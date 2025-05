32 series imperdibles de Netflix estrenadas en 2018

1. El Perfume

Desde Alemania llegó esta producción que trae a la memoria el libro homónimo de los 80 de una manera novedosa y sólida.

Todo parte con el feroz asesinato de una joven a quien, además, le han extraído las glándulas odoríferas de su cuerpo. Las sospechas recaen en un grupo de amigos de la chica que, años atrás, habían estado obsesionados con investigar el tema de los olores y de cómo sintetizarlos.

Una singular detective es la encargada de dilucidar el crimen, mientras también debe lidiar con asuntos de su vida personal.

Una serie muy bien construida y narrada, con una factura que nada tiene que envidiarle al cine de calidad. Ojo también con las actuaciones, que contribuyen a darle vigor a la trama.

Ver aquí El Perfume

2. El método Kominsky

Uno de los buenos estrenos que llegó en noviembre a Netflix es El Método Kominsky, la nueva sitcom escrita y producida por Chuck Lorre(The Big BangTheory, Two and a Half Men) y protagonizada por Michael Douglas a sus 74 años.

En ella conocemos a Sandy Kominsky (Douglas), un afamado actor estadounidense que, luego de que el éxito se alejara de su vida, se dedica a dar clases de teatro a un particular grupo de estudiantes en su academia personal.

Junto a él siempre está su mejor y más fiel amigo Norman Newlander (Alan Arkin), que debe enfrentar la muerte de su esposa producto de un cáncer terminal. Es luego de este trágico hecho, que su amistad se fortalece, y comienzan a vivir los problemas que aquejan a las personas de la tercera edad.

El miedo a la muerte, que cada día está más cerca para ellos, es uno de los principales motores de la serie que, aunque tiene mucho de drama, sabe aprovechar al máximo los momentos más complejos para transformarlos en comedia y conseguir una ola de carcajadas.

Dale una oportunidad porque, además de ser una buena oportunidad para ver a Michael Douglas en un rol protagónico, la serie es tan entretenida y rápida de ver que la puedes terminar en unas pocas horas.

Mira El Método Kominsky acá.

3. Baby

Esta serie acaba de llegar desde Italia, sorprendiendo gratamente a la audiencia por su entretenida factura y su relato, fuerte e interesante por igual.

Aquí las protagonistas son dos adolescentes de clase alta que asisten a un colegio de élite y que de a poco se van rebelando frente a sus familias, cínicas y disociadas, para caer en las garras de la prostitución.

La música (mucho trap y otras joyas millennial), las historias (que también incluyen a sus compañeros de colegio, varios de ellos bien conflictivos), el protagonismo que la serie le da a las redes sociales y las actuaciones, sobre todo creíbles, hacen de ésta una producción que atrapa, sobre todo a la audiencia más joven.

Ver aquí Baby.

4. La chica nueva

"Mucha gente cree que la escuela fue una de las épocas más bonitas de su vida", es la frase que al inicio de la serie reza Nanno (Chicha Amatayakul), la bella e inteligente chica que protagoniza este drama escolar basado en 13 trágicas noticias que tuvieron mujeres como víctimas.

Aunque su estreno —a fines de octubre— pasó desapercibido para muchos, esta producción original de Netflix filmada en Tailandia es una de esas series para quedar con la boca abierta.

Porque, sin gozar con la mejor de las facturas —a ratos es difícil saber si se debe reír o llorar—, la historia de La chica nueva llega a la pantalla con una adictiva trama llena de suspenso.

En ella Nanno es una suerte de vengadora femenina que tiene un sólo objetivo: hacer que todos quienes hayan abusado de algún estudiante en su escuela, paguen hasta la última consecuencia. Y claro que lo logra con los métodos más perversos posibles, pero ¿Por qué?

Al igual que Black Mirror —a la que a ratos se parece bastante—, esta serie se puede ver sin un orden determinado. Cada episodio muestra una nueva "travesura" de esta vengadora, salvo los últimos dos capítulos, que muestran cómo fue que Nanno terminó convertida en lo que es ahora.

