutina tiene historias de su infancia y de su carrera de comediante, las que van intercalando junto a imágenes de archivo, narraciones y conversaciones del mismo Seinfeld.

Además, Seinfeld acaba de estrenar otra rutina de stand up en Netflix, 23 hours to kill.

Daniel Sloss Live Shows

Con dos especiales en Netflix, Daniel Sloss llegó a Estados Unidos a hablar de todo lo extraño que ve en Estados Unidos. Y claro, de su vida familiar como escocés en este país.

Pero todo lo que relata es con chistes muy rápidos y un entretenido y buen humor negro: se rie de la muerte, de la gente con discapacidades y de un montón de otros temas sensibles, aunque de buena manera.

Y aunque pareciera a ratos que este especial busca ser polémico solo por ser polémica, es todo lo contrario, ya que su humor es poco ofensivo. Además, los mezclas con giros que nos llevan directo al coraón de este comediante.

