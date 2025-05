33 series imprescindibles que tienes que ver en HBO Max

Desde la llegada de HBO Max a Latinoamérica, la plataforma de streaming de WarnerMedia puso a disposición un amplio catálogo de series originales como también producciones seriadas que son parte del canal HBO y de otras señales y plataformas que no pueden verse en Chile.

De las que ofrece, hicimos una selección de títulos que se destacan por su calidad, la originalidad de la trama y su preciso elenco, que van desde la comedia al drama, pasando por la biografía, el suspenso y la ciencia ficción.

The-White-Lotus-2_14.jpg la-tercera

The White Lotus | HBO

La carrera de Mike White lo ha llevado entre la televisión y el cine, desde su papel de actor al de guionista, pasando por el de productor e incluso el de participante de realitys.

Varios de los cuales repite en The White Lotus, la serie creada, escrita, producida y dirigida por él, donde mezcla la comedia con el drama en medio de un paradisiaco resort hawaiano. Sin embargo, su inicio es bastante más oscuro: cuando un hombre ve cómo al cadáver de su esposa lo suben espacio de carga de un avión comercial.

Desde ahí, el relato viaja una semana antes, cuando un grupo de turistas se dirige en una embarcación hacia las instalaciones The White Lotus. Pero los dramas para los huéspedes y los encargados del hotel aparecen muy pronto.

Al igual que en su segunda temporada, centrada en la historia de otro grupo de turistas estadounidenses. Los que cambian el Pacífico por el complejo hotelero que The White Lotus tiene en Taormina, en la costa de Sicilia, donde los primeros minutos se enfocan en el hallazgo de un cadáver en el mar.

Ver en HBO Max

The-last-of-us-7.jpeg la-tercera

The last of us | HBO

Neil Druckmann y Craig Mazin son los creadores de la serie que lleva a la pantalla uno de los videojuegos más famosos y aplaudidos por su calidad, en el espacio para HBO de nueve episodios.

Los que muestran la historia de sobrevivencia protagonizada por el traumatizado Joel y la huérfana adolescente Ellie, quienes son encarnados inmejorablemente por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En una trama que demuestra la capacidad de Mazin y Druckmann para sacar el mejor partido al entorno postapocalíptico de la narración y reescribir situaciones y personajes ya conocidos en el juego.

Al mismo tiempo que el público se enfrenta al eje apocalíptico de la trama, anclada 20 años después de la aparición del cordyceps, el hongo que transformó en criaturas violentas y sin raciocinio a los humanos.

Lo que obligó a los sobrevivientes a refugiarse en zonas de cuarentena, como Joel en lo que queda de Boston. Pero todo cambia cuando debe llevar a Ellie hasta un laboratorio de las Luciérnagas.

Ver en HBO Max

Irma-Vep.jpeg la-tercera

Irma Vep | HBO

Louis Feuillade ofreció entre 1915 y 1916 su opus magnum: Les Vampires, la pieza seminal del cine francés revisitada por Irma Vep en dos ocasiones.

Esto porque los 10 episodios del serial mudo francés fueron la esencia de la película de 1996 de Olivier Assayas, como también de la serie de HBO -disponible en HBO Max- con la que el director galo ofrece un ejemplo de su perenne creatividad.

Donde nuevamente su antiheroína se toma la pantalla, ahora en la piel de la actriz sueca Alicia Vikander.

Entre el drama y la comedia, ofrece una renovada meta mirada al cine dentro del cine, plena de ironía y que es un deleite para cinéfilos.

Ver en HBO Max

La-Casa-del-Dragón-16.jpg la-tercera

La Casa del Dragón | HBO

A pesar de sus tropiezos finales, Game of thrones se convirtió en una de las series claves de la década del 2010. Por eso no es de extrañar que HBO diera vida a su precuela: La Casa del Dragón.

El nuevo espacio ambientado en el mundo nacido de la saga literaria de George R. R. Martin, Canción de hielo y fuego, que busca revivir la intensidad y fantasía ambientada entre Westeros, o Poniente, y Essos.

Los continentes que, primero en el papel y luego en pantalla, albergaron los juegos de poder entre las familias de los Siete Reinos y la joven que vino a reclamar el Trono de Hierro: Daenerys Targaryen.

Una figura que se relaciona directamente con la apuesta de HBO, creada ni más ni menos que por el propio Martin junto a Ryan Condal, teniendo como base otro libro del autor, Fuego y sangre.

Se ambienta casi dos siglos antes de las vivencias de Daenerys y John Snow, cuando la sucesión al Trono de Hierro divide a los Targaryen.

Conflicto que se desarrolla a lo largo de una decena de episodios que van de menos a más, adquiriendo un atrapante ritmo que se incrementa en la sexta entrega y su salto temporal de 10 años.