Dale una oportunidad porque, al igual que series como Elite, es un buen retrato de las oscuras relaciones, prácticas y abusos que ocurren al interior de las escuelas.

Mira La Chica Nueva acá.

5. Narcos: México

La espera para los fanáticos de Narcos llegó a su fin este viernes 16 de noviembre con el estreno de Narcos: Méxicoen Netflix.

Esta cuarta entrega —y probablemente la mejor— de la serie se traslada desde Colombia —con la historia de Pablo Escobar y el Cartel de Calí— hasta México para contar la historia de los inicios de los carteles de narcotraficantes más poderosos del mundo.

Su relato sigue a Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), un ex policía de la ciudad de Sinaloa que se traslada hasta Guadalajara para unir, en una corrupta red, a los mayores jefes del narcotráfico de los estados aledaños con la policía federal. Eso con el único fin de fundar el "imperio más grande" del narcotráfico a nivel mundial.

Pero no todo será fácil para Félix Gallardo, porque en su camino se interpondrá el agente de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña) que intentará frustar sus planes a toda costa.

Mira Narcos: México acá.

6. The Final Table

Para ser francos, The Final Table (traducido en Latinoamérica como Todo el mundo a la mesa) no cumple con el perfil de las series publicadas en este especial. Eso porque, en estricto rigor, esta producción es un reality show más que otra cosa.

Pero no podíamos dejarlo fuera de esta lista, porque es uno de los programas de gastronomía más entretenidos estrenados este año en Netflix.

Se trata de un concurso al estilo de Master Chef, en que doce equipos compuestos por algunos de los chefs más talentosos del mundo compiten por conseguir un asiento en la mesa compuesta por nueve leyendas de la gastronomía: Enrique Olvera (México), Andoni Aduriz (España), Clare Smyth (Reino Unido), Helena Rizzo (Brasil), Vineet Bhatia (India), Grant Achatz (EE. UU.), Carlo Cracco (Italia), Yoshihiro Narisawa (Japón) y Anne-Sophie Pic (Francia).

Entre los competidores hay ganadores de estrellas Michelin, como Graham Campbell de Escocia y Shane Osborn de Australia, el chef que repetidamente ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo por su trabajo en el restaurante Arcane de Hong Kong.

Dale una oportunidad, porque los platos que preparan estos chefs en la competencia no solo te harán salivar, también te inspirarán.

Mira The Final Table acá.

7. Wanderlust

Para recomendar esta serie basta con decir que la protagonista es Toni Collette, una de las actrices más sólidas de su generación, desde que se diera a conocer con esa entrañable película de los 90 llamada La boda de Muriel.

Aquí interpreta a una terapeuta que, luego de sufrir un accidente, trata de reactivar la pasión y el deseo junto a su marido. Amor les sobra, pero con el paso de los años ya no hay chispa y ambos buscan reavivarla con prácticas poco convencionales, como la poligamia.

Si resulta o no es el gancho para ver esta serie que, además, incluye una galería de atractivos personajes secundarios que ayudan a darle dinamismo y variedad a la trama.

Ver Wanderlust aquí.

8. El mundo oculto Sabrina

Si eras fanático del cómic o de la serie de TV noventera Sabrina, la bruja adolescente, no te puedes perder el revival que acaba de lanzar Netflix: El mundo oculto de Sabrina.

Esta nueva versión de misterio sobrenatural creada por Roberto Aguirre- Sacasa se la juega por mostrar los sucesos más oscuros que viven las brujas al cumplir los 16 años.

Y lo hace a través de Sabrina Spellman (interpretado por la actriz Kiernan Shipka), una joven que es mitad hechicera y mitad mortal, dualidad que la hace dudar si quiere mantenerse en el mundo de los humanos o el que está oculto.

A diferencia de la primera serie, acá se ve a una Sabrina mucho más empoderada y feminista. De hecho, lucha por conseguir más derechos y equidad en su propio colegio, así como lo hace por conseguir que las fuerzas del mal no ataquen a toda su familia.

Por supuesto, tiene un toque de comedia que la dan, sobre todo, sus tías Hilda (Lucy Davis) y Zelda (Miranda Otto), pero también algunas imágenes cercanas al gore que, si te encuentran desprevenido, te pueden hacer saltar de susto.

