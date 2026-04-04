PDI saca de circulación más de 58 millones de dosis de droga en Plan Cannabis 2026

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó el cierre de la edición 2026 del Plan Cannabis, programa que en su versión número 25 permitió incautar 111.424 plantas de cannabis a nivel nacional, equivalentes a más de 58 millones de dosis.

La ceremonia se llevó a cabo en el aeródromo General Freire de Curicó, instancia en la que se destacó el alcance y evolución de esta iniciativa, creada en 2001 para la detección y erradicación de cultivos ilícitos.

El acto fue encabezado por el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica, y el jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay.

PDI saca de circulación más de 58 millones de dosis de droga en Plan Cannabis 2026

Durante la actividad, las autoridades realizaron un balance del desarrollo del plan en sus 25 años, destacando hitos como la incorporación de helicópteros en 2003, el uso de grúas de descenso y mallas de carga desde 2010, y la actualización de estrategias investigativas a partir de 2015.

Asimismo, se relevaron cambios en el fenómeno delictual y en la localización de cultivos ilícitos desde 2020, lo que ha permitido ajustar las metodologías de trabajo.

Más de 58 millones de dosis incautadas

El prefecto inspector Erick Menay subrayó el impacto de las cifras, señalando que “cada planta puede generar entre 350 y 500 gramos de sumidades floridas de cannabis o ‘cogollos’, por lo que las 111.424 plantas incautadas equivalen a más de 58 millones de dosis, con una valorización estimada en 290 mil millones de pesos”.

La autoridad también destacó que la Región del Maule tiene un valor simbólico en este aniversario, ya que fue el lugar donde se creó el programa, el cual con el tiempo se expandió desde Coquimbo hasta Ñuble.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, valoró “el compromiso de la PDI con este programa, así como el esfuerzo del personal que cada año participa en el Plan Cannabis”.

En tanto, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, resaltó el crecimiento sostenido de la iniciativa y reiteró el respaldo del gobierno al trabajo policial en la erradicación de cultivos ilícitos.