Ver en HBO Max

La-Edad-Dorada-15.jpeg Photographer: Alison Cohen Rosa

La Edad Dorada | HBO Max

Con la creación de Downton Abbey, Julian Fellowes marcó un antes y un después en su carrera y en la TV británica, gracias a la buena llegada entre el público y la crítica de la serie enfocada en los aristócratas Crawley. Un éxito que busca repetir con La Edad Dorada.

Su primera creación para HBO, donde el ganador del Oscar por su guión para Muerte a la medianoche deja atrás el mundo de nobles británicos que él tan bien conoce -posee el título de Barón Fellowes of West Stafford- para trasladarse a Estados Unidos.

Y lo hace específicamente al último cuarto del siglo XIX, cuando se vivió la denominada “edad dorada estadounidense”, donde los nuevos ricos, que habían hecho sus fortunas gracias a la industria, el ferrocarril y las finanzas, buscaban ser parte de la alta sociedad.

El escenario de esta serie sobre riqueza, clase y drama con la firma de Fellowes, que se ambienta en el Nueva York de 1883, en plena época en que los millonarios -denominación recién inventada- se hacen sentir en la ciudad.

Ver en HBO Max

Succession

Succession-OK.jpg la-tercera

Succession | HBO

Tres temporadas en HBO tiene este elogiada espacio, ganadora de numerosos premios, como los de los pasados Emmy, donde ganó los de Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Secundario de Serie Dramática (Matthew Macfadyen) y Mejor Guión de Serie Dramática (Jesse Armstrong).

Además del para Mejor Casting de Serie Dramática y Mejor Tema Principal, en el apartado técnico.

Con lo que la historia en torno a la disfuncional familia Roy, que llegó al cable en junio de 2018, se consolida como uno de los espacios más aplaudidos de los últimos años, gracias a la brillantez de sus guiones.

Pero en especial debido a la solidez del elenco encabezado por Brian Cox como Logan Roy, el patriarca y jefe del grupo familiar dueño del conglomerado de medios Waystar RoyCo por cuyo manejo compiten sus hijos.

Los 29 capítulos de sus anteriores entregas pueden verse en la plataforma de HBO Max, en espera de un cuarto ciclo que debutará este 2023.

Ver en HBO Max

Three Pines

Three-Pines-1.jpg Hand-out

Foto: Promocional

Una vez más una novela de misterio se convierte en serie, en este caso el libro Still life, publicado en 2005 y que en su traducción al español se titula Naturaleza muerta (2005), el primero de la extensa colección de novelas de la escritora canadiense Louise Penny sobre el inspector Armand Gamache.

El personaje literario que ya había protagonizado un telefilme en 2013, donde fue interpretado por el inglés Nathaniel Parker, para ahora llegar al streaming, vía HBO Max, en la caracterización de otro británico: Alfred Molina, conocido por cintas como Frida y la más reciente Spider-Man: sin camino a casa.

Cuya figura se convierte en el eje de un espacio que tiene como escenario el pueblo quebequense de Three Pines, hasta donde llega el sensible y amable Gamache después de que su jefe lo obliga a hacerse cargo de la muerte por electrocución de una habitante del lugar, no muy querida por sus vecinos.

Lo que debe hacer en compañía de sus colaboradores habituales Jean-Guy Beauvoir (Rossif Sutherland) y Isabelle Lacoste (Elle-Máijá Tailfeathers), junto a la novata Yvette Nichol (Sarah Booth).

Al mismo tiempo que Gamache trata de resolver la desaparición de una joven de una comunidad indígena local.

Ver en HBO Max

The righteous Gemstones

The-Righteous-Gemstones.jpeg la-tercera

The Righteous Gemstones | HBO

Un humor muy negro recorre los 18 episodios, divididos en dos temporadas de nueve capítulos cada una, de la serie creada por el comediante estadounidense Danny McBride para HBO y que puede apreciarse por completo en la plataforma de HBO Max a la espera del tercer ciclo que ya se confirmó.

En la cual McBride también ejerce el papel de guionista, realizador e intérprete del papel de Jesse, el hijo mayor de Eli Gemstone (John Goodman), el patriarca de la poderosa familia de televangelistas que lidera la mega iglesia conocida como Centro de Salvación Gemstone. La que fue creada por Eli junto a su desaparecida esposa.

Con la cual no solo han logrado cautivar a miles de creyentes, sino que también amasar una fortuna que les permite tener aviones privados y una inmensa propiedad en que ellos tienen sus respectivas mansiones. Cuatro lujosas viviendas que albergan a Eli y todos sus hijos: Jesse, el inmaduro Kelvin (Adam DeVine) y Judy (Edi Patterson).

La única mujer de la familia y quien siempre se ha sentido un poco menospreciada por su padre y hermanos. Pero este no es el único problema de los Gemstone, ya que a lo largo de las historia los predicadores enfrentan conflictos familiares y profesionales que ponen en peligro su imperio religioso.