Ver aquí El mundo oculto de Sabrina.

9. Guardaespaldas

Esta es una excelente serie británica, como suelen ser las de esa nacionalidad.

El protagonista es Richard Madden, conocido por encarnar a Robb Stark en Game of Thrones, que acá encarna a un ex militar que ahora se desempeña como guardaespaldas y en ese rol le corresponde proteger a la Ministra del Interior, con quien tiene poco en común, políticamente hablando.

De a poco, él va descubriendo una serie de situaciones anómalas, por decir lo menos, y va quedando atrapado en medio de una trama de corrupción política, empresarial y policial que parece recordarnos que en todos lados se cuecen habas y que las apariencias engañan, y mucho.

Ojo, que la producción incluye algo de romance y se adentra también en el daño físico y mental que deja en las personas participar en una guerra. Ultra recomendable.

Ver aquí Guardaespaldas.

10. Wild Wild Country

En shock. Así queda uno cuando ve esta serie documental que desnuda el siniestro andar de una secta nacida en la India y que expandió sus tentáculos hacia el resto del mundo, reclutando a miles de personas, entre estos muchos profesionales influyentes y millonarios.

Aquí se muestra el gran ascendiente que tuvo Bhagwan Shree Rajneesh, más conocido como Osho (sí, el mismo de esos best sellers tan leídos hasta hoy). Un líder religioso que esparció su filosofía, pero que, a la vez, estuvo implicado en oscuros negocios y otros delitos cuando levantó una ciudad para él y sus seguidores en Oregón, EE.UU., intentando desplazar a los habitantes originales del lugar.

Todo eso, secundado —o gobernado, como algunos plantean— por la verdadera protagonista de la producción, Sheela, su mano derecha, una mujer calculadora y fría, el poder en las sombras de la secta, que se jactaba de su inteligencia y manejo.

Intrigas, asesinatos, espionaje, sexo, dinero. Este documental es imperdible por lo sorprendente y develador que resulta.

Ver aquí Wild Wild Country

11. La Maldición de Hill House

Es uno de los últimos estrenos de la plataforma de streaming y ya ha causado pánico en varios de los espectadores.

Esto, porque la serie de terror LaMaldición de Hill House, juega con la temporalidad -va del pasado al presente sin previo aviso- para contarte la aterradora historia de los Crain, una familia compuesta por un matrimonio y cinco hijos que llegan a habitar una mansión a las afueras de la ciudad.

Es ahí, cuando comienzan a suceder extraño sucesos que ocasionan daños irremediables que aún les seguirá pesando en la adultez.

Está basada en el libro homónimo escrito por Shirley Jackson en 1959 y la dirige el cineasta estadounidense Mike Flanagan. Ya está disponible la primera temporada con 10 capítulos.

Ojo con la crítica, sólo ha recibido buenos comentarios, entre ellos el del escritor Stephen King, quien la calificó "un trabajo de un genio".

Mira Maldición de Hill House acá.

12. The Alienist

Aunque su estreno oficial ocurrió en enero por la cadena TNT, no fue hasta abril —cuando llegó al catálogo de Netflix— que The Alienist se convirtió en una de las series de suspenso más populares de la plataforma de este año.

La serie está basada en la novela homónima de Caleb Carr, y se centra en la figura del Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un "alienista" —así se llamaba a las personas que trataban a personas con trastornos mentales—, y del ilustrador John Moore (Luke Evans).

La historia, ambientada en 1896, comienza cuando el nuevo comisionado de Nueva York, Theodore Roosevelt (Brian Geraghty), contrata a Kreizler y a Moore para que lo ayuden a investigar el sangriento asesinato de un niño de 13 años que ejercía la prostitución, al que descuartizaron, le quitaron los ojos y los genitales, y se los cosieron dentro de su boca.

A ellos se suma Sarah Howard (Dakota Fanning), la secretaria del comisionado, que los ayudará a dar con el paradero del sanguinario asesino en serie que siembra el terror en una ciudad que esconde oscuros secretos.

