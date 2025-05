40 películas y series de España recomendadas para ver en Netflix

Aquí tienes una selección series y películas españolas disponibles en Netflix.

Una lista imprescindible para los que aman las producciones con ese acento tan particular y que presentan relatos marcados por diferentes géneros, como el thriller, la comedia, el drama y el terror.

Además, son protagonizados por figuras como Penélope Cruz, Nawja Nimri, Mario Casas, Belén Rueda, Fele Martínez y Maribel Verdú, entre otros.

Hable con ella

El estreno de Madres paralelas en Netflix no solo abrió la posibilidades de sus suscriptores de conocer la última y aplaudida creación de Pedro Almodóvar, sino que además el que la plataforma sumará a su oferta gran parte de la filmografía del incomparable director manchego, una de las figuras claves del cine español de las últimas décadas.

Y entre los títulos que se encuentran disponibles se cuenta una de los contadas realizaciones de Almodóvar en que el protagonismo recae en los hombres: Hable con ella, la película de 2002 que se convirtió en un éxito de taquilla como también de crítica, obteniendo, entre otros galardones, el Oscar a Mejor Guión Original.

Una cinta que tiene como eje de su narración a dos personajes: Benigno Martín (Javier Cámara), un enfermero que dedica sus días a cuidar a una joven en coma, y Marco Zuluaga (Darío Grandinetti), un periodista argentino que vive en España. A los que la narración introduce cuando comparten asientos en una presentación de danza contemporánea.

Sin embargo, la trama todavía no intersecta sus destinos y los presenta con sus respectivas historias. Así se ve cómo a Marco se le encomienda hacer una entrevista a la torera Lydia González (Rosario Flores), quien en el último tiempo ha hecho noticia con su trabajo en las plazas como por el quiebre de su relación amorosa con un colega.

Al mismo tiempo que Benigno cuida con devoción de Alicia Roncero (Leonor Watling) en la clínica en que ella ha estado en coma desde hace cuatro años. Pero hay un detalle que pronto se conoce: el enfermero conocía a la chica antes del accidente que la dejó postrada, cuando la espiaba en su clase de ballet desde la ventana de un departamento.

Adú.jpg la-tercera

Adú | Netflix

Este largometraje de casi dos horas, dirigido por Salvador Calvo (el mismo de la serie Sin Tetas No Hay Paraíso), muestra el caso de un niño de seis años que necesita salir de Camerún, para llegar a España.

Todo, después estar paseando con su hermana y ver a unos cazadores matar a un elefante para vender sus colmillos. La situación los lleva a involucrarse, sin quererlo, en un asunto de tráfico del que deberán salir del país como sea.

Al mismo tiempo, el filme expone otras dos historias, la de un activista español (en el rol el premiado actor Luis Tosar), que se las juega por la defensa de los elefantes, y la de un integrante de la guardia civil española, que trabaja en Melilla, la ciudad fronteriza que limita con Marruecos, donde llegan a diario más centenares de migrantes para intentar cruzar a Europa.

Así, estos tres casos –narrados con muy buen ritmo– contextualizan los distintos problemas sociales que tiene aparejado la migración, no sólo en el hecho mismo de quién se ve forzado a salir de su país, sino también de quién recibe.

La-sociedad-de-la-nieve-6.jpg la-tercera

La sociedad de la nieve | Netflix

En 2012, J.A. Bayona ofreció en Lo imposible su mirada al tsunami de Indonesia de 2004, para en La sociedad de la nieve mostrar otra épica historia de supervivencia.

En una película que confirma su talento para abordar tragedias de la vida real, revisitando el accidente que en 1972 sufrió un equipo de rugby uruguayo, al viajar hacia Santiago.

El que afectó al vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay que trasladaba a los integrantes del club Old Christians, más amigos y familiares, y Pablo Vierci recapituló en su libro.

El cual este periodista publicó bajo el título de La sociedad de la nieve, después de haber investigado y entrevistado a los sobrevivientes de la denominada tragedia de Los Andes.

Con lo que Vierci concibió un relato en primera persona que es la fuente esencial de lo que Bayona despliega en la conmovedora narración, de más de dos horas, que llegó a Netflix.

Entrevías-2.jpeg la-tercera

Entrevías | Netflix

Ubicado en el suroeste de Madrid, el barrio de Entrevías ha albergado a los obreros de la ciudad desde los 50 y a partir de inicios de este año se convirtió en el escenario de la serie homónima creada por David Bermejo.

El guionista detrás de títulos como Los hombres de Paco que decidió emplazar su ficción televisiva sobre marginalidad y violencia en este sector de Puente de Vallecas. Algo no bien visto por sus vecinos, pero sí por el público.

Esto porque poco después de su estreno por Telecinco en febrero de 2022, el espacio de ocho capítulos se convirtió en uno de los más vistos de la TV española.