Entre los que se cuentan un explícito video de Jesse y sus amigos en un seminario por el que es sobornado; la enemistad con el Reverendo John Wesley Seasons (Dermot Mulroney) por la construcción de un nuevo proyecto, y una investigación periodística en torno a las pasajes más oscuros del pasado de Eli.

Ver en HBO Max

El Día de Mañana

El-Día-de-Mañana.jpeg la-tercera

El Día de Mañana

La novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón es la base de esta más que recomendable serie española que se ambienta en la ciudad de Barcelona de fines de los años 60 e inicios de los 70.

La que tiene de protagonista a Oriol Pla como Justo Gil, a quien se conoce cuando arriba a la capital de Cataluña en 1966 en compañía de su madre, con la esperanza de encontrar una cura para la enfermedad que la mantiene postrada e incomunicada.

Su primera parada es el departamento de su primo Martín (Dafnis Balduz), quien a pesar de la molestia de su esposa los acoge en su hogar y le da trabajo al veinteañero en su peluquería.

Pero Justo necesita un buen médico para su madre, por lo que pronto se convierte en vendedor puerta a puerta de máquinas de escribir. Actividad que lo lleva a conocer a Carme Román (Aura Garrido).

La cual se convertirá en el amor de su vida, pero también en una de las personas que entrarán en el juego de estafas que él pone en marcha para acceder a un mejor trabajo y mayor roce social.

Lo que lo lleva incluso a ser informante de un grupo policial que busca a los enemigos del gobierno de Franco, en medio de una convulsionada España, tanto en lo social como en lo político. Todo ambientado de la mejor manera y con un nivel de actuaciones insuperable.

Ver en HBO Max

Euphoria-2-ok.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

En 2019 se estrenó una de las series recientes más elogiadas de HBO, Euphoria, drama del realizador Sam Levinson que retrata de forma hiper realista las vidas al límite de un grupo de adolescentes de los suburbios de East Higland.

Historias marcadas por los quiebres familiares, la soledad y la angustia, que en pantalla el espectador conoce gracias a la narración en off de su protagonista, Rue (Zendaya), una estudiante adicta a la drogas, en cuya existencia entra algo de luz tras conocer a Jules (Hunter Schafer), la nueva chica de la secundaria.

Su amistad y posterior romance es uno de los ejes de los ocho episodios del primer ciclo, al igual que los tormentos de su grupo de amigas de la escuela: Lexi (Maude Apatow), Cassie (Sidney Sweeney), Kat (Barbie Ferreira) y Maddy (Alexa Demie), quien tiene una relación tortuosa con el violento Nate (Jacob Elordi).

Todos enfrentan con complejidad los dramas de la adolescencia, los que aumentan en intensidad en la segunda temporada, que se convirtió en la serie más vista de HBO después de Game of Thrones. Un fenómeno con mayúsculas.

Ver en HBO Max

Rick & Morty

Rick and Morty la-tercera

Foto: Promocional

Si aún no la has visto, dale una oportunidad, porque es una de las mejores series de animación de los últimos años (y, probablemente, de todos los tiempos).

La historia sigue a Rick Sánchez, un científico genio y bastante borracho que regresa a la casa de su hija luego de varios años de ausencias.

Es ahí donde conoce a su nieto Morty, un joven de 14 años que no resalta por su inteligencia, ni por sus habilidades sociales (ni por nada más que por fracasar constantemente).

Ambos viven entretenidas y bizarras aventuras en el Multiverso, viajando sin límites por el tiempo y el espacio, y conociendo realidades tremendamente extrañas.

Ver en HBO Max

Hacks

Hacks.jpeg la-tercera

Hacks | HBO Max

Cuando está a punto de traspasar la barrera de los 70 años de edad, la actriz estadounidense Jean Smart vive un renacer de su carrera, tras décadas participando en teatro y televisión, desde la ochentera Diseño femenino hasta hoy y títulos como Fargo y Watchmen.

Sin olvidar las series que en los últimos meses la han traído a la primera plana: Mare of Easttown, donde encarna a la madre de la protagonista, y Hacks.

Y es en esta última en que puede desplegar todo su talento en el rol protagónico de Deborah Vance, una famosa comediante que vive y trabaja en Las Vegas, donde cada viernes y sábado ofrece su show de stand-up comedy ante su fiel y maduro público en el casino Palmetto.

Sin embargo, el dueño de este último decide cambiar de día su espectáculo y provoca el enojo de Deborah y la consiguiente queja ante su representante.

Este último, para darle un nuevo aire a su monólogo, decide enviar hasta Las Vegas a Ava Daniels (Hannah Einbinder), una joven guionista de comedia, cesante y que podría ayudarla.