Mira The Alienist acá.

13. Elite

Si el verano pasado viste La Casa de Papel, de seguro esta nueva serie española original de Netflix te traerá recuerdos.

Porque el elenco de Elite, la serie de la que todos están hablando en este momento, cuenta con la participación de los actores que encarnaron a Denver, Rio y Alison Parker. Eso además de tener altas dosis de suspenso, drama, drogas y sexo.

El drama ocurre en Las Encinas, el colegio privado más exclusivo de toda España, donde solo asisten los hijos de la gente más influyente del país. Todo comienza cuando tres estudiantes de bajos recursos son becados para cursar un año en esta escuela, y al ingresar, son rechazados por gran parte de sus compañeros.

Samuel, uno de los becados, se enamora de Marina, la hija de un importante empresario. Pronto comienzan una especie de amistad con "beneficios", pero Marina termina enamorándose de Nano, el hermano de Samuel. Las cosas comienzan a enredarse cuando ambos hermanos intentan extorsionar a las familias de sus compañeros a cambio de no filtrar un delicado informe a la prensa.

Pero la presión es demasiado grande para todos en el colegio y en la fiesta de fin de año termina ocurriendo un violento asesinato.

Mira Elite acá.

14. Dragon Pilot: Hisone & Masotan

Si te gusta la animación, o más específicamente el animé, esta serie es perfecta para ti.

La historia se centra en Hisone Amakasu, una joven poco hábil en lo social y extremadamente sincera —porque no tiene filtro y dice todo lo que piensa— recién llegada a la Fuerza Aérea de Japón. Ahí es elegida por un legendario dragón que la base aérea de Gifu está encargada de cuidar, y que hace mucho tiempo no aceptaba tener piloto.

Su nombre es Masotán y, luego engullir a su nueva piloto, comienza una épica aventura en que su amistad con Hisone es lo más importante.

Mira Dragon Pilot: Hisone to Masotan acá.

15. Maniac

Una de las series de Netflix más esperadas este año era Maniac, un complejo drama con toques de comedia está ambientado en un "futuro retro" (algo difícil de definir, porque parece que estuvieran en los 80, pero con tecnología muy desarrollada) protagonizado por Emma Stone y Johan Hill.

Dirigida por Cary Fukunaga (que saltó a la fama tras dirigir la primera temporada de True Detective), esta mini serie de diez capítulos cuenta la historia de Annie Landsberg (Stone) y Owen Milgrim (Hill); ella una adicta a las drogas, y él un esquizofrénico que es la oveja negra de una millonaria familia.

Ellos entran voluntariamente a un ensayo de drogas que promete curar para siempre la depresión y cualquier problema sicológico. Todo va bien durante la prueba, hasta que algunos cables se cruzan y el ensayo se sale de control.

Ojo que es una serie algo lenta al principio, pretenciosa (a ratos recuerda a series como Black Mirror, o películas como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y El Origen) y compleja. Pero vale la pena darle una oportunidad para ver como Emma Stone brilla en la pantalla con una narración que te hará pensar sobre el egoísta mundo en que vivimos.

Mira Maniac acá.

16. La casa de las flores

Este es otro hit de factura mexicana, un melodrama perfecto que saca risas y también una que otra lágrima. Aquí se muestran los avatares de una familia millonaria y en apariencias perfecta, pero que tiene más secretos que dinero.

Temas como la infidelidad y la transexualidad cruzan la historia, protagonizada por la incombustible cantante/actriz/animadora Verónica Castro que hace de matriarca del clan, Virginia.

La familia es dueña de una famosa florería, La Casa de las Flores, pero pocos saben que ésta tiene una réplica, un cabaret que lleva el mismo nombre.

Son 13 capítulos —cada uno titulado como una flor— que se ven de una patada, porque, además de cortos, son muy entretenidos.

Ver en Netflix

17. Godless

Siendo estrictos esta mini serie original de Netflix no debería estar en este especial, porque fue estrenada a fines de 2017. Pero hace pocas semanas, tuvo un reflote tras triunfar en la última entrega de los premios Emmy 2018.

