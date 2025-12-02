AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

Para quienes desean despedir el año en un ambiente moderno, cómodo y con una mirada privilegiada de la ciudad, AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su experiencia de Año Nuevo 2026: una combinación de gastronomía, música y celebración en uno de los rooftops más atractivos de Santiago.

El hotel ha consolidado un estilo que une diseño contemporáneo y una hospitalidad centrada en la experiencia. Esa identidad se refleja en esta propuesta, donde cada detalle está pensado para ofrecer una noche fluida, relajada y memorable.





Una velada pensada para disfrutar

La celebración comienza a las 20:00 horas en AC Kitchen, donde un buffet premium marca el inicio de la noche. Los asistentes podrán recorrer las distintas preparaciones mientras disfrutan de vino, espumante, cerveza y bebidas sin alcohol ilimitadas, en un ambiente que combina diseño, calidez y un servicio atento.

A la medianoche, el foco se traslada a Luna Bar, el rooftop del hotel, que recibe el nuevo año con open bar hasta las 03:00 horas. La vista de Santiago iluminado y la música crean una atmósfera vibrante que define el tono de la celebración.

Para acompañar la experiencia, el buffet se presenta en estaciones que permiten avanzar de manera natural por distintas propuestas, privilegiando variedad, ritmo y una degustación equilibrada a lo largo de la noche.

Las estaciones del buffet

Estación de hojas verdes y ensaladas Selección de verduras frescas con aderezos artesanales.

Estación marina Mariscos y preparaciones frías pensadas para una noche festiva.

Estación de quesos y charcutería Quesos de guarda, embutidos premium y acompañamientos dulces y crocantes.

Estación de platos calientes Carnes, pescados y opciones vegetarianas con guarniciones de temporada.

Estación de pastas Alternativas elaboradas con salsas e ingredientes seleccionados.

Estación de postres Mini postres, clásicos internacionales y una fuente de chocolate como cierre ideal.

“La propuesta de buffet junto a la celebración en Luna Bar refleja el espíritu de nuestro hotel: experiencias contemporáneas, bien pensadas y enfocadas en el disfrute. Queremos que quienes nos acompañen reciban el nuevo año en un ambiente moderno, cómodo y memorable”, señala John Shackley, Gerente General de AC Hotel Santiago Cenco Costanera.

Valores y reservas

Adultos: $229.000

Niños de 6 a 14 años: $114.500

Cupos limitados; se requiere prepago.

Reservas: sulin.k.lopez@acmarriott.com

Una alternativa destacada para recibir el 2026

Con esta propuesta, AC Hotel Santiago Cenco Costanera reafirma su compromiso con ofrecer experiencias que combinan diseño, gastronomía y celebración. Una opción ideal para parejas, familias y grupos de amigos que buscan comenzar el año en un entorno urbano, sofisticado y lleno de sabor.