Un éxito de audiencia que se repitió tras su llegada a Netflix, donde logró seducir con la cruda historia de un ex militar y ferretero de fuerte carácter, que decide hacer justicia con sus propias manos.

El antihéroe de un relato de buena factura y actuaciones y que atrapa al público gracias a su ágil y atractiva trama.

El-caso-Asunta-9.jpg la-tercera

El caso Asunta | Netflix

La realización de cintas, series y documentales españoles para Netflix no se detiene, sumando ahora a El caso Asunta, el espacio que revive un caso criminal de la vida real.

El asesinato que inspira esta ficción de seis emisiones, donde una niña de Galicia fue eliminada por sus propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Dos habitantes de Santiago de Compostela que en 2013, por razones aún no claras, pusieron fin a la vida de Asunta, la niña de 12 años que habían adoptado en China.

Cuya historia llega al streaming con dramatización, pero manteniendo un estilo de narración emparentado con el documental y que se desarrolla con detalle y casi cronológicamente.

Así, su primer episodio se inicia el 21 de septiembre de 2013, cuando Rosario (Candela Peña) y Alfonso (Tristán Ulloa) concurren a la policía a denunciar la desaparición de su hija.

Bird-Box-Barcelona-4.jpeg la-tercera

Bird Box Barcelona | Netflix

Luego del éxito de la cinta donde Sandra Bullock enfrentaba a las extrañas presencias que llevaban a quienes las veían a la muerte, era de esperar que surgiera Bird Box Barcelona.

La película que le da una continuación al largometraje de 2018 como un spin-off con el guión y la dirección de los hermanos Álex y David Pastor, cuya trama se desarrolla en España.

Específicamente en la capital de Cataluña, donde comienza su narración algunos meses después de que el mundo fuera invadido por los entes que llevan al suicidio a quienes los ven.

Cuando Sebastián (Mario Casas) y su hija Anna (Alejandra Howard) deambulan por Barcelona con sus ojos cubiertos y se encuentran con un grupo que les brinda ayuda.

Pero la cinta, al igual que su antecesora, se mueve entre el presente y el pasado, con saltos temporales que permiten conocer más sobre este padre y su hija, y la verdad en torno a ellos.

El-Inocente-8.jpg QUIM VIVES

El inocente | Netflix

Tras No hables con extraños y Bosque adentro, una nueva novela del autor estadounidense Harlan Coben llega a Netflix convertida en serie: El inocente, producción española de ocho capítulos que debuta por la plataforma con Mario Casas como su protagonista.

Aquí el actor gallego se convierte en Mateo Vidal, o simplemente Mat, un joven barcelonés que en el inicio del relato estudia Derecho. Luego, se le ve en la comparecencia de un juicio en el que lo condenaron a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.

Un paso por la prisión donde fue víctima del maltrato, pero que llegó a su fin. Ahora trabaja en el bufete de su hermano y vive con Olivia Costa (Aura Garrido), su pareja y futura madre de su hijo. Pero el destino pone un nuevo escollo en su camino, cuando un desconocido le envía inquietantes fotos y videos relacionados con su mujer.

Una de las tantas piezas de este inquietante thriller, que presenta una sucesión de misterios, muertes y culpables que logran ocultarse hasta el último momento, dejando al espectador siempre al filo del asiento. Con instantes en que pareciera revelarse todo, pero que conducen nuevamente a un callejón sin salida.

Nada ni nadie son lo que parecen en esta miniserie, que tiene como su elemento clave los giros reiterados que da su historia. Los que confluyen en un final que con seguridad dejará a varios impactados y preguntándose por los límites de la inocencia.

La-Cocinera-de-Castamar.jpeg la-tercera

La cocinera de Castamar | Netflix

Es una de las series más vistas en los últimos años en España, al sumar casi dos millones de espectadores por capítulo. Y ahora debuta en Netflix con la historia inspirada en la novela de Fernando J. Múñez y que se ambienta en 1719.

Se centra en la joven y educada Clara Belmonte (Michelle Jenner), quien consigue un trabajo en las cocinas del Ducado de Castamar, hasta donde llega tras un difícil viaje, porque sufre de agorafobia y no puede estar en espacios abiertos. Lugar donde servirá al duque, Don Diego, y también a su madre, Doña Mercedes (Fiorella Faltoyano).

Con esto se unen los destinos de los protagonistas del espacio, a los que lentamente se van sumando varios personajes y conflictos e intrigas. También el romance, el que surge entre la culta y comprensiva Clara, y su patrón, Don Diego, como también a las maquinaciones que se tejen en torno al ducado, que revelan el peor lado de la aristocracia.

Un relato de época que no teme sumar bastante erotismo a sus bellos decorados y elaborados trajes y peinados, y que adquiere más ritmo e interés gracias a las subtramas que lo complementan, combinando el suspenso con el drama y el romance.