Y es que ahora mismo Godless es una de las mejores series disponibles en el catálogo de Netflix. Es un western dirigido por Scott Frank, que cuenta la historia de dos forajidos: Roy Goode (Jack O’Connell), un joven pistolero que tras ser abandonado por su familia se une al grupo de Frank Griffin (Jeff Daniels), un temido criminal que se dedica a asaltar minas y quemar pueblos enteros.

El drama comienza cuando Goode decide abandonar el clan liderado por Griffin, robándole un cuantioso botín y disparándole en el brazo. Luego de eso conoce a Maggie McNue (Merritt Wever), una fuerte madre soltera que vive a las afueras de La Belle —un pueblo que, tras un triste accidente, es habitado sólo por mujeres—, quien le da refugio, comida y cuidados médicos.

Es una serie que comienza con lentitud, pero que con el pasar de los capítulos sólo mejora hasta su capítulo final.

Mira Godless acá.

18. La catedral del mar

Basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, esta serie española es especial para los fanáticos de las producciones históricas, las tramas políticas y las ambientaciones de época.

Está situada en el siglo XIV, en Barcelona, una ciudad muy próspera que ha crecido hacia la Ribera, un humilde barrio de pescadores en que se está levantando la iglesia de Santa María del Mar. Ahí llega Arnau Estanyol, un siervo que huye junto a su padre de los abusos de los señores feudales.

Gracias a su esforzado trabajo en todo tipo de labores y luego como soldado, se convertirá en hombre libre, pero eso despertará la envidia de sus enemigos.

Ver en Netflix.

19. B: The Beginning

Este anime original de Netflix, producido para la plataforma por Production I.G, se ambienta en el ficticio país de Cremona, donde el crimen se ha apoderado de las calles.

Una de las figuras del mal es un asesino en serie que deja marcada una B en sus víctimas, por lo que es conocido como Asesino B, cuya aparición coincide con el reingreso del investigador Keith Flick en la Fuerza Policial Real, RIS.

Las cosas se complican aún más cuando el equipo policial investiga una muerte que parece estar relacionada con B, pero Keith no está de acuerdo con que el caso se haya conectado con el cerebro criminal.

Míralo acá.

20. The Innocents

Esta es una apuesta con tintes sobrenaturales orientada a un público más juvenil. La intrigante historia se centra en una chica (June) que está dando sus primeros pasos en el amor y que, además, tiene un pequeño problema: un poder que le permite convertirse en otra persona.

Como June no quiere cambiarse de casa junto a su familia a un pueblo remoto, con su pololo deciden fugarse; solos, deben enfrentar las dificultades típicas y, claro, otras más derivadas del poder que posee ella.

Se trata de ocho episodios que mantienen la expectación de los televidentes, sobre todo de los adolescentes fanáticos del suspenso.

Ver en Netflix

21. (Des)encanto

Hace pocos días se estrenó la primera serie de Matt Groening —el creador de Los Simpson y Futurama— para Netflix.

Se llama (Des)encanto (Disenchantment en inglés) y, aunque no tuvo el éxito arrollador que se esperaba, es una de las mejores series de animación estrenadas este año en la plataforma.

Ambientada en la Edad Media, la serie muestra las aventuras de Bean, la alcohólica y poco glamorosa princesa del reino Utopía (Dreamland en inglés), que busca escapar de las decisiones de su padre —el carismático rey Zog — para forjar su propio destino.

En todo momento está acompañada por el ingenuo y un poco tonto Elfo —que como su nombre deja ver, es un elfo— y por Luci, un pequeño demonio (que todos confunden con un gato negro) que empuja a Bean a cometer locuras.

Aunque hasta ahora sólo está disponible la primera parte —la segunda parte aún no tiene fecha de estreno—, esta entrega fue suficiente para comprobar la diferencia de esta serie con las anteriores animaciones de Groening: (Des)encanto cuenta una historia que se debe seguir capítulo a capítulo, que no tiene el ritmo de gags apabullante de Los Simpsons y que, al final, (en los episodios 09 y 10) rompe el esquema humorístico con altas dosis de drama.

