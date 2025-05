Dios Salve a la Reina trae un show para cantar Bohemian Rhapsody a todo pulmón

Dios salve OK

En las últimas semanas los fanáticos de la música en todo el mundo no hacen más que hablar de Queen y de la película que cuenta la historia de la banda inglesa, Bohemian Rhapsody.

Sumándose a esta "Queen manía", en diciembre girará por Chile la agrupación tributo elegida por Bryan May y compañía para promocionar el filme en los países de habla hispana: Dios Salve a la Reina llega al país para presentarse en vivo en ocho ciudades.

Entre el 6 y el 16 de diciembre, el grupo se presentará en Talca, Valparaíso, Viña del Mar, Chillán, Coquimbo, Antofagasta, Los Andes y Concepción, en una gira en que recrearán el mítico show que Queen hizo en el Estadio Wembley, en 1986.

El 12 de julio de 1986, la banda británica dio el segundo de dos conciertos masivos en Wembley, uno que pasó a la historia por su impactante calidad artística y técnica.

El repertorio de Dios Salve la Reina contendrá 28 de los mayores éxitos de Queen y obviamente tendrá como plato fuerte Bohemian Rhapsody, además de otros como Radio Gaga y Another one bites the dust.

Dios-salve-2-OK.jpg la-tercera

La gira comienza en Talca el 6 de diciembre y continúa con una fiestael 7 de diciembre en Valparaíso, la que se hará entre las 10 PM y las 5 AM en el Terminal de Pasajeros (sector del puerto donde arriban los cruceros), con Dj y bar abierto, además de la actuación de Dios Salve a la Reina.

El 8 de diciembre el encuentro será en Viña del Mar, el 10 en Chillán, el 11 en Coquimbo, el turno de Antofagasta será el 13 de diciembre, Los Andes el 14 y para finalizar el 15 en Concepción.

Para Talca, Valparaíso, Chillán, Antofagasta y Concepción, los tickets se pueden comprar a través de Eventrid.

Las entradas para Enjoy Viña del Mar, Coquimbo y Los Andes, se compran a través de Puntoticket.

Ojo, que hay preventa hasta el 18 de noviembre.