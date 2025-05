Descubre qué hacer en Santiago este 25 de diciembre: panoramas para el día de Navidad

Fesiluz la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

¿Algo que hacer el 25 de diciembre con los niños? Llevarlos a sorprenderse con Fesiluz.

Es uno de los panoramas más entretenidos de este verano. Y cómo no, si el Festival de Luces de China ilumina el Parque La Familia con más de 30 esculturasgigantes propias de la cultura de ese país asiático.

Este miércoles 25 abrirá sus puertas al público (el martes 24 estará cerrado), desde las 6 PM y hasta las 12 AM. La idea es que te quedes hasta que oscurezca, porque recién cuando anochece se prenden las miles de linternas que tiene cada una de las estructuras.

Así es como verás un dragón de porcelana de 60 metros de largo, varios tipos de flores de colores, osos polares, hormigas y dinosaurios luminosos.

¿Lo mejor? Si llegas temprano podrás ver un show con actividades artísticas chinas, mientras pruebas algunas comidas de allá, las que se estarán vendiendo en los stands instalados en el lugar.

Ojo: la entrada cuesta $ 9.900 para los adultos, $ 6.900 para los niños y 3ra. edad, $ 4.900 universitarios y educación media, y $ 3.900 básica (presentando la TNE).

Don Gaviota

Don-Gaviota-Pulpo-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Don Gaviota es el restaurante de pescados y mariscos que lleva más de 20 años en la calle Robles, en Recoleta, y que acaba de abrir un segundo local a pocas cuadras, por la calle Einstein.

Uno que de seguro llamará tu atención, por su gran mascarón de proa, ubicado justo en la entrada, con toda la estética de unbarco y que encuentras abierto este 25 de Diciembre, entre 1 PM a 6 PM.

Prueba el “pulpo a la parrilla” ($ 9.890), de consistencia tierna, acompañado de papas salteadas.

O “ceviche de locos” ($ 8.990), con una buena cantidad de este molusco cortado finito.

Piscina-Antilén-ParqueMet-2020.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Parque Metropolitano.

Las piscinas Antilén y Tupahue, del Parque Metropolitano, también son una buena alternativa para capear el calor del miércoles 25.

Ambas piletas abrirán en horario normal ese día, es decir de 10 AM a 6 PM (los accesos al parque comienzan a las 8.30 AM).

Eso sí, las dos piscinas tienen diferencias en sus precios. La Antilén cuesta $ 7.500 general y $ 4.000 niños y tercera edad. Los pequeños entran gratis hasta los tres años.

En tanto, el ticket de la Tupahue es de $ 6.000 los adultos y $ 3.500 los niños y tercera edad.

star-wars-rise-skywalker-OK.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si los cinéfilos se preguntan qué hacer el 25 de diciembre, la respuesta está en Star Wars, la popular saga creada por George Lucas.

La semana pasada se estrenó una nueva entrega, Star Wars: el ascenso de Skywalker, la última película de la trilogía final de la saga.

Un verdadero festín visual y de efectos especiales, cercano a la trivia cinematográfica, que podrás ver en las salas de las cadenas de cine, que abrirán sus puertas esta Navidad.

Klaus-Production-Stills-002.jpg la-tercera

Klaus | Netflix

Cabritas o un pote de helado, un par de bebidas y una pantalla son suficientes para sentarse en familia y ver alguna de las cintas de Navidad que tiene en su catálogo Netflix.

Hay de todo, algunas comedias, otras bien dramáticas, de esas para emocionarse y soltar algún lagrimón. Elige la tuya y que comience la función. Y si no sabes qué escoger, en este listado te recomendamos 10 buenas opciones.

Como la entretenida película de animación española, Klaus (en la foto).

Brunch en Estró

Brunch-Ritz-2-listo.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

El restaurante Estró, en el Hotel The Ritz-Carlton, tiene un brunch especial para este 25 de Diciembre, que funciona entre la 1 PM y 4 PM.

Se trata de uno en formato buffet, que cuesta $ 38.000 por persona ($ 18.000 para niños entre los 4 y 12 años) y que incluye bebestibles, como vino, espumante, Bloody Mary y jugos naturales.

¿Qué probar? Una ensalada bien fresca, especial para esta temporada, como la de "roast beef" de wagyú, con queso, orégano y cubos de pepino.

O las "bombas de pastelera", con jaiba y emulsión de limón.

Hacer cola de mono casera

cola-de-mono-servida-lista.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Andas en busca de una receta de cola de mono para hacer esta Navidad en casa? Acá te compartimos una, que es imbatible.

Se trata de la Felipe Gálvez, el cocinero más conocido como Doctor Pichangas, quien participó en programas en Chilevisión y famoso por su libro Manual de urbanidad y buenas costumbres parrilleras.

Además de por su habilidad por las recetas de platos ricos y fáciles.

