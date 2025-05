Campamentos y talleres de verano para que los niños le saquen el jugo a sus vacaciones

Ucelandia

Ucelandia_01-OK.jpg la-tercera

Gentileza Ucelandia

Este es el nombre de la actividad que organiza, durante enero y febrero, el Club Deportivo Universidad Católica para incentivar en los niños la realización de actividades deportivas y promover un estilo de vida saludable y delicado con el medioambiente.

Es un programa que lleva más de 39 años, un clásico de los panoramas infantiles de verano y una buena oportunidad para que los papás puedan descansar dejando a sus hijos en un entorno seguro y con actividades recreativas y deportivas.

Está orientado a niños de siete a 14 años (Ucelandia) y de cuatro a seis años (MiniUcelandia), con actividades como trekking, natación, skate, muro de escalada, rugby, atletismo, hockey, futbolito, además de talleres ecológicos y de manualidades.

El lugar de encuentro es el Club Deportivo Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo (Av. Las Flores, 13.000, Las Condes). El valor de estos talleres parte en los $ 148.500, pero los abonados a la Tarjeta Vecino de Las Condes y al Club La Tercera tienen un 20% de descuento.

Para más información, está la web del club , el mail escuelas@cduc.cl o el teléfono 224124709.

Summer Camp School of Tech

Summer-Camp-UDD.jpg la-tercera

Gentileza School of Tech

Como ya es tradición School of Tech —organización que se dedica a entregar herramientas tecnológicas a niños y jóvenes— organizó para este verano una nueva versión de su Summer Camp, actividad que mezcla el mundo digital con el juego.

Los talleres que contempla se harán en las sedes de la UDD de Santiago y en la Corporación Cultural Las Condes, del 6 al 17 de enero. Son entretenidas jornadas en que niños desde los seis a los 16 años aprenderán las habilidades del futuro con una serie de desafíos tecnológicos y mucho juego.

Ahí, por ejemplo, podrán armar sus propios robots y aprender a programarlos, construir drones con material reciclable, producir sus películas, montar un canal de YouTube, desarrollar videojuegos, además de diseñar y construir diversos mundos usando Minecraft, introducirse en el mundo del Hacking y convertirse en maestros de los códigos.

Los talleres duran una semana y estarán guiados por una decena de instructores que se preocupan de potenciar el trabajo en equipo, la lógica, creatividad y amistad entre los participantes. ¿Los precios? Entre $ 100.000 y $ 120.000.

Para obtener más información e inscribirte, hay que visitar la web de la institución.

Vitacura

Vitaninos_vacaciones.jpg Alan Warren alanwarren@vtr.net

Gentileza Vitacura

Tal como desde hace 20 años, este verano la Corporación Cultural de Vitacura, a través de su programa Vitaniños, tendrá para los chicos de entre cuatro y 13 años el programa Elije tu propia aventura, una invitación a jugar, compartir, crear y aprender.

El énfasis estará puesto en el deporte como parte de una vida sana; también en el arte y en la tecnología, destacando la creatividad y también el sentido de pertenencia con el medio ambiente. Por eso habrá fútbol, mini tenis, mini golf, gimnasia y mucho movimiento junto al equipo de Formando Campeones.

También estará Enginnering for Kids con su taller de robótica junior y master.

La cita será de lunes a viernes, de 10 AM a 1.30 PM, entre el 6 y el 17 de enero y entre el 20 y el 31 de enero. Para participar en estos talleres las inscripciones ya están abiertas lunes a jueves, 8.30 AM a 5.30 PM y viernes, 8.30 AM a 4.30 PM en Lo Matta Cultura (Av. Kennedy 9350).

También puedes escribir a vitaninos@vitacura.cl. Los cupos son limitados. Y ojo, que hay facilidades para los padres que necesitan dejar a los niños más temprano.

El precio de los talleres es de $ 136.000 (por quincena). Más información en este link.

Centro Cultural La Moneda

Talleres-CCPLM.jpg la-tercera

Gentileza CCLM

El 4, 5, 11, 12 y 18 de enero se realizarán talleres ambientales en el Centro Cultural La Moneda (CCLM). Se trata de un espacio de formación y entretención gratuito para que niños, jóvenes y también los adultos que así lo deseen aprendan sobre cambio climático y temas relacionados.

La iniciativa la organiza la Fundación Mar Adentro en colaboración con Fundación An Nou Palé, Aula de Mar, Cooperativa Semilla Austral y Fab Lab Santiago, y cuenta con el apoyo de CCLM. Constará de diversos talleres que abordan temas como migración, el valor del borde costero, deforestación y flora nativa.

Migraciones humanas: una oportunidad de desarrollo será el primer mini curso, que se impartirá el 4 de enero. Dirigido para personas desde los 12 años, esta actividad llevará a los participantes a reflexionar sobre el fenómeno migratorio en Chile.