Akelarre.jpeg la-tercera

Akelarre | Netflix

En los recientes Goya, esta cinta se llevó cinco de los nueve premios a los que optaba, entre ellos a los de Mejor Dirección Artística, Mejores Efectos Especiales y Mejor Música Original, al revivir con valentía un drama histórico que tiene como escenario el territorio vasco del siglo XVII.

Específicamente en 1609, cuando en el País Vasco, o Euskal Herria, se vivió el punto más álgido de la serie de juicios que en la región se realizaron a mujeres acusadas de brujería, movimiento anti-hechicería que se había generado el siglo anterior.

Un oscuro pasaje marcado por la ignorancia y el machismo, que revive bajo la dirección del argentino Pablo Agüero y que tiene como protagonistas a un grupo de mujeres que en su tiempo libre recorren el bosque y gustan de bailar y cantar entre los árboles.

Esa actividad es mal vista por algunos de sus coterráneos y que llega a oídos de un juez, quien recorre la región para eliminar a sus brujas. Pero las chicas encaran con valentía e inteligencia a esa sociedad marcada por una religión enceguecida, el patriarcado y la ignorancia.

Voces-1-ok.jpg la-tercera

Voces | Netflix

Tras hacerse un nombre en los cortos, el director español Ángel Gómez debuta en los largometrajes en una película de terror donde lo que es escucha es tan espeluznante como lo que se ve. O más bien, lo que no se ve.

De eso puede dar fe el niño de ocho años que conocemos al comienzo del relato, el pequeño Eric (Lucas Blas), a quien unas extrañas voces no lo dejan descansar.

Junto a sus padres, Sara (Belén Fabra) y Daniel (Rodolfo Sancho), se acaban de mudar a una casa que compraron para refaccionar y luego vender. Pero el niño se siente inquieto en este nuevo lugar y tiene comportamientos extraños, incluso en el colegio, donde llegó a morder al director.

Luego de un par de hechos trágicos, Daniel sospecha que esos sonidos tendrían que ver con todo lo oscuro que pasa ahí. Por eso contacta a Germán (Ramón Barea), un experto en psicofonía, los sonidos que quedan registrados en diferentes aparatos y que sin ellos no se pueden oír.

Así, Voces convence con una vuelta al subgénero de la casa embrujada, para poner a la sicofonías -habitualmente un elemento más de las historias de terror- en el eje central de su narración.

El-practicante-2-ok.jpg la-tercera

El practicante | Netflix

El actor español Mario Casas se transforma en villano en este thriller donde da vida a un paramédico que queda en silla de ruedas tras sufrir un accidente en la ambulancia donde trabajaba.

Quien debe hacerse cargo de cuidarlo es su novia, Vanesa (Deborah François), una mujer que estudia veterinaria mientras al tiempo que labora en un callcenter.

Él es un hombre frío, manipulador y celópata, que se obsesiona con su novia cuando ella decide dejarlo e irse de la casa.

Ni la parálisis ni la silla de ruedas detendrán la locura Ángel, quien pronto se deja ver como un sicópata despiadado que eliminará a todos los que se interpongan en su camino para recuperar a Vanesa.

Madres-Paralelas-2.jpeg Courtesy of Netflix

Madres paralelas | Netflix

Con una carrera tan extensa como generosa en títulos y conflictos, Pedro Almodóvar ostenta con orgullo el ser considerado uno de los directores claves de la cinematografía española. Algo que reafirma con su más reciente largometraje, Madres paralelas.

El que tras debutar en el Festival de Venecia y saltar a algunas salas del mundo, llega a Netflix tres años después -el plazo que se ha tomado entre sus últimas realizaciones- del estreno de Dolor y gloria, uno de los puntos más altos de su carrera.

En su película número 22, el cineasta manchego apuesta por una narración un poco más lineal, pero igual de emotiva y embriagadora, para centrarse de nuevo en la presencia de la madre, una constante de su filmografía.

La cual aquí se duplica en las figuras de Janis Martinez (Penélope Cruz) y Ana Manso (Milena Smit), una madura fotógrafa y una jovencita que acuden a la misma maternidad el día en que coincidentemente dan a luz a sus respectivas hijas.

Aunque el inicio del relato presenta otro eje argumental: la búsqueda de los restos de un grupo de hombres que fueron hechos desaparecer por los falangistas a inicios de la Guerra Civil Española, dentro de los cuales se contaba el bisabuelo de Janis.

Una cinta donde Almodóvar combina maternidad y memoria histórica para confirmar su talento y singularidad como autor. En una muestra depurada del melodrama que cruza su carrera, donde resalta el trabajo de Penélope Cruz.

