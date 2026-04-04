12 detenidos y una granada incautada: el operativo de PDI en población Concilio Vaticano de San Ramón

Un operativo de la PDI en San Ramón, efectuado el pasado 1 de abril, resultó en la detención de 12 personas, además de lograr la incautación de armas de fuego, una granada y de drogas.

La investigación que llevó a este procedimiento, según explica el subcomisario Fabián Lagos, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón, tiene su origen hace cuatro meses, en la población Concilio Vaticano de la comuna.

“Este sector de la población se caracteriza por su identificación con una barra brava de un equipo de futbol profesional, y este proceso investigativo tuvo su origen en diversas denuncias a través del programa “Denuncia Seguro”, relacionadas con microtráfico de drogas y disparos injustificados , por lo que se logró establecer que sujetos debidamente organizados se habían tomado el territorio, premunidos de armas de fuego, y dedicándose a la comercialización de diversos tipos de sustancias ilícitas, las cuales eran distribuidas diariamente y en diversos horarios al interior de la población”, afirma Lagos.

A inicios de marzo, en San Ramón, un hombre cercano a los 40 años falleció tras recibir un impacto balístico en la cabeza por parte de un sujeto que se acercó de manera sorpresiva a su vehículo y realizó una serie de disparos. La víctima iba en auto con tres personas más, incluido su hijo, de regreso de un ”arengazo" del equipo Universidad de Chile, en Pudahuel.

Es entonces que, por un trabajo en conjunto de la PDI con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la investigación culmina con registros e incautaciones de armas de fuego como una pistola calibre .380, un rifle de aire comprimido, una pistola de bengala, municiones y una granada de uso militar; por la que se debió coordinar labores con la Brigada de desactivación de artefactos explosivos; Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (Tedax-NRBQ) de la PDI, para manipular el proyectil y luego fue enviarlo a evaluación.

12 detenidos y una granada incautada: el Operativo de PDI en población Concilio Vaticano de San Ramón

Asimismo, incautaron más de 2,5 kilos de diferentes drogas como ketamina, cannabis y cocaína base, avaluadas en más de 32 millones de pesos. En esta línea también decomisaron diez teléfonos celulares, cuatro balanzas, elementos de dosificación y dinero en efectivo.

El operativo dejó un saldo de doce detenidos, con ocho de ellos que pasaron a control de detención. Cinco quedaron en prisión preventiva por delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas, junto a tres imputados que también fueron formalizados por delitos de microtráfico y quedaron con diversas cautelares.

Continúan las diligencias en conjunto con el equipo MT0 de la Bicrim de San Ramón, para determinar la existencia de otros imputados, según explica el persecutor Milibor Bugueño de la Fiscalía Regional Metropolitana sur.