Y aunque el primer encuentro entre las dos mujeres es explosivo, poco a poco van estableciendo una relación tanto profesional como personal. Donde también son claves el asistente de Vance, Marcus (Carl Clemons-Hopkins); la hija de esta, DJ o Deborah Junior (Kaitlin Olson), y Kiki (Poppy Liu), una amistosa crupier.

Ver en HBO Max

Friends

Friends-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Imposible dejar fuera de esta lista a la sitcom más popular de todos los tiempos. Y es que Friends, la serie creada por Marta Kauffman y David Crane en los 90, marcó un antes y un después en el género de la comedia.

No por nada su episodio final fue la segunda transmisión por televisión más vista en 2004, siendo superada sólo por el Super Bowl de ese año.

Todo comienza cuando Rachel Green (Jennifer Aniston) aparece vestida de novia en el café Central Perk, luego de plantar en el altar a su prometido. Ahí se encuentra con su ex compañera de colegio Monica Geller (Courtney Cox), su hermano Ross (David Schwimmer) y sus amigos, Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt Le Blanc) y Chandler Bing (Matthew Perry).

Es a partir de ese momento en que comenzamos a conocer las aventuras y desventuras que vive este grupo de amigos de Nueva York, que se apoyan como si fueran una familia durante sus 30, antes de casarse y tener hijos.

Si aún no la has visto, dale una oportunidad, porque es una serie que con cada uno de sus 236 capítulos -divididos en 10 temporadas- tendrás una carcajada asegurada.

Ojo, que en HBO Max también puedes ver su comentado episodio de regreso.

Ver en HBO Max

I may destroy you

I-may-destroy-you-1-ok.jpg la-tercera

I may destroy you | HBO

Fue una las series que marcó el 2020 y que se convirtió en una las favoritos de muchos.

Hablamos de I may destroy you, producción ambientada en Londres que creó, produjo, co-dirige y protagoniza Michaela Coel (32), actriz poeta y cantante, la misma detrás de Chewing Gum (2015-2017), quien interpreta a Arabella, una escritora brillante y extrovertida.

Mientras trata de escribir un segundo libro, tras un exitoso debut, se va de copas con unos amigos. En el bar, un extraño pone drogas en su trago y la viola. Pero Arabella proceso ese hecho después, porque llega en flashes, con escenas recurrentes.

Si bien la serie trata sobre violación, lo que hace de I may destroy you un imperdible es la forma en que se aborda, alejado de la victimización, que la hay por cierto, y desde una aparente normalidad que hace que este hecho sea parte de un cotidiano y a la vez totalmente ausente de frases hechas.

Se trata del retrato de una mujer que junto a sus dos amigos, Terry (Weruche Opia) y Kwame (Paapa Essiedu), cada uno con sus claros y oscuros, abordan un tema recurrente después del #MeToo, el movimiento del que la misma Michaela Coel fue parte, pero además con matices: sexo consensuado, libertad y drogas, y tras de ello un completo retrato de una generación.

Ver en HBO Max

The Office (US)

The-Office-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Basado en el show británico del mismo nombre, The Office (US) se volvió uno de los programas más queridos por el público estadounidense, con 10 temporadas de pura comedia.

Con un elenco liderado por el tremendo Steve Carell, junto tremendos actores y actrices de comedia como Rashida Jones, John Krasinski, B. J. Novak, Mindy Kaling, Rainn Wilson y Jenna Fischer.

Todos conviven en una oficina plagada de personajes extraños e inolvidables a la vez.

Aunque los más destacables son los personajes de Michael Scott (Steve Carell), el singular e incómodo jefe de la oficina, y sus compañeros de trabajo Jim Halpert (John Krasinski) y Dwight Schrute (Rainn Wilson).

También están en HBO Max la producciín original, la británica, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant y estrenada en 2001.

Ver en HBO Max

BIG-LITTLE-LIES-S2-OK.jpg la-tercera

Big Little Lies | HBO

Aquí un grupo de mujeres se roba la película (o la serie para ser precisos). Son las cinco protagonistas de esta producción que causó revuelo y que presenta el tema de la violencia y el abuso contra las mujeres.

Sus protaogonistas crean una especie de cofradía para protegerse y apañarse en un ambiente particularmente adverso hacia su género. Aunque no todas han sido violentadas directamente, la solidaridad y fraternidad están siempre presentes, incluso frente a la muerte.

Las amigas son interpretadas, además, por un ramillete de estrellas escogidas con pinzas (Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz), a las que se sumó en su segunda temporada la siempre talentosa Meryl Streep.

Drama, suspenso y la cuota necesaria de humor hacen de ésta una serie que hay que ver.