Mira (Des)encanto acá.

22. El mecanismo

Puede que tu voracidad por los dramas brasileños se haya desatado con 3%, la primera serie original de Netflix producida en ese país. Acá otro imperdible que debutó en marzo.

José Padilha (director de Tropa de élite y Narcos) es responsable de El Mecanismo, que retrata la operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.

Mientras investigan un caso de lavado de dinero, un detective y su aprendiz descubrirán una gran maquinaria de defraudación que involucra al gobierno, constructoras y empresas petroleras.

Hay licencias dramáticas sobre un hecho noticioso aún reciente pero también personajes muy parecidos a Dilma Rousseff y Lula da Silva.

Click acá para verla en Netflix

23. The Rain

Si eres adicto al thriller escandinavo (ese subgénero nórdico que estalló de la mano de la saga Millenium de Stieg Larsson) no debes perderte The Rain en Netflix.

En esta producción danesa de estilo post apocalíptico dos hermanos emergen de un búnker tras seis años de estar guarecidos de un virus que parece ser transmitido por la lluvia. Ambos se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes de una pandemia que arrasó con la población de Escandinavia, lidiando con peligros y los avatares de la adolescencia.

De ritmo ágil y tenso ambiente, el misterio se mantiene y crece capítulo a capítulo.

Click acá para verla en Netflix

24. Safe

El actor estadounidense Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under) es el protagonista de este drama inglés coproducido por Netflix y el francés Canal+, creado por el escritor de suspense Harlan Coben.

En Safe, Hall interpreta a un padre viudo de dos adolescentes cuya hija desaparece tras asistir a una fiesta con su pololo. Al ir en su búsqueda descubrirá el lado oscuro de sus vecinos, residentes de un acomodado suburbio británico.

La serie de 8 capítulos recuerda a producciones como Desperate Housewives o Vuelve Temprano, por su ágil trama telenovelesca.

Click acá para verla en Netflix

25. Collateral

Entre lo mejor de las miniseries inglesas —ese drama con tintes de humor negro condensado en pocos capítulos— está Collateral.

Con 4 episodios de una hora esta coproducción de Netflix con la BBC tiene como protagonista a Carey Mulligan. Acá interpreta a una detective que investigando el asesinato de un migrante ilegal que trabaja como repartidor de pizza se encontrará con una trama mucho mayor que involucra a contrabandistas y narcotraficantes.

El gran tema de esta serie ambientada en el Londres de hoy es la política de migración post Brexit y cómo se vive sus efectos en diferentes esferas.

Ojo que a cargo del guión está David Hare, el mismo detrás de Las Horas y El lector.

Click acá para verla en Netflix

26. Altered carbon

En el futuro la inmortalidad es posible. Los cuerpos pasan pero la consciencia está almacenada tal como un software en un chip que puede ser insertado en diferentes “fundas”.

El futuro distópico y el género ciberpunk se dan la mano en Altered Carbon, una serie de 10 episodios que está basada en la novela de ciencia ficción Carbono alterado de Richard Morgan.

Aquí un mercenario despierta tras 250 años y es contratado por el hombre más rico del mundo para investigar su propio asesinato.

Los fanáticos de Blade Runner gozarán con esta superproducción que por su estética y cuestionamientos al orden social recuerda a El Quinto Elemento y Matrix. Ojo que antes de su estreno en febrero fue confirmada para un nuevo ciclo.

Click acá para verla en Netflix

27. Perdidos en el espacio

"¡Peligro, Will Robinson!" La clásica comedia infantil de los sesenta está de vuelta como serie dramática de aventuras ambientada a 30 años en el futuro.

La familia Robinson es parte de un programa de colonización de un nuevo mundo pero debido a un accidente terminan aterrizando en un planeta desconocido. En este extraño ambiente intentarán regresar a su nave madre mientras otros viajeros se suman a la odisea de la sobrevivencia: Dr. Smith (una ácida villana interpretada por Parker Posey) y el recordado Robot en versión futurista.

Renovada para una nueva temporada tras una primera entrega de diez episodios, la serie ha sido destacada por su elenco y el nivel de la ambientación y efectos especiales.