Razón suficiente para pedirle que nos hiciera un cola demono, que además de ser el cóctel de esta temporada, resulta una opción conveniente y rica para regalar.

Puedes revisar la receta acá.

Brunch en Mandarin Oriental

Mandarín-Oriental-2-listo.jpg la-tercera

Foto: Mandarín Oriental

Mandarín Oriental es una cadena de hoteles asiática, que se conoce mundialmente por ser muy lujosa, en términos de servicio e infraestructura.

En el hotel que tienen en Santiago, en Las Condes, este 25 de diciembre encontrarás un gran buffet o Buffet Wine & Grill en el restaurante Senso, con terraza y vista a la piscina del hotel.

Cuesta $ 64.000 por persona y $ 32.000 para niños de entre seis a 12 años (los menores de seis no pagan).

De hecho, incluye la visita del Viejito Pascuero y el sistema "cuido a tu hijo", donde hacen distintas actividades con ellos, como cuentacuentos y dibujos.

¿Qué probar? La lista es larga y puedes repetirte cuantas veces quieras. Incluye bebestibles, una parrilla con todo tipos de carnes, quesos y postres, como el cannoli de chocolate.

Parque Aventura la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Si eres de los que gusta de la adrenalina, entonces tienes que ir a Parque Aventura, el sitio con juegos en altura del cerro San Cristóbal, que está dentro del Parque Metropolitano (cerca del ingreso al Teleférico).

Este miércoles 25 abrirá en dos turnos, de 10 AM a 2 PM y de 3 PM a 8 PM. Buena idea es que vayas a algunas de esas horas, para que disfrutes de su canopy, uno de 200 metros de largo y 30 metros de altura, en que podrás ver gran parte de la ciudad.

También de su desafiante salto al vacío, o su muro de escalada de 15 metros de alto.

Los niños tienen una zona con los mismo juegos de los adultos, pero de tamaños más bajo, para que ellos también lo pasen bien.

Mi-pobre-angelito-1-OK.jpg la-tercera

Promocional

Para los que se preguntan dónde ver Mi Pobre Angelito, El Grinch y otros clásicos cinematográficos de estas fechas, hay buenas noticias, porque en TV abierta y también en el cable podrás encontrar esas películas por estos días.

En Canal 13, por ejemplo, podrás ver Mi Pobre Angelito 2 este martes 24 a las 10.30 PM.

Paseo Metropolitano la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Al Parque Metropolitano también puedes ir a caminar, trotar o a andar en bicicleta en alguno de sus senderos urbanos, los que ese día abrirán a las 8.30 AM.

Para que te salgas de la ruta conocida, buena idea es que vayas al Paseo Metropolitano, una ruta en construcción de 20 kilómetros que recorre cuatro comunas: Vitacura, Providencia, Recoleta y Huechuraba.

Es lindo, sobre todo el tramo que inauguraron hace poco que va desde La Pirámide y Chagual, y que tiene gran belleza natural, porque desde un lago se ven los árboles que dan sombra al camino y, por el otro, la ciudad con sus altos edificios. Es imperdible.

Si al recorrer este camino terminas cerca del Zoológico Nacional (10 AM a 6 PM), pasa a dar una vuelta, porque también estará abierto. Lo mismo con el funicular (10 AM a 8 PM) y el teleférico (10 AM a 8 PM).

El Irlandés la-tercera

El Irlandés | Netflix

Cuando Netflix se embarca en la producción de una película lo hace en serio. Cada vez más y eso se nota, con producciones tan alabadas como Roma.

El equipo Finde se dio a la tarea de elegir los mejores cinco filmes hechos por la plataforma de streaming en un ranking. ¿Una pista? Cintas de Martin Scorsese y Noah Baumbach están entre lo mejor de Netflix de este año que ya se va.

Santa Brasa

Hamburguesa-Santa-Brasa-listo.jpg la-tercera

Foto: Santa Brasa

Santa Brasa, en el mall Parque Arauco, es otro de los locales que encuentras abierto este miércoles 25 de diciembre, en este caso de 1 PM a 6 PM.

Ahí, la especialidad es la carne premium, como el "entrecot" ($ 19.900), prácticamente medio kilo de esta carne con hueso, muy sabrosa.

Además de platos como "el lomo saltado" ($ 14.900), con huevo frito de codorniz y una buena cantidad de papas fritas.

O la "hamburguesa" ($ 10.900), de carne madurada y sabor intenso, con queso cheddar, tomate, lechuga y salsa de la casa.

EUPHORIA-S1-3-OK.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

Elogiadas por la crítica y por el público, las series que produce HBO —y que se pueden ver cuando quieras en la aplicación HBO GO de la famosa señal— por lo general están entre las mejores del año.

Sin ir más lejos, este año nos ha sorprendido con verdaderas joyas, como Euphoria, Chernobyly Years & Years, así es que nada mejor que inscribirse en la plataforma, si aún no la tienes, y sentarse a ver estas y otras producciones del más alto nivel.