Ver en HBO Max

Mare-of-Easttown-12.jpg la-tercera

Mare of Easttown | HBO

La actriz británica Kate Winslet brilla como la protagonista de la serie creada y escrita por Brad Ingelsby, que muestra la historia de Marianne Sheehan, o simplemente Mare, una mujer de más de 45 años, divorciada, madre y abuela, que trabaja como detective de la policía de la pequeña localidad de Easttown, en Pensilvania.

Lugar donde nació, creció y ahora vive en compañía de su madre Helen (Jean Smart), su hija Siobahn (Angourie Rice) y su nieto de cuatro años Drew (Izzy King).

La misma que trata de equilibrar los conflictos personales con los problemas de su vida profesional. Así, mientras la persigue un caso que no ha podido resolver -la desaparición de una chica hace un año-, también lidia con el hecho de que su ex marido se va a volver a casar y con el gran trauma que la acompaña día a día: el suicidio de su hijo mayor. Pero todo se complica aún más cuando aparece asesinada una jovencita de Easttown llamada Erin McMenamin (Cailee Spaeny).

La cual murió por un disparo en su frente y cuyo caso la comunidad comienza a relacionar con la desaparición de hace un año. Mismo incidente para el cual Mare debe aceptar la ayuda del detective del condado Colin Zabel (Evan Peters) y que tiene como principal sospechoso a el ex novio de Erin y padre de su pequeño hijo, Dylan Hinchey (Jack Mulhern).

Pero pronto aparecen otros presuntos culpables, como la actual novia de Dylan, el nuevo sacerdote de la parroquia local, familiares e incluso el ex marido de Mare.

Ver en HBO Max

Mad Men

Mad-Men-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Es una serie marcó un hito, con siete temporadas y más de 90 capítulos que no dejan indiferente.

La producción se inmiscuye en el mundo de la publicidad en el Nueva York de los años 60, específicamente en una exitosa agencia cuyos empleados brindan un festín de amoríos, rivalidades, éxitos y fracasos.

El protagonista es el director creativo de la empresa, Don Draper (Jon Hamm), un tipo con mucha historia tanto dentro como fuera de la agencia.

Sus excelentes actuaciones (entre las que destacan la de Hamm y la de Elisabeth Moss), impecables y entretenidos libretos, su estilo visual, su verosimilitud histórica y su delicado diseño de vestuario, le han hecho merecedora de 15 premios Emmy y cuatro Globos de Oro, transformando a la serie en un hit que siempre vale la pena ver.

Ver en HBO Max

True Detective tercera temporada Mahershala Ali HBO GO la-tercera

True Detective | HBO

La primera temporada de esta serie, protagonizada por Woody Harrelson y Matthew McConaughey, llegó en 2014 para sorprender gratamente a los seguidores de las historias policiales.

Protagonizada por un par de policías dispares, pero complementarios, la trama se centra en una serie de crímenes perpetrados por un asesino en serie durante más de una década.

La brujería y los rituales ligados a las muertes van dando pistas, pero también enmarañando la investigación, mientras descubrimos las complejas vidas y personalidades de los policías a cargo.

Aunque la segunda temporada decepcionó un tanto a los seguidores de la serie, la tercera la devolvió a lo más alto, esta vez estelarizada por Mahershala Ali y centrada en la extraña desaparición de un par de pequeños hermanos.

Ver en HBO Max

María-Marta-el-crimen-del-country.jpg la-tercera

María Marta: el crimen del country | HBO Max

La espina dorsal de esta serie es el bullado crimen que ocurrió a fines de 2002 en el country Carmel, un barrio privado en las afueras de Buenos Aires donde fue asesinada una vecina, María Marta García Belsunce.

Una socióloga argentina de 50 años, cuya muerte hasta hoy es un enigma. La cual sacudió a la opinión pública transandina y fue la comidilla de los medios de comunicación por meses, y que retorna en el espacio de HBO/HBO Max, reviviendo su historia con algo de imaginación.

Como lo deja en claro el inicio de cada uno de sus ocho episodios, cuando aparece en pantalla la frase “la siguiente es una serie de ficción basada en hechos reales”, ya que se modificaron elementos.

Jugando con la culpabilidad de los diferentes sospechosos, de manera inteligente hace que el espectador tenga la oportunidad de hacer sus propias lecturas del caso. Lo que convierte a la serie en un interesante puzzle policial, de ambientación y factura impecables, además de buenas actuaciones.

Ver en HBO Max

I Know This Much is True

I-know-this-much-is-true-2-ok.jpg la-tercera

I Know This Much is True | HBO

De seguro Mark Ruffalo se llevó un Emmy por su impresionante actuación en esta miniserie, que se emitió por HBO en 2020.

Y no es sólo un papel el que interpreta aquí, sino dos, los de los hermanos Dominick y Thomas Birdsey, quienes, pese a ser gemelos, nacieron en años diferentes.