Click acá para verla en Netflix

28. Seven seconds

En sintonía con el movimiento Black Lives Matter, que aboga contra la violencia sistemática hacia los afroamericanos, se estrenó en febrero pasado Seven Seconds en Netflix.

Su creadora es Veena Sud, también productora y escritora de The Killing.

Un adolescente afroamericano es gravemente herido por un policía que huye de la escena del crimen. Su familia luchará por justicia en medio de sistema burocrático y que protege a policías corruptos.

Se proyectaba como una serie con varias temporadas, cada una enfocándose en un caso policial distinto. Sin embargo, la plataforma cerró su ciclo reformulándola como una miniserie al momento de postularla a los premios Emmy.

Click acá para verla en Netflix

29. On my block

On my block es una comedia sobre estudiantes de secundaria en California. No pienses en Salvados por la campana, porque esta seriees más cercana en espíritu a Malcom con sus disfuncionales familias de clase media y adolescentes que deben crecer en un ambiente hostil.

Cuatro amigos de ascendencia latina y afroamericana se mueven entre la violencia de un barrio del sur de Los Ángeles y la experiencia de crecer con la óptica de la Generación Z.

La crítica ha destacado la empatía que generan sus personajes con una historia a veces dura, pero realista, y que encuentra momentos de compañerismo y humor aun en las situaciones más complicadas.

Mientras otra comedia adolescente de la plataforma (Everything Sucks!) fue cancelada poco después de su estreno, On my block ya tiene asegurado su regreso.

Click acá para verla en Netflix

30. Juegos sagrados

Es la primera serie original de Netflix filmada en India y la gran apuesta para entrar a un gran mercado asiático de la mano de Bollywood, factoría cinematográfica que al año duplica el número de entregas de Hollywood.

Se estrenó recién el viernes 6 de julio y desde los primeros capítulos marcó su sello: un thriller policial que ideado para un público internacional, con un estilo cinematográfico occidental y actores indios expresándose en hasta cinco de los idiomas hablados en el subcontinente.

La estrella de Bollywood Saif Ali Khan interpreta a un policía que tiene 25 días para desarticular un ataque terrorista en Bombay. Basado en la novela del mismo nombre de Vikram Chandra, según su director el formato de serie ofrecido por la plataforma fue liberador, acostumbrado al formato usual de la industria local: una película de dos horas y media que incluye varios números musicales.

Click acá para verla en Netflix

31. Luis Miguel, la serie

El culebrón también se ganó un espacio en el streaming. Pero uno de alta factura y biográfico como Luis Miguel, la serie.

Los inicios del Sol de México, una historia marcada por maltrato, drogas y amor se relatan en esta serie de entrega semanal que cuenta con el aval del cantante. Misterios como la desaparición de su madre y su propio padre como villano han mantenido cautivo domingo a domingo al público desde su estreno el 22 de abril.

No te la pierdas y ponte al día, porque Netflix ya estrenó todos los capítulos de la primera temporada. Así entenderás el reflote que ha significado para la carrera del ídolo: las reproducciones de sus temas en Spotify aumentaron un 200% y su programó una gira que ya agota localidades en España, Estados Unidos y México.

Click acá para verla en Netflix

32. En pocas palabras

Sabemos que es una serie documental y que no cuenta una historia como las series que mencionamos acá arriba. Pero, más allá de aquello, es difícil dejar a En pocas palabras fuera de este listado.

Y es que esta serie original de Netflix tiene un formato que hace que sea difícil "no ver el siguiente capítulo" cada vez que te lo recomienda.

Su principal mérito es que logra explicar temas complejos como: ¿Por qué no funcionan la dietas?, ¿cómo nace la idea de la monogamía? o la adicción a los videojuegos, con muy buenos argumentos y en capítulos de menos de 25 minutos.

Hay que ponerle ojo al cuarto capítulo, que explica a la perfección qué es y cómo nació el fenómeno del K-Pop. Sobre eso mismo, acá te dejamos una guía de grupos de K-pop para principiantes.

Mira En pocas palabras acá.