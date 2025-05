Año Nuevo Chino: auténtica cocina china y festivales para celebrarlo

Tianfu-Cerrillos-2024-5-ok.jpg la-tercera

Foto: Tianfu

Tianfu el festival de luces de la cultura china, un evento que probablemente conozcas porque lleva varias ediciones en Santiago.

De hecho, se trata de shows de música, danza y acrobacias, que actualmente encuentras en el Parque Orione, en Cerrillos, donde hoy se celebrará en grande la llegada del Año Nuevo Chino, la festividad más importante del calendario.

Tianfu-9-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Tianfu

Es más, en diciembre de 2024, el Año Nuevo Chino fue declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco.

Por lo que, la fiesta incluye carritos con cocina tradicional, que podrás comprar en el lugar, como dumplings, baos, galletas de la fortuna y distintos postres típicos.

Tianfu-7-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Tianfu Cerrillos

Además de la presentación de la ópera de Sichuan, exhibiciones de artes marciales y los tradicionales bailes del león y del dragón, símbolos de buena fortuna y prosperidad.

Todo para despedir al dragón, y darle la bienvenida al Año de la Serpiente, símbolo de astucia, transformación y sabiduría.

RAMEN-DE-LANZHOU-5-listo-1-1.png la-tercera

En Ramen de Lanzhou, el Sr. Qiao, hace la pasta del ramen a la minuta Foto: Mario Téllez

Ramen de Lanzhou China tiene un local en barrio Meiggs, y hace unos meses abrió otro en la calle General Holley, donde últimamente han abierto varios locales de ramen, aunque lo que diferencia a éste, es que es chino.

De hecho, puede que identifiques al ramen como un plato japonés, más popular que el sushi incluso, debido al Ichiraku Ramen, que viralizó el manga y anime de Naruto (japonés).

Pero, Ramen es un término que viene de la unión de dos caracteres chinos: "ra", que significa "estirar", y "men", que es "fideo".

RAMEN-DE-LANZHOU-listo-.png la-tercera

Foto: Mario Téllez

Y, lo que encuentras en este local, es un ramen de estilo chino, en el que el Sr, Qiao, hace los fideos artesanales en el momento, en una cocina a la vista, para luego poner en un caldo base, que aquí es de miso, ni tan picante, ni tan condimentado.

Además, a éste le agregas un topping a elección, que puede ser algas, guatitas, mollejas, col chino ácido, nabo, orejas de cerdo o tofu.

RAMEN-DE-LANZHOU-7-lista-.png la-tercera

Foto: Mario Téllez

Y, un huevo duro, que se mantiene y hierve en té negro, para que absorba las propiedades de éste y tiene un ligero sabor a anís. Te lo darán en platito a parte, con cáscara, para que peles y agregues a tu ramen.

Es más, hay tres variedades ($ 8.900), lo que cambia es la proteína, que puede ser de láminas de vacuno; de estofado de vacuno que es ligeramente picante; o de chuleta de cerdo vetada, con hueso y de picor ligero.

RAMEN-DE-LANZHOU-8.png la-tercera

Foto: Mario Téllez

Y, ojo que en la mesa encontrarás la salsa de ají Tausí, rojita, con pepitas, clásica china. Al principio no pica tanto, pero después... Uff! Pon sólo unas gotitas y anda probando, es muy sabrosa, pero no pica en el momento, debes esperar unos segundos, y el efecto va in crescendo con cada bocado.

Milie-.png la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Mili Mili es un local muy sencillo en la calle Pedro de Valdivia, de esos que pasan desapercibidos, pero ¡No te dejes llevar por sus menús de colación!. Este discreto comedor, es uno de los favoritos de Massimo Funari, el chef detrás del Rivoli, como te lo contamos en nuestro especial de picadas de los chefs, que puedes ver aquí.

Es más, la cocina de Mili Mili tiene el sello del “chef Young”, el mismo detrás de Jia You Yuan, el restaurante con más de 15 años de historia en Estación Central, donde encuentras más de 300 platos típicos de la cocina de Shanghái.

JIA-YOU-YUAN-8-.jpg la-tercera

El “chef Young”, en

, uno de los restaurantes típicos de auténtica cocina china Foto: Carolina Vargas

Con todo esto, su carta es bastante más acotada y ojo, todo se hace en el momento, por lo general es más lento que el local original, pero el sabor vale la pena.

Es más, hay nuevos platos como el Baozi ($7.500), similares a los baos, y con esa textura aterciopelada en boca, que puedes pedir con rellenos como el cerdo; o los Dumplings ($ 6.800 los 12), jiaozi que es como le llaman a estos bocados hechos al vapor, de carne y verduras. Puedes pedirlas de sólo verduras.

Mili-Mili-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, dentro de las novedades, está el Pato asado (19.800), ojo se puede pedir por delivery pero con un día de anticipación, básicamente por el tiempo de preparación que lleva esta carne tierna, jugosa y de crocante piel.

También, la Berenjena increíble ($ 10.800) -así la encuentras en la carta-, que es la berenjena yuxiang, que se hace con salsa de soya, vinagre de arroz y salsa de ostras por ejemplo, tierna, suave, deliciosa.

Puedes ver más de este local y de restaurantes de auténtica cocina china aquí