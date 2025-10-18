Por tráfico de drogas: cuatro personas fueron detenidas tras allanamiento de cinco casas en Lo Prado

Este sábado detuvieron a cuatro personas por tráfico de drogas e infracción a la ley de armas en Lo Prado, en la Región Metropolitana.

Esto después de que la Brigada de Investigación Criminal Pudahuel, a través de su Equipo Modelo Territorial Cero, allanara cinco inmuebles en la Villa Los Jardines de Lo Prado donde lograron incautar más de 60 mil dosis de droga, avaluadas en $135 millones.

Además, se decomisó una escopeta artesanal, chalecos balísticos y más de $8.8 millones en efectivo.

Créditos: PDI

El subprefecto Rubén Plaza, encargado del modelo territorial cero de la Bicrim Pudahuel, informó que “esta investigación nace a través de una orden de investigar que emana de la Fiscalía Centro Norte, en la cual denuncian que sujetos extranjeros mantienen el control territorial sobre la Villa Los Jardines, en la comuna de Lo Prado".

“Esta investigación data de cuatro a cinco meses aproximadamente, y en ese tiempo nosotros logramos establecer efectivamente el vínculo y el tráfico de drogas que se producía en cinco inmuebles de esa villa y en esa comuna”, comentó.

Agregó que “durante el operativo logramos la detención de dos de los blancos principales, que era donde estaba la mayor cantidad de droga, que son dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, uno con permanencia definitiva y el otro que estaba irregular en el territorio nacional . Además de una mujer y un hombre. Esta mujer ya mantenía antecedentes policiales de detención por tráfico de droga y hurto".

Sobre la cantidad de armas incautadas, el subprefecto detalló que “se encontró una escopeta artesanal, cartuchos de calibre 12, cartuchos de calibre 3.80, además de balizas, cascos balísticos y dos chalecos balísticos".

Por su lado, la fiscal Alina Escudero, de la Fiscalía Regional Centro Norte, explicó “se logró establecer la comisión de dicho delito y delitos también asociados a la ley de control de armas. A su vez, se identificaron al menos cuatro individuos los cuales participaban activamente en la comisión de dichos delitos, los cuales hoy pasaron a control de detención en el Quinto Juzgado de Garantía , quedando tres imputados bajo el régimen cautelar de prisión preventiva y un imputado bajo otras medidas cautelares", sumó.

Además, sobre los cuatro imputados, “existen dos sujetos los cuales fueron formalizados por el delito de tráfico y dos imputados formalizados por el delito microtráfico. A su vez, una de las imputadas fue formalizada por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y municiones”.

Sobre las armas, “corresponden a armas que son de fabricación artesanal, que se efectúan mediante la unión de dos tubos metálicos, los cuales ciertamente no tienen control respecto de su fabricación ni de su tenencia”.