En un pequeño pueblo estadounidense, a comienzos de los 90, Dominick debe hacerse cargo de su hermano esquizofrénico y paranoico, quien va de hospital en hospital luego de cortarse una mano en una biblioteca pública.

Como ya puedes adivinar, este es un drama de aquellos, donde la realidad te da una bofetada con la conflictiva relación de estos gemelos, que recuerdan que los lazos familiares pueden ser un consuelo, pero también una condena.

Un dolor que transmite, sobre todo, un soberbio Ruffalo en su regreso a las series y también la atmósfera gris y opresiva que se mantiene hasta el final.

Ver en HBO Max

Love life

Love-Life-Temporada-1_2.jpg la-tercera

Love life | HBO Max

Sam Boyd es el creador de Love life, la serie antológica de HBO Max que en cada una de sus temporadas aborda la búsqueda del amor por parte de sus protagonistas, uniendo el romance con la comedia y algo de drama. Como en su primer ciclo, que debutó en 2020 y llegó hace unos meses a la versión latinoamericana de la plataforma.

Un total de 10 capítulos que se centran en las vivencias de Darby Carter (Anna Kendrick), una chica que trabaja como guía en un museo de Nueva York y comparte departamento con sus amigas Sara (Zoë Chao) y Mallory (Sasha Compère). La misma que no pierde la esperanza de encontrar a “la” persona adecuada en materia amorosa.

Algo que parece hacerse realidad cuando en la fiesta de cumpleaños del novio de Sara conoce a Augie (Jin Ha), pero finalmente queda en nada cuando un trabajo en otra ciudad hace que él abandone la Gran Manzana. Al cual luego se sumarán los nombres de Bradley (Scoot McNairy), Danny Dos Teléfonos (Gus Halper) y Magnus (Nick Thune).

Un relato con un final prometedor para su protagonista, al que en octubre pasado se sumó la segunda entrega del espacio, también centrada en las complicaciones amorosas de su personaje principal. En este caso un joven afroamericano llamado Marcus Watkins (William Jackson Harper), que trabaja como editor literario.

Al cual el público conoce relacionado con Darby, pero después lidera su propia historia. Donde en las primeras emisiones está casado con Emily (Maya Kazan) hasta que una incipiente amistad vía redes sociales con Mia (Jessica Williams) hace que su matrimonio llegue a su fin, desencadenando su búsqueda por el amor.

Ver en HBO Max

Chernobyl HBO la-tercera

Chernobyl | HBO

Esta es otra joya de HBO, una mini serie que trae desde los 80 la historia real de esa ciudad soviética, azotada por una emergencia nuclear que mató a más de 30 personas, por nombrar sólo a los fallecidos de forma directa, porque miles murieron posteriormente a causa de la radiación.

Una puesta en escena de lujo da el marco perfecto para un terrible relato en que se muestra cómo las autoridades de la Unión Soviética manejaron con impericia y secretismo la situación, frente a un grupo de científicos que trata de arreglar el entuerto e impedir que haya más muertos.

La serie se apega bastante a los hechos históricos y cuenta con actuaciones brillantes, como las de Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson

Ver en HBO Max

Raised by wolves

Raised-by-Wolves.jpeg la-tercera

Raised by wolves | HBO Max

El guionista estadounidense Aaron Guzikowski es el creador de esta serie de ciencia ficción que tiene como parte de su equipo de realización, en el doble rol de productor ejecutivo y director de sus primeros capítulos a Ridley Scott, el famoso cineasta británico responsable de títulos ya clásicos como Alien: el octavo pasajero y Blade Runner.

Su relato se divide en episodios donde la fantasía se combina con el drama y temas como la religión, la maternidad y el sentido de familia.

Este se inicia cuando, en el siglo XXII, a la Tierra la asola una guerra entre ateístas y mitraicos, último grupo muy religioso y que adora a la divinidad llamada Sol. Mismo periodo en que una pequeña nave con dos androides, que se hacen llamar Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), escapan con una preciada carga hacia el planeta Kepler 22-B. Esta última está compuesta por embriones humanos con los que en su nuevo hogar la pareja creará una colonia humana.

De manera paralela también se conoce la historia de dos ateistas que, para escapar de la Tierra, se apoderan del físico y las identidades de Marcus (Travis Fimmel) y Sue (Niamh Algar) para ser parte de una nave mitraica que también buscará la sobrevivencia en Kepler 22-B, haciéndose cargo además del hijo de quienes suplantaron: Paul (Felix Jamieson).

Los distintos protagonistas que pronto la narración unirá y confrontará, con Madre desplegando su casi humana maternidad como también su lado más peligroso como Nigromante o androide de guerra.

Ver en HBO Max

Alf

Alf-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En la segunda mitad de los 80, mucho antes del streaming, las familias se reunían todas las semanas para ver las travesuras de una extravagante y bromista criatura venida de otras galaxias.