El 5 de enero será el turno de Descubriendo el borde costero, dirigido por la Fundación Aula de Mar y para niños desde los seis años. La idea es que estos tomen conciencia del recorrido del agua desde la montaña al mar, de manera que reconozcan el valor de la cuenca, el borde costero y el impacto que han tenido debido al cambio climático.

La Cooperativa Semilla Austral realizará distintos talleres el 11 y 12 de enero, como Alimentación y colores para la biodiversidad (a partir de 10 años), una oportunidad para aprender sobre la diversidad y nuestra relación con los ecosistemas a través del paisaje sonoro, danza, círculo de conversación y reconocimiento de especies nativas.

Por último, el 18 de enero Fab Lab Santiago dará el taller Del desecho a la joya, un laboratorio creativo en base a desperdicios para crear y reutilizar materiales. Todos los talleres son gratuitos con inscripción previa y con cupos limitados.

GAM

GAM.jpg la-tercera

Foto: GAM.

Como ya es tradicional, el GAM hará una nueva Escuela de Verano este 2020, con 15 talleres a los que niños podrán acceder gratis.

Eso sí, tendrán un contenido especial, se tratarán temas relacionados con el estallido social, pero a través del teatro, la lectura y la pintura.

Por ejemplo, el 6 y 7 de enero, entre las 10 AM y la 1 PM, se realizará el taller Creando un mural: esto es lo que pensamos. Es para jóvenes de 12 y 14 años, y en este crearán un mural en que plasmarán su pensamiento acerca del acontecer nacional.

También para adolescentes, se hará el curso de diseño de personas para animación, que organiza BiblioGAM. Ahí aprenderán a diseñar personajes basándose en las características físicas, para así reflejar la personalidad (7 y 9 de enero, 11 AM a 12.30 PM).

Si tienes niños de entre 5 y 10 años, tienes que ir al taller familiar Mediación lectora: Viaje a través del patrimonio. En este recorrerán exposiciones y trabajarán con fotografías sobre la importancia de la materia (8 y 15 de enero, 11 AM a 12.30 PM).

Además, todos los sábados del 11 al 25 de enero, se harán lecturas de cuentos, entre las 12 PM y 12.30 PM. Después se reflexionará de lo que se trató.

Planetario

Planetario.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha.

Es uno de los lugares preferidos de los niños e, incluso, de los adultos. Y cómo no, si en el Planetario Usach se hacen entretenidas actividades que te invitan a conocer los secretos del Universo.

Ahí, en estas vacaciones de verano se harán cursos de astronomía para niños y niñas, entre siete y 13 años, dictados por la astrónoma e ilustradora Constanza Yovaniniz, quien se destaca por sus metodologías didácticas y entretenidas para explicar.

Se realizará un taller por semana, entre el martes 7 y el viernes 31 de enero. El primer curso que se hará lleva por nombre Vida de las Estrellas, y en este aprenderán qué son las estrellas, cómo se forman y cómo evolucionan a lo largo de su vida.

Desde el 14 al 17 de enero seguirá el taller de Galaxias, en que les ensañarán de qué están compuestas, cuántas hay en el Universo y los detalles de la Vía Láctea.

A la semana siguiente corresponderá el de Ciencias Planetarias, para aprender sobre el planeta Tierra, y el último curso tratará de Relatividad y Agujeros Negros.

Las clases se harán en la sala Copérnico, del Planetario, y cada curso tiene un valor de $ 40.000 e incluye los materiales.

Museo Interactivo Las Condes

MUI-1.jpg la-tercera

Foto: Museo Interactivo Las Condes.

Entre el 14 y el 25 de enero, el Museo Interactivo Las Condes (MUI), tendrá su primera Escuela de Verano, la que funcionará entre las 9 AM y 1 PM.

El taller costará $ 80.000 la inscripción semanal ($ 70.000 con tarjeta vecino Las Condes) y es organizado junto con Thinkey, la empresa que se dedica a acercar la ciencia a las personas.

En esta oportunidad se tratará de una experiencia para niños entre los cinco y 13 años, quienes harán entretenidos experimentos diarios para aprender sobre el territorio y el ecosistema de Chile.

Uno de ellos es Descubriendo Chile a través de la Ciencia, que mezclará la tecnología con la ciencia ficción. ¿Cómo? Los participantes serán los protagonistas de una historia en la que deberán cumplir desafíos y descifrar misterios.

Además, pasarán por cuatro estaciones divididas por zonas de nuestro país: Atacama, Andes, Wallmapu y Patagonia. En cada una de éstas se realizarán actividades relacionadas con el contenido geográfico de Chile.

Ojo: los materiales serán entregados en un kit llamado Manos a la Ciencia, el que será usado durante toda la experiencia, la que irá variando día a día

Para obtener más información e inscribirte, lo mejor es revisar la web del MUI.