Sagrada-familia-1.jpg CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX

Sagrada familia | Netflix

El mexicano Manolo Caro (La Casa de las Flores, Alguien tiene que morir), es el creador de esta oscura serie española de ocho episodios, que tiene como escenario central el barrio de Fuente del Berro.

Un sector residencial del municipio de Madrid en el que vive Gloria (Najwa Nimri), una artista del vitral, junto a su bebé Hugo y a Aitana (Carla Campra), la estudiante de cine que la ayuda en casa.

Pronto se revela que sus nombres son otros y su relación también, sumando a Abel (Iván Pellicer), el joven que se esconde en el subterráneo del hogar de Gloria y también es parte de su traumático pasado.

Aunque ellos no son los únicos con secretos, ya que al barrio se mudan Caterina (Alba Flores) y Germán (Álex García), quienes se hacen pasar por matrimonio, pero investigan a la protagonista.

En el inicio de una trama que involucra a las amigas de Gloria y se mueve a través de un thriller con alma de culebrón, marcado por la singularidad del trabajo de Caro y su ácida mirada a la maternidad.

Ofrenda-a-la-Tormenta-2.jpg la-tercera

Ofrenda a la tormenta | Netflix

Con las cintas españolas El guardián invisible y Legado de los huesos, las investigaciones de la detective Amaia Salazar se convirtieron en favoritas del público de Netflix, tras cautivar a los seguidores de las novelas de suspenso.

Con Ofrenda a la tormenta concluye la famosa serie literaria Dolores Redondo, película que también cierra en pantalla la trilogía de Baztán, donde nuevamente son ingredientes esenciales el suspenso y los paisajes de Navarra.

Un final literalmente “de película”, que supera en intensidad a las cintas anteriores de la trilogía, ambas disponibles en Netflix.

El-Tiempo-que-te-Doy-8.jpg TXUCA PEREIRA/NETFLIX

El tiempo que te doy | Netflix

Hasta hoy las sitcoms y series animadas son las que generalmente ofrecen capítulos que no superan la media hora de duración. Sin embargo, El tiempo que te doy llegó a Netflix para hacer historia como su primera producción dramática de emisiones aún más cortas.

Esto porque cada episodio dura 11 minutos, sin contar los créditos. Todo un desafío de desarrollo temporal que nació de las mentes de los realizadores y guionistas Pablo Santidrián e Inés Pintor, y la actriz Nadia de Santiago.

A quien el público del servicio de streaming conoció por su papel de Marga Suárez de Las chicas del cable y hoy se convierte en Lina, la protagonista de un espacio que además juega con el pasado y el presente para mostrar cómo ella supera su ruptura amorosa con Nico (Álvaro Cervantes).

“Cada día pensaré un minuto menos en él y así será un minuto menos de tristeza”, afirma Lina y la serie lo refleja en pantalla literalmente, estando en su primer episodio un minuto en el presente y diez en el pasado, para ir dando cada vez menos minutos a lo que pasó ayer.

Así va mostrando cómo la pérdida lentamente va siendo reemplazada por la esperanza, en un relato fácil de seguir y apreciar, tanto por lo corto de sus 10 capítulos como por la cercanía que su historia y protagonistas generan en el espectador.

Los-Favoritos-de-Midas-2.jpg la-tercera

Los favoritos de Midas | Netflix

Chantaje, remordimiento y poder político y monetario se junta en esta minserie española, que adapta un relato del estadounidense Jack London.

Claro que aquí la historia se traslada desde el Estados Unidos de fines del siglo XIX al Madrid contemporáneo.

Y ya no está el magnate de los ferrocarriles Eben Hale, sino que Víctor Genovés (Luis Tosar), el heredero del conglomerado de medios Malvar, quien quedó a la cabeza del grupo tras la repentina muerte de su fundador.

Una ascensión al poder mal vista, que se complicará todavía más con la llegada a sus manos de una carta de un grupo que se presenta como Los Favoritos de Midas -que en el cuento original se identificaban como miembros del proletariado intelectual- y que le pide el pago de 50 millones de euros.

Esto a cambio de la vida de una persona, alguien elegido al azar que fallecerá en diez días a menos de que se realice el primer reembolso.

Algo a lo que el ejecutivo resta importancia hasta que una mujer muere atropellada, en el sector que los Favoritos le indicaron.

PAQUITA-SALAS-1-OK.jpg la-tercera

Para muchos, Paquita Salas es el personaje más entrañable de todo el catálogo de Netflix. La protagonista de la serie del mismo nombre, que ya tiene tres temporadas.

Es imposible no tomarle cariño a esta representante de artistas que, luego de un período de éxito, está de capa caída, igual que sus representadas.

Los sinsabores de la industria del entretenimiento los sufre todos Paquita, una mujer de armas tomar y buen corazón, que dirige la oficina PS Managament.