Su nombre era Alf, un peludo extraterrestre de hocico alargado que ahora pueden conocer también las nuevas generaciones, porque esta comedia, que emitió la NBC entre 1986 y 1990, ahora es parte de catálogo de series HBO Max.

Cuatro temporadas con las aventuras terranales de este habitante del planeta Melmac que tras huir en su nave espacial choca y cae en la cochera de los Tanner, una familia de los suburbios de EE.UU.

Aunque en un comienzo el matrimonio de Willie (Max Wright) y su esposa Kate (Anne Schedeen) no están muy convencidos de acogerlo, finalmente se termina quedando, revolucionando a todos en el hogar y para desgracia del gato Suertudo, al que Alf se quiere comer a toda costa.

Ver en HBO Max

The flight attendant

The-flight-attendant.jpeg la-tercera

The Flight Attendant | HBO Max

A lo largo de 12 años, la estadounidense Kaley Cuoco encarnó a Penny Hofstadter en la exitosa The Big Bang theory, por lo que será difícil que este personaje deje de estar relacionado con ella.

Sin embargo, el siguiente paso de su carrera ha demostrado que le queda mucho por revelar como actriz: el papel principal de The flight attendant, la serie de comedia y suspenso inspirada en la novela de Chris Bohjalian, de la que ella además es productora ejecutiva a través de su compañía Yes, Norman Productions.

Dicho personaje es el de Cassie Bowden, una auxiliar de vuelo que gusta de beber, incluso durante los viajes de su línea, Imperial Atlantic, y además no tiene problema en acercarse un poco más de lo debido a los pasajeros. Como en el caso de Alex Sokolov (Michiel Huisman), a quien conoce en un viaje a Bangkok y decide acompañarlo en una cena y luego a su lujoso hotel en dicha ciudad.

Pero después de una apasionada noche, Cassie despierta para darse cuenta que en la cama que compartieron Alex yace muerto por un gran corte en su cuello. Sin recordar nada y para evitar ser arrestada, decide ordenar la habitación y dejarla lo más rápido posible, tratando de continuar su vida con “normalidad”.

Sin embargo, será muy difícil que el problema abandone su cabeza, menos cuando a cada momento se imagina hablando con Alex y el FBI comienza a investigar el asesinato ocurrido en Tailandia.

Ver en HBO Max

The Undoing

The-Undoing.jpeg la-tercera

The Undoing | HBO

Nicole Kidman y Hugh Grant encabezan el elenco de esta miniserie estadounidense basada en la novela You should have known, de Jean Hanff Korelitz, donde un asesinato y una serie de mentiras conforman el eje de un relato que tiene como principal componente el suspenso.

El cual se inicia centrado en el casi perfecto matrimonio conformado por la terapeuta Grace Fraser (Kidman) y el oncólogo infantil Jonathan Fraser (Hugh Grant), quienes viven en un acomodado barrio de Manhattan junto a su único hijo, Henry (Noah Jupe).

Y cuando Grace es parte de un comité de apoderados del curso de este último, en la exclusiva Escuela Reardon, es que conoce a otra mamá llamada Elena Alves (Matilda De Angelis), que tiene a su hijo mayor en el colegio gracias a una beca.

La misma que extrañamente también aparece en el gimnasio al que va la terapeuta y, más tarde, luego de una fiesta escolar de caridad, encuentran muerta en el taller que ella tenía como pintora y escultora. Pero lo peor aún está por venir: cuando a Jonathan lo acusan de su muerte.

Esto luego de que se revela que el médico fue amante de Elena, después de atender profesionalmente a su hijo, y además, por esta misma relación, había perdido su trabajo en el hospital.

Choqueada y confundida, Grace busca apoyo en su mejor amiga Sylvia (Lily Rabe) y su padre, Franklin Reinhardt (Donald Sutherland), quien, a regañadientes y para ayudar a su hija y su nieto, busca a la mejor abogada de Nueva York para defender a su yerno.

Ver en HBO Max

Los Soprano

Los-sopranos.jpg la-tercera

Los Sopranos | HBO

La mejor serie de la historia para muchos es este drama que sigue los pasos de la familia Soprano.

Sus seis temporadas, emitidas desde 1999 hasta el 2007, muestran al mafioso de Nueva Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) y las dificultades que debe vivir en su hogar y en el control de su negocio criminal.

Pero la historia también se centra en personajes cercanos a Tony, especialmente de su familia, como su esposa Carmela (Edie Falco) y en su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

Ganadora de múltiples premios Emmy y Globos de Oro a lo largo de sus ciclos, Los Soprano es un imperdible para amantes de las series.

Ver en HBO Max

Watchmen.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Otra serie que elevó a lo más alto las producciones de HBO es esta notable adaptación televisiva de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Una serie creada y escrita por Damon Lindelof que ha cosechado sólo aplausos.

