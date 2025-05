Caravana Coca Cola 2024: comunas y fechas próximas del recorrido

Caravana 2024 Muni La Florida 4 ok

¿Ya viste pasar por las calles los camiones iluminados de la Caravana Coca Cola 2024?

Muchos ya han disfrutado de esta panorama navideño gratuito, el que siempre ha fin de año adelanta la magia y la alegría de la celebración con su caravana que recorre distintas ciudades.

La semana pasada ya comenzó su ruta de este año, la que contempla su paso por 13 comunas de Chile, tanto de Santiago como de regiones.

De hecho, sus primeras paradas fueron en la capital, en la comunas de La Florida y Puente Alto.

Caravana-Coca-Cola-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Coca Cola

Luego, la Caravana Coca Cola 2024 viajó hasta el sur, para visitar las ciudades de Puerto Montt, Temuco, Concepción y Talca.

Si no la has visto, no te preocupes, porque aún le quedan varias fechas y comunas por recorrer.

Esta semana, por ejemplo, regresará a Santiago, para realizarse en las comunas de Macul y San Joaquín.

Próximas comunas que recorrerá

Caravana-2023-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Coca Cola

Además, el fin de semana estará en la Región de Coquimbo, iluminando la noches en la Av. del Mar.

Y es que a cada uno de los lugares la Caravana Coca Cola 2024 llega con seis camiones iluminados y ambientados con decoraciones navideñas y junto a ellos van personajes como el Viejito Pascuero, sus ayudantes y duendes.

Además, en cada comuna el recorrido parte a las 8 PM y dura hasta las 11 PM y se puede ver gratis.

Y en Maipú, donde será su cierre, tendrá también un espectáculo de drones y una presentación de la cantante Karen Paola interpretando villancicos.

Puedes ver a continuación todas las próximas fechas y comunas de la Caravana Coca Cola 2024.

12 de diciembre: Macul , Frontis Municipalidad

, Frontis Municipalidad 13 de diciembre: San Joaquín , frente a la planta de Coca-Cola Andina en Carlos Valdovinos

, frente a la planta de Coca-Cola Andina en Carlos Valdovinos 15 de diciembre: Coquimbo , Canto del Agua intersección Av. Costanera

, Canto del Agua intersección Av. Costanera 17 de diciembre: La Reina , Plaza Chile Perú

, Plaza Chile Perú 18 de diciembre: Viña del Mar , Plaza Colombia

, Plaza Colombia 20 de diciembre: Renca , Plaza de Renca

, Plaza de Renca 21 de diciembre: Maipú, Plaza de Maipú

Gentileza Municipalidad de La Florida