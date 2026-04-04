SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI saca de circulación más de 58 millones de dosis de droga en Plan Cannabis 2026

    El programa de la PDI, que cumple 25 años, permitió decomisar droga avaluada en $290 mil millones, en un operativo que abarca desde Coquimbo hasta Ñuble.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI saca de circulación más de 58 millones de dosis de droga en Plan Cannabis 2026

    La Policía de Investigaciones (PDI) realizó el cierre de la edición 2026 del Plan Cannabis, programa que en su versión número 25 permitió incautar 111.424 plantas de cannabis a nivel nacional, equivalentes a más de 58 millones de dosis.

    La ceremonia se llevó a cabo en el aeródromo General Freire de Curicó, instancia en la que se destacó el alcance y evolución de esta iniciativa, creada en 2001 para la detección y erradicación de cultivos ilícitos.

    El acto fue encabezado por el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica, y el jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay.

    PDI saca de circulación más de 58 millones de dosis de droga en Plan Cannabis 2026

    Durante la actividad, las autoridades realizaron un balance del desarrollo del plan en sus 25 años, destacando hitos como la incorporación de helicópteros en 2003, el uso de grúas de descenso y mallas de carga desde 2010, y la actualización de estrategias investigativas a partir de 2015.

    Asimismo, se relevaron cambios en el fenómeno delictual y en la localización de cultivos ilícitos desde 2020, lo que ha permitido ajustar las metodologías de trabajo.

    Más de 58 millones de dosis incautadas

    El prefecto inspector Erick Menay subrayó el impacto de las cifras, señalando que “cada planta puede generar entre 350 y 500 gramos de sumidades floridas de cannabis o ‘cogollos’, por lo que las 111.424 plantas incautadas equivalen a más de 58 millones de dosis, con una valorización estimada en 290 mil millones de pesos”.

    La autoridad también destacó que la Región del Maule tiene un valor simbólico en este aniversario, ya que fue el lugar donde se creó el programa, el cual con el tiempo se expandió desde Coquimbo hasta Ñuble.

    El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, valoró “el compromiso de la PDI con este programa, así como el esfuerzo del personal que cada año participa en el Plan Cannabis”.

    En tanto, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, resaltó el crecimiento sostenido de la iniciativa y reiteró el respaldo del gobierno al trabajo policial en la erradicación de cultivos ilícitos.

    PDI saca de circulación más de 58 millones de dosis de droga en Plan Cannabis 2026
    Más sobre:PDIPlan Cannabis 2026MarihuanaIncautación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    2.
    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    Defensa de Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acción ante la ONU por orden de detención en Argentina

    3.
    Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

    Fiscalía revela que presunto delito sexual cometido por carabinero en Valparaíso habría ocurrido durante un procedimiento policial

    4.
    Trabajador muere al interior de planta CMPC en Laja

    Trabajador muere al interior de planta CMPC en Laja

    5.
    Detienen a seis personas en bodega clandestina donde adulteraban fecha de vencimiento de alimentos en La Pintana

    Detienen a seis personas en bodega clandestina donde adulteraban fecha de vencimiento de alimentos en La Pintana

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua