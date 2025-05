Amazon Prime Video libera series y películas para niños que puedes ver gratis

Lost in Oz-ok

Junto con Netflix, HBO Go y Disney+, Amazon Prime Video es uno de los gigantes del streaming.

Una plataforma que, al igual que las anteriores, ha servido como entretención asegurada ahora que gran del mundo se está quedando en casa para prevenir el contagio del coronavirus.

Pensando en los más chicos que están en casa es que Amazon Prime Video liberó parte de su catálogo, precisamente el que está enfocado en los más pequeños.

Se trata de una veintena deproducciones infantiles, todas originales de esta plataforma, y que ahora puedes ver gratis.

Un puñado de series y películas, pensadas para preescolares y niños y niñas de entre 6 a 11 años, entre las que hay animaciones en 2D y 3D, además de ficciones con actores reales.

Entre ellas destacan Niko and the Sword of Light, la historia de un niño de 10 años que se embarca en una épica aventura para traer la luz nuevamente a la Tierra.

También Lost in Oz, donde Dorothy Gale y su amigo Toto exploran la tierra de Oz; y Gortimer Gibbons Life on Normal Street, sobre la vida Gortimer y sus amigos en un barrio normal pero con toques mágicos.

Si quieres revisar la lista completa de producciones liberadas, debes ingresar a la página de Amazon Prime y ver en contenido gratuito.

Cómo acceder al contenido gratis

niko-and-the-sword-of-light-2.jpg la-tercera

Niko and the sword of light l Amazon Prime Video

Para acceder a este contenido debes crear una cuenta en su página web. Ojo, que para esto no debes suscribirte a la plataforma, solo debes crear tu cuenta y ya podrás ver el contenido sin costo.

Puedes disfrutarlo través de la app de Amazon, que es gratis y puedes descargar en todos los dispositivos smart compatibles, celulares, Apple TV, consolas, entre otras.

¿Quieres saber más sobre esta plataforma de streaming? Pues aquí te decimos cómo contratar Amazon, además de dejarte nuestras recomendaciones de series y películas que puedes encontrar en su catálogo.