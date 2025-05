De Journey a Kate Bush: este es el soundtrack oficial de la cuarta temporada de Stranger things

No había que tener una bola de cristal para adivinar que la cuarta temporada y final de Stranger things se convertiría en un suceso.

Como era de esperar, la nostálgica producción juvenil es hoy la serie más vista en todo el mundo en Netflix, confirmando el favoritismo del público por el espacio creado por los hermanos Duffer y que se estrenó en 2016.

Tras tres temporadas, Eleven, Mike, Lucas y Dustin se comienzan a despedir con el cuarto y último ciclo, que el viernes pasado debutó con siete episodios, mientras que los dos finales llegarán el 1 de julio.

Puedes leer acá la reseña de Finde de la cuarta entrega de Stranger things.

Y no sólo en pantalla la serie está siendo un éxito, sino también en playlists de todo el mundo gracias a su soundtrack.

Stranger-Things-13.jpg Courtesy of Netflix

Stranger things | Netflix

De hecho, una de sus canciones está siendo viral justo en este momento. Se trata de Running up that hill, el clásico de Kate Bush y que apareció en su disco Hounds of love.

Y aunque el tema se editó hace casi 40 años, al momento de esta publicación ocupaba el cuarto lugar en el top 50 Global de Spotify, justo detrás de Harry Styles y Bad Bunny.

Todo gracias a la inclusión en uno de los momentos cruciales y más emotivos de esta nueva temporada de Stranger things.

Stranger things para escuchar

Stranger-Things.jpg Courtesy of Netflix

Stranger things | Netflix

Uno de los varios clásicos que posee el soundtrack del nuevo ciclo y que el sello Legacy Recordings acaba de editar bajo el nombre de Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4.

Por supuesto que viene cargado a los hits ochenteros, que además del de Kate Bush incluye temas de Talking Heads, Kiss, Journey, Dead or Alive, Extreme, The Cramps y la versión de The Beach Boys para el clásico sesentero California dreamin'.

Además de algunas rarezas como Chica mejicanita, de la legendaria cantante de Boston Mae Arnette.

La banda sonora ya está disponible en la playlist oficial de la serie en plataformas de streaming como Apple Music, Tidal, Deezer y Spotify.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXc3KPAjGyPdm?si=3a120a32caee4e4f&referral=labelaffiliate&utm_source=1100ljkh2Tvg&utm_medium=Sony_LegacyRecordings_US&utm_campaign=labelaffiliate&nd=1

Y para quienes les gusta también el formato físico, el soundtrack estará disponible en CD y caset el 9 de septiembre. Las copias ya se pueden reservar en la web de la serie.

Mientras que para la edición en vinilo habrá que esperar un poco más, ya que se publicación será a fines de 2022.

Puedes ver a continuación el tracklist completo de la temporada 4 de Stranger things.

Stranger-things-4-ok.jpg la-tercera

Imagen: Legacy Recordings