Esta nos remite a un pueblo marcado por ataques racistas y por una policía que se esconde tras máscaras para poder actuar.

El grupo de supremacistas blancos llamado Séptima Kaballería se enfrenta a la policía por la justicia racial. En eso, la detective Angela Abar (Regina King), una vigilante conocida como Sister Night, investiga el asesinato de su amigo y superior Judd Crawford (Don Johnson) y descubre más secretos sobre los vigilantes, quienes antes eran vistos como héroes, pero que ahora son puestos en cuestión por la extrema violencia en su actuar.

Una super producción con un elenco de lujo que, además de King y Johnson, incluye nombres como Jeremy Irons y Louis Gossett Jr.

Ver en HBO Max

Game-of-Thrones-01-1.jpg la-tercera

Game of Thrones | HBO

Es considerada una de las series más importantes de la historia, con una fanaticada fiel y exigente con cada nueva temporada.

Este año llegó a su fin con un octavo ciclo que dejó disconformes a algunos fans, pero a lo largo de los años esta serie de alto vuelo y nivel de producción logró sorprender y entusiasmar a millones en el mundo.

¿De qué trata? Es una historia en que el drama y la fantasía se unen en un universo, creado por George R. R. Martin, lleno de tramas, conspiraciones y batallas para hacerse del poder. Una disputa entre un puñado de casas nobiliarias para dominar sin contrapeso los "siete reinos".

Ver en HBO Max

Perry Mason

Perry-Mason-ok.jpg la-tercera

Perry Mason | HBO

Perry Mason está de vuelta y en su mejor forma. El abogado que creó el novelista Erle Stanley Grarner y que protagonizó más de 80 novelas entre los años 50 y 60, es mucho más que eso: es una especie de héroe, que demostraba la inocencia de todos sus clientes y que solo en una ocasión perdió un caso.

Personaje de muchas series y películas, regresó en 2020 a la pantalla en una de las series HBO más aplaudidas de ese año, una especie de precuela de la historia original que muestras los inicios de este abogado defensor (interpretrado con maestría por Matthew Rhys), en Los Angeles de los turbios años 30.

También es una de las más controvertidas, porque no pocos arrugaron la nariz con este Mason más oscuro, menos bondadoso que el que todos conocían y aficionado al whisky y a las mujeres; un personaje más complejo y mucho interesante.

Ver en HBO Max

Shaq-13.jpg la-tercera

Shaq | HBO

Las producciones documentales de HBO tienen una amplio apartado deportivo, que luego de centrarse en figuras como Muhammad Ali y Tiger Woods, con Shaqvuelcan su vista en Shaquille O’Neal.

El jugador de la NBA que pasó a la historia del básquetbol como una de las figuras claves del equipo los Lakers de Los Angeles, como también por su imponente figura y su no menos destacada personalidad.

Elementos que también son esenciales en el desarrollo de los cuatro capítulos que conforman el espacio dirigido por Robert Alexander y que tienen como su fuente principal al mismo deportista que tras convertirse en figura del baloncesto se transformó en parte de la cultura pop estadounidense, gracias al cine y la publicidad.

Y cuya biografía se dibuja en pantalla por medio de entrevistas a su familia, ex compañeros y entrenadores, junto a imágenes de archivo, teniendo como punto de partida su nacimiento e infancia.

Maricón perdido

Maricón-Perdido.jpeg la-tercera

Maricón perdido

Seis episodios componen la serie española que revive la historia del columnista, comentarista y escritor español Bob Pop, con una mezcla exacta de comedia y drama.

Bajo la dirección de Alejandro Marín, lleva al espectador a un recorrido por la infancia, la juventud y la adultez de Pop, donde siempre tuvo que enfrentar el ser diferente ante una sociedad conservadora e intolerante. Y cuyo relato se inicia en un pueblo de la periferia de Madrid.

Cuando su protagonista tiene 12 años y todavía lo conocenpor su nombre de nacimiento, Roberto Enríquez (Gabriel Sánchez), y su mejor amiga Bea (María Romanillos) le consulta si él es homosexual y el jovencito le responde que cree que sí.

Una condición que lo hace ser blanco de las burlas de sus compañeros, e incluso ataques físicos, pero que enfrenta con serenidad y con el apoyo en casa de su abuelo, quien también le aconseja que libros leer. Una protección que no obtiene de su violento padre o su egoísta madre.

Un amparo que en su juventud -cuando lo interpreta Carlos González- encuentra en su amiga Lola (Alba Flores), quien luego es colega de trabajo y además una de las que primero se entera de que sufre de esclerosis múltiple.

En una combinación de diferentes etapas de una vida marcada por la dificultad, pero también por la creatividad y la resiliencia, donde también son claves las referencias a la cultura pop y la música que fueron parte de su existencia, y en muchos momentos se transformaron en su mejor compañía.