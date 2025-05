Diamantes en Bruto: La original, intensa e irónica película de Adam Sandler en Netflix

Son varios los personajes en que Adam Sandler se luce en sus roles, sólo que en estos había una característica común: casi siempre era en comedias. Sin embargo, en la recién estrenada Diamantes en Bruto, el actor estadounidense brilla en el papel de un ludópata que no te hará reír.

Al contrario, es más probable que te introduzcas tanto en la desesperación de este hombre que no para de mentir y gritar, que termines sintiendo compasión por quién no sabe cómo salir de las deudas.

Y es que en este drama frenético de los hermanos Josh y Benny Safdie (los mismos de la cinta Good Time), empatizas con su protagonista Howard Ratner (Sandler), el dueño de una joyería en Nueva York, que está obsesionado con enriquecerse.

Diamantes en Bruto la-tercera

Foto: Netflix.

Para obtener más y más dinero vende extravagantes joyas a jugadores de básquetbol y hiphoperos que lo visitan en sus oficinas. Sin embargo, apenas obtiene un poco, no puede detener sus ansias de apostarlo todo, es decir, un desastre.

A medida que transcurren las más de dos horas de esta cinta, te irás dando cuenta que cada una de las decisiones que toma este embaucador son siempre peores a las anteriores.

No obstante es imposible dejar de verla, porque no se vuelve monótona ni predecible, sino que te introduce en la vorágine sin respiro de Ratner, a punta de música electrónica e, incluso, con la aparición del músico canadiense The Weeknd.

El sueño americano de Diamantes en Bruto

Diamantes en Bruto la-tercera

Foto: Netflix.

Ahora, no todo es desesperación en Sandler, también hay unos toques de humor negro que te sacarán más de una risa, como la intensa relación que tiene con sus clientes o con su amante.

Sin embargo, detrás de todo esta hilarante y destruida vida se esconde el sueño americano que Howard no logra cumplir. Todo, para satisfacer a su estereotipada como tacaña y codiciosa parentela judía que lo considera un "perdedor".

Una cruel película que te dejará pensando y que, seguro, querrás ver y disfrutar más de una vez.

Mírala en Netflix