Con capítulos que se ven de una sentada -duran menos de media hora-, Paquita Salas es una drama sazonado con comedia -o al revés- al que varios ya le rinden culto y que esperan con ansías la cuarta temporada.

17.jpg la-tercera

Esta es una película para ver con un paquetito de pañuelos al lado, porque se trata de la emocionante historia de un adolescente en busca de su perro perdido.

Esa mascota no es una cualquiera, sino una que lo ha acompañado en su proceso de rehabilitación en un reformatorio. Por eso, el vínculo con su perro es de amor y compañía máximos.

En esa búsqueda, lo ayuda su hermano, con quien, además, intenta recupera la relación de fraternidad rota por años.

Una película emocionante que atrapará, sobre todo a los más sensibles.

Perdida la-tercera

Perdida | Netflix

¿Qué hace un español en una cárcel colombiana? Probablemente esa sea la pregunta que te harás cuando comiences a ver Perdida, la serie española de a Netflix.

La respuesta la sabrás en el primer episodio de este thriller creada por Natxo López y Ruth García, pero no cuál es la intención de Antonio Santos (interpretado por el actor Daniel Grao) o a quién quiere encontrar adentro de La Modela, la prisión de media seguridad a la que llega, luego de ser tomado en el aeropuerto con más de un kilo de cocaína en su cuerpo.

Así se comienza a tejer una trama en la que corre bastante sangre, como también un triste y oscuro pasado de un matrimonio de Valencia, al que raptaron a su única hija: Soledad (en el rol de la actriz Verónica Velásquez).

El Silencio del Pantano la-tercera

El silencio del pantano | Netflix

Este thriller español demuestra que todas las capas sociales se juntan en un mismo sitio: la maldad.

Basada en la novela del mismo nombre del escritor Juanjo Braulio, te dejará pensando un buen rato, sobre todo por el drama que se genera luego de la desaparición de un académico, quien era investigado por la justicia.

Lo anterior, a pesar que el también ex congresista estaba bien cuidado por una descarada gitana que dominaba el crimen local (en el rol verás a la actriz Carmina Barrio), quien con su potente voz deja de manifiesto quién es la reina entre moros y cristianos.

Está hecha al más puro estilo de las novelas negras. Tiene ritmo y nunca te entregará las suficientes certezas, sobre todo el protagonista, Pedro Alonso, el mismo actor que ya conocemos de La Casa de Papel.

Legado-en-los-Huesos.jpg la-tercera

Legado en los huesos | Netflix

La llamada Trilogía del Baztán se transformó en un éxito entre los amantes de la novela negra. Por eso no es de extrañar que en 2017 el primero de sus libros, El guardián invisible, se convirtiera en película y que hoy su secuela, Legado en los huesos, llegue como cinta a Netflix.

Así, la versión fílmica del segundo título de Dolores Redondo se suma a la oferta de la plataforma con un relato nuevamente centrado en la figura de Amaia Salazar (Marta Etura), quien en su primera aventura resolvió los crímenes de un sicópata vinculado a su pueblo natal, Elizondo.

En esta secuela no solo se hace presente la sagacidad de la inspectora, que siempre pide consejo a su enigmático amigo del FBI, y personajes ya conocidos en la trama anterior -como su asistente, su marido, sus hermanas y su tía-, también se suman la brujería y la magia negra.

Valeria-1.jpg Photographer: Mirta Rojo

Valeria | Netflix

En una entrevista reciente, la escritora valenciana Elísabet Benavent aseguró que Valeria, la serie que llega a engrosar el listado de producciones españolas de Netflix, la podrían disfrutar tanto quienes leyeron sus novelas como aquellos/as que no saben nada de ellas.

Esto, porque la serie mantiene la esencia de los libros en que se basa -saga que se inició en 2013 con Los zapatos de Valeria-, donde la historia gira en torno a las vivencias de Valeria y su heterogéneo grupo de amigas en Madrid.

Pero, además, presenta desafíos y cambios para la protagonista, una escritora en medio de una crisis creativa y con un matrimonio que tambalea, como también para Lola (Silma López), Nerea (Teresa Riott) y Carmen (Paula Malia).

Alba-2.jpg la-tercera

Alba | Netflix

Ni más ni menos que Fatmagül, la teleserie turca que fue un éxito de audiencia en Chile, es la inspiración de Alba, serie española que llegó a Netflix modificando algunas partes de la trama original.

Una producción de Antena 3, ideada por Carlos Martín e Ignasi Rubio, que tiene a la conocida actriz Elena Rivera -protagonista de Inés del alma mía– asumiendo el rol principal del sobrecogedor drama.

La que se llama Alba Llorens, una joven que dejó su casa en un acogedor pueblo a la orilla del mar mediterráneo para estudiar en una universidad de Madrid, lugar donde se reencontró con Bruno (Eric Masip). Pero un día de regreso un su ciudad natal es violentada por los amigos de su novio.

En el inicio de una historia compleja, que logra involucrar al espectador en una situación difícil e impactante sin caer en el morbo ni en el melodrama, gracias a un buen guión y destacadas actuaciones.

El-silencio-de-la-ciudad-blanca.jpg la-tercera

El silencio de la ciudad blanca | Netflix

Este thriller policial español está basado en el libro del mismo nombre de la escritora Eva García, y trata acerca de los crímenes del "asesino durmiente", quien al matar a sus víctimas las deja en posiciones que asemejan rituales cristianos.

El detective Unai López (Javier Rey) es el encargado de investigar los casos, el mismo que unos años antes había atrapado a este criminal, pero que vuelven a suceder, pese a que está preso.

Definitivamente, una película que te atrapará en su misterio y suspenso. Imperdible.

El-Hoyo-2.jpg la-tercera

Inquietante es una de las palabras con que se puede calificar a El hoyo, la realización española, ganadora de la reciente edición del Festival de Sitges, que también marcó el debut de su director, Galder Gaztelu-Urrutia, en los largometrajes.

Una cinta que viene a engrosar la oferta de la plataforma con acento hispano, que incluye populares series y filmes, pero apostando esta vez por aquel público dispuesto a experimentar con una perturbadora trama, no exenta de fuertes imágenes.

El relato de El Hoyo se inicia cuando Goreng (Iván Massagué) se despierta en una celda en compañía de un hombre mayor al que no le gusta que la hagan preguntas. El nombre de este último es Trimagasi (Zorion Eguileor) y ya lleva un tiempo en confinación.

Pero este no es un encierro “normal”, ya que la celda que comparten forma parte de un complejo penitenciario en forma de torre con más de 200 pisos, que alberga a dos presos por nivel y donde los prisioneros comparten literalmente una misma mesa de comida.

la-trinchera-infinita-Finde.jpg la-tercera

En esta súper producción española conocerás la historia de los “topos”, quienes generalmente eran hombres republicanos que no estaban de acuerdo con el régimen dictatorial de Francisco Franco y que fueron duramente perseguidos en el período de post guerra.

Sin ninguna opción más que esconderse, cientos de familias debieron hacer peripecias para tener a sus seres queridos más cerca. Este fue el caso de Higinio (Antonio de la Torre), concejal de un pequeño poblado andaluz, que fue incesantemente buscado por la milicia nacionalista española.

Si bien la película es algo larga (dura 2 horas con 27 minutos), el mix entre el drama y el amor hacen que La trinchera infinita tenga un buen ritmo. Esa mezcla propicia a un ambiente de suspenso en el cómo terminará esta relación.

Quien-a-hierro-mata-ok.jpg la-tercera

Desde España llega Quien a hierro mata, una película reconocida que entrega la duda de si la venganza puede ser dulce.

En esta verás a Mario (Luis Tosar), quien busca vengarse de un ex capo de la droga, que hoy es un indefenso y moribundo anciano, para que este sintiera lo que su droga causó en las personas.

Para llevarlo a cabo, el protagonista le suministra heroína periódicamente para que sufra de las consecuencias de su consumo, pero lo hace justo en un momento en que debiese estar feliz por la llegada de su primer hijo. Sin embargo, el afán de venganza lo nubla.

Ojo, que la cinta del director Paco Plaza estuvo nominada a tres Premios Goyas y de ellos obtuvo el de Mejor Actor Revelación por Enric Auquer, quien interpreta a Kike.

Criminal-España-1.jpg la-tercera

Criminal España | Netflix

Esta es una original propuesta de suspenso que se centra en los interrogatorios que se le hacen a los sospechosos para descubrir la verdad. Un punto de vista poco visto en este tipo de series.

La destacada actriz Emma Suárez encarna a una policía no demasiado apegada a la ética con tal de resolver sus casos, una protagonista que produce sentimientos encontrados.

Acción y suspenso al por mayor en una buena apuesta española para Netflix.

La Influencia Netflix la-tercera

La Influencia | Netflix

El terror también llega desde España con esta película dirigida por Denis Rovira, aclamado en diferentes festivales por varios de sus cortometrajes.

La historia se centra en una joven enfermera que decide volver a la casa familiar a cuidar a su madre enferma y moribunda. El problema es que todo comienza a ir mal cuando fenómenos paranormales y secretos oscuros comienzan a perturbar su vida.

Un filme que más de algún sobresalto provoca en los espectadores.

Tu-hijo-pelicula-Netflix.jpg la-tercera

Tu Hijo | Netflix

Esta sorprendente película es uno de los estrenos 2019 de Netflix. Con una historia realmente demoledora, seguro te dejará los pelos de punta hasta la última escena.

