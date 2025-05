Adiós al Bar Nacional 1: cierra el clásico con más de 60 años y la barra más democrática

Para quienes se mueven habitualmente por el centro de Santiago, el Bar Nacional 1 es parte del paisaje, con su inconfundible cartel y sus pizarras anunciando los platos.

Es que prácticamente está de toda la vida en el Paseo Huérfanos, donde abrió en la década del 60 y donde se mantuvo en los 80, cuando se cambió a un local a metros del original, en el número 1087 del concurrido paseo peatonal.

Pero desde marzo próximo dejará de ser parte de la postal de ahí, porque esta emblemática y querida fuente de soda cierra sus puertas, poniendo fin así a más de 60 años de historia.

La que comenzó la tradición y fue el primer Bar Nacional -de ahí lo del 1 en su nombre- y al que sigueron las otras tres sucursales.

Bar-Nacional.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Sin embargo, los demás locales continuarán abierto, los de Isidora Goyenechea y Matías Cousiño, además del de Bandera, que tiene otros dueños.

Pero sólo hasta el 10 de marzo podrás sentarte en la icónica barra del Bar Nacional original, la favorita de muchos parroquianos y testigo de infinitos brindis.

"Ese día este local se entrega. Si bien no llegamos a acuerdo con la arrendataria, la realidad es que venimos arrastrando un punto crítico desde el estallido social. A eso se suma la pandemia yhace dos años que no abrimos el segundo piso", explica Martino Canata, socio y administrador de la empresa.

Bar-Nacional-27-listo-.jpg la-tercera

Martino Canata en la emblemática barra del Bar Nacional 1 Foto: Valentina Miranda Vega

Él es hijo de Giovanni Canata, más conocido como Juan Canata, emigrante italiano que junto a su hermano Simón, abrió este negocio en la década de los 60.

El adiós de la barra republicana

Bar-Nacional-barra-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

"Para nosotros como familia es una decisión muy difícil, de mucha pena. Partí trabajando en el primer local a los 14 años y a éste llegué el primer día. Se acaba el cotidiano de una vida. Acá trabajé con mi papá hasta el año 2000. Está la mesa donde se sentaba, donde conversábamos, peleábamos, comía", recuerda Canata.

Con su cierre se pierde una de las barras más icónicas y emblemáticas de Santiago. La misma que atiende Domingo Quiñenao hace 32 años, quien entre bromas y nostalgia, te sirve la copita de cola de mono ($ 3.900), disponible todo el año, uno de los emblemas del local.

La que todavía puedes ir a probar, en un último brindis, hasta su última jornada. Por supuesto que merece una despedida como corresponde, un adiós donde hay que pedir sí o sí las empanadas fritas, de jugoso pino ($ 1.600) o de queso ($ 1.600), las favoritas de Juan Canata.

Bar-Nacional-chacarero-2-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Además de alguno de los sánguches en frica, molde o marraqueta, como el barros jarpa ($ 5.300) de jamón y queso caliente; de lengua ($ 5.700), de plateada ($ 5.300), o churrasco ($ 5.300), por ejemplo.

"El romanticismo de este local está en la barra. Se ha intentado replicar en otros locales pero no es lo mismo, no me preguntes por qué. No sé si hay otro lugar donde se sienten desde el gerente al junior. Donde llegue el abuelo con el nieto. Si hasta Ricardo Lagos se encontró aquí con uno de los hijos de Pinochet", dice Martino Canata.

Tradición y cocina chilena

Bar-Nacional-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

También queda tiempo para sentarse con calma a disfrutar de su extensa carta, de esas que tocan distintas generaciones.

La que incluye emblemas de la cocina chilena, como el consomé de ave con huevo ($ 3.900), o el pastel de choclo ($ 9.400).

Además de clásicos del Bar Nacional 1, como el gallito con huevo ($ 4.900), un caldo oscuro, concentrado de carne y un toque de tomate, que llega en paila, con pedacitos de lomo y un huevo crudo encima que se mezcla y cuece con el sabor del caldo. ¡Delicioso!.

O el pollo arvejado ($ 6.900), puro trutro, que puedes acompañar con puré ($ 2.900) casero, y los porotos granados ($ 9.900), que se sirven con plateada, mechada o longaniza.

Duele, pero ya está avisado: el 11 de marzo cierra el Bar Nacional 1, el emblemático, el romántico, uno de los bares más queridos de Santiago.