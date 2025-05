A 35 años de su estreno, Volver al futuro está de regreso en Netflix

Volver al futuro 3 ok

Este martes 30 de junio, el clásico Volver al futuro regresó al catálogo a Netflix después de varios meses fuera de su catálogo.

La fecha de la vuelta de Mart McFly, el Dr. Emmet y el DeLorean no es casual, porque ocurre unos días antes de que se cumplan 35 años de la que es una de las películas más icónicas de los 80.

Tras un realización con varios traspiés, que incluyó rechazos de guión y pruebas a varios actores para el rol principal, el 3 de julio de 1985 se estrenó en los cines Volver al futuro.

Varias décadas antes de Dark, conquistó al mundo con su historia de viajes a través del tiempo y se convirtió en la cinta más taquillera de ese año, recaudando más de US$ 380 millones.

Pero el fenómeno no se quedó soloen la taquilla, porque el largometraje se transformó en una de las más recordadas de la década y en 2008 el American Film Institute la posicionó como la décima Mejor Película de Ciencia Ficción.

Eso, sin contar los millones de jovenes que quisieron subirse a un auto DeLorean o los que deseabean tener a toda costa las Nike Air Mag de Marty.

¿Y ya hablamos del tema principal? Ese hitazo de Huey Lewis & The News, llamado The Power of Love, hoy infatlable en cualquier playlist ochentera.

Maratón de Volver al futuro

Volver al futuro

Volver al futuro

Qué mejor manera que celebrar los 35 años de Volver al futuro que revisitando este clásico que, como te contábamos, está de regreso en Netflix.

Ahí podrás irte de viaje a los 80 con la historia dirigada por Robert Zemeckis, sobre un adolescente, interpretado por Michael J. Fox, que accidentalmente viaja 30 años atrás gracias a una máquina del tiempo, un auto DeLorean transformado en máquina del tiempo por el entrañable Dr. Emmet.

Viaja exactamente a 1955, al año en que sus padres se conocieron y enamoraron.

Y eso no es todo, porque se quieres puedes darte una maratón nostálgica con otra de las cintas de la trilogía. Eso porque a Netflix también acaba de llegar Volver al futuro III, que se estrenó en 1990.

En esta tercera parte, el DeLorean lleva a los protagonistas hasta un pueblo del medio oeste en 1885.

La única que no encuentras -por ahora- en la plataforma de streaming es la segunda parte, estrenada en 1989.