Jaime Jiménez (José Coronado) es un hombre normal, médico y padre de familia. Su vida da un vuelco cuando su hijo mayor, Marcos (Pol Monen), recibe una brutal golpiza que lo deja grave en el hospital.

La policía no puede hacer mucho porque no hay pruebas ni sospechosos, por lo que Jaime decide investigar por su cuenta. Da con uno de los agresores y decide perseguirlo para hacer justicia con sus propias manos.

Pero Jaime ya no es el mismo de antes. Se obsesiona con atrapar a los culpables y termina cegándose ante todo el resto. En el camino descubrirá varias cosas impensadas que seguro te dejarán con la boca abierta.

La historia de giros totalmente inesperados, que seguro te mantendrán atento hasta el último minuto de esta película española.

img_fpuig_20160426-135455_imagenes_lv_terceros_vis_a_vis_-_serie_tv.jpg la-tercera

Vis a Vis

Vis a Vis es de esas producciones españolas que no te puedes perder. La historia se desarrolla dentro de una cárcel de mujeres, que esconde secretos impresionantes.

La protagonista es Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), una chica joven e ingenua que ingresa a Cruz del Sur, un centro penitenciario de mujeres, porque fue acusada de delitos fiscales. Mientras hace todo lo posible por sobrevivir en este difícil lugar, su familia intenta juntar el dinero para pagar la fianza y sacarla de ahí.

Pero todo cambia cuando Macarena se entera que una de las internas esconde una gran cantidad de dinero. Ahí comienza una disputa contra dos peligrosos delincuentes por quedarse con la suma, que tendrá peleas, robos e incluso muertes.

Es una serie llena de suspenso con cuatro temporadas y un final que se estrenó el año pasado.

las chicas del cable la-tercera

Las Chicas del Cable

A estas alturas, la primera serie original de Netflix producida en España ya es todo un clásico en la plataforma de streaming. la cual incluso se prepara para despedirse con la segunda parte de la quinta y última temporada.

La serie, ambientada en Madrid el año 1928, sigue a un grupo de mujeres que comienzan a trabajar como "telefonistas" en una moderna (para la época) empresa de telecomunicaciones. Es a partir de este nuevo trabajo que las chicas comienzan un camino de empoderamiento femenino en el que luchan contra el machismo y lo moralista de su época.

Una serie que lo tiene todo: drama, romance, sexo y un montón de giros inesperados.

La-casa-de-papel-001-Netflix.jpg la-tercera

La Casa de Papel | Netflix

Seguro has escuchado hablar de La Casa de Papel, uno de los mayores éxitos españoles de Netflix. Si aún no la has visto, no te puedes perder esta excelente serie que junta un excelente guión con actuaciones magistrales.

Con cinco temporadas y su final ya estrenado, narra la historia tras el gran robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid.

El Profesor (Álvaro Morte) crea un plan para cometer este asalto y, escondido bajo ese alias, reúne a ocho profesionales del crimen para su objetivo.

Durante cinco meses se encierran en una casa de campo, donde planean y discuten todos los detalles de un robo que parece perfecto.

Esta fascinante serie muestra cada paso del grupo de ladrones mientras cometen este gran asalto. Muchas cosas no salen cómo ellos lo esperaban, y te sorprenderá la astucia con la que resuelven cada obstáculo.

El guardián invisible

El-Guardián-Invisible.jpg la-tercera

Película El Guardián Invisible

La primera novela de la Trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, es la base de este thriller dirigido por Fernando González Molina.

Su relato se inicia cuando en una localidad rural de Navarra aparece el cadáver de una adolescente a orillas de un río.

Todo parece indicar que su caso estaría relacionado con un crimen ocurrido hace poco, por lo que es enviada a la región la detective de homicidios Amaia Salazar (Marta Etura), quien fue formada en el FBI estadounidense y además está relacionada con la región, ya que creció en el pueblo de Elizondo.

Acá, Salazar no sólo pondrá a prueba sus capacidades profesionales, sino que también enfrentará los traumas de su pasado.

El Club de los Buenos Infieles

El-Club-de-los-Buenos-Infieles.jpg la-tercera

Película El Club de los Buenos Infieles

Esta comedia, que está realizada a modo de documental falso, tiene como protagonistas a Carlos (Raúl Fernández), Marcos (Fele Martínez), David (Hovik Keuchkerian) y Jordi (Jordi Vilches), cuatro amigos de la infancia que se reencuentran en una cena para ex alumnos de su colegio.

Tras varias copas de más, comienzan a revelar sus conflictos como cuarentones y padres de familia, llegando a la conclusión que su mayor problema es la falta de pasión.

Ante esto, y para experimentar un poco de riesgo en sus predecibles vidas, deciden formar un club de infieles con el que viajarán por España para conquistar mujeres.

El cuaderno de Sara

El-Cuaderno-de-Sara.jpg la-tercera

Película El Cuaderno de Sara

Belén Rueda (El Orfanato) es la protagonista de este thriller encarnando a Laura Alonso, una abogada de Madrid que desde hace dos años busca alguna pista sobre su hermana Sara (Marian Álvarez), quien desapareció en la selva del Congo sin dejar rastro.

Todo cambia cuando aparece una fotografía de Sara posando en pueblo minero de ese país africano y Belén decide viajar a Kampala, para emprender camino, con la ayuda del empresario latinoamericano Sergio Rojas (Manolo Cardona), a donde se encontraría su hermana: Goma, uno de los lugares más peligrosos del centro de África, donde los señores de la guerra se enfrentan por un preciado mineral.

La catedral del mar

La-Catedral-del-Mar-Netflix-01.jpg la-tercera

La Catedral del Mar | Netflix

Basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, esta serie española es especial para los fanáticos de las producciones históricas, las tramas políticas y las ambientaciones de época.

Está situada en el siglo XIV, en Barcelona, una ciudad muy próspera que ha crecido hacia la Ribera, un humilde barrio de pescadores en que se está levantando la iglesia de Santa María del Mar. Ahí llega Arnau Estanyol, un siervo que huye junto a su padre de los abusos de los señores feudales.

Gracias a su esforzado trabajo en todo tipo de labores y luego como soldado, se convertirá en hombre libre, pero eso despertará la envidia de sus enemigos.

A pesar de Todo películas y series de España la-tercera

A Pesar de Todo, estrenada en 2019 | 5.3 de calificación en

La cuarta película original de Netflix producida en España prometía bastante, sobre todo porque contaba con un elenco en el que destacaban nombres como Belén Cuesta, Amaia Salamanca (Gran Hotel), Blanca Suárez, Marisa Paredes y Rossy de Palma.

Esto, sin embargo, no se tradujo en un mejor producto cinematográfico.

La historia se centra en cuatro hermanas que, durante la lectura del testamento de su madre se enteran de que todas son hijas de distintos padres. Una comedia de enredos que no logra convencer y que tiene una trama bastante predecible.

Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero) en Alta Mar | Netflix la-tercera

Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero) en Alta Mar | 6.8 de calificación en

Estrenada en mayo de 2019, Alta Mar se convirtió en una de las series españolas más populares de Netflix, una mega producción a cargo de Ramón Campos, el creador de Las Chicas del Cable.

Este romántico drama de misterio protagonizado por Alejandra Onieva, Ivana Baquero y Jon Kortajarena se desarrolla a bordo de un barco, en el que tras algunos confusos incidentes comienzan a desaparecer algunos pasajeros.

Las dos hermanas, ambas de la alta sociedad, de pronto se ven en medio de los incidentes y deben resolver un misterio bastante predecible.

Ojo con los escenarios y el vestuario, que son sus mayores atractivos.

¿A quién te llevarías a una isla desierta?

¿A quién te llevarías a una isla desierta? netflix pelicula maria pedraza la-tercera

Los fanáticos de series como La Casa de Papely Élitereconocerán rápidamente a dos de los protagonistas de esta película española estrenada en abril de 2019.

Ellos son Jaime Lorente y María Pedraza, que junto a Pol Monen y Andrea Ros encarnan a un grupo de amigos que luego de vivir varios años de su periodo universitario en el mismo hogar, deciden mudarse para seguir adelante con nuevos planes.

Es durante la fiesta de despedida, después de varias horas vaciando el alcohol de sus copas, cuando una inocente pregunta ,"¿A quién te llevarías a una isla desierta?", desencadena una crisis en la amistad del grupo. Las respuestas, que no eran las esperadas por todos los involucrados, comienzan a sacar a la luz verdades algo incómodas.

El-Desorden-que-Dejas-3.jpg JAIME OLMEDO

El desorden que dejas | Netflix

Carlos Montero, el creador de la exitosa Élite, vuelve a apostar por una secundaria como el escenario de su nueva serie, que toma como base la novela homónima que él escribió en 2016.

Claro que esta vez deja en un plano secundario a los alumnos para centrarse en dos profesoras, Raquel (Inma Cuesta) y Viruca (Bárbara Lennie), docentes del ramo de literatura, cuyos destinos tienen como punto en común el ficticio poblado de Novariz, en el interior de Galicia.

Ahí se hace hace realidad el dicho “pueblo chico, infierno grande” y donde se va tejiendo una historia de secretos y chantajes, a través de una singular mezcla de tiempos, espacios y personajes, que podría llevar a la confusión a algunos, pero que finalmente va haciendo encajar las piezas que entregan sus ocho episodios hacia una resolución convincente, que sorprenderá a muchos.

Un recomendable thriller psicológico, que se atreve a explorar en la depresión y el abuso.

