Volcamiento de camión generó importante congestión al interior del Aeropuerto de Santiago: tacos se extendieron por hasta dos horas

Un importante atochamiento vial ocurre durante esta noche al interior del recinto del Aeropuerto de Santiago, producto del volcamiento de un camión, lo que ha dejado a distintos usuarios atrapados en el lugar por hasta dos horas.

El accidente ha provocado un gran taco de vehículos, generando preocupación entre los pasajeros que tenían vuelos programados, quienes no podían llegar hasta la terminal aérea ni salir del recinto.

Algunos usuarios reportaron encontrarse hasta por dos horas en el embotellamiento vial, lo que generó una serie de reclamos a través de redes sociales.

El primer reporte de lo ocurrido lo informó la plataforma Transporte Informa a las 18.35 horas, cuando señaló de la restricción de pistas en el enlace Armando Cortínez, y alertaban a los pasajeros con vuelos programados del retraso en los traslados.

A eso de las 20 horas, la misma plataforma, informaba que “se habilita una pista en enlace Armando Cortínez (interior de terminal aérea), debido a labores para retirar camión volcado en el lugar",

Pese a lo anterior, la agilidad del tránsito no ha vuelto al sector, generando gran congestión.

Desde el Aeropuerto de Santiago, emitieron una declaración a la accedió La Tercera, donde señalaron que “el Aeropuerto de Santiago lamenta el impacto que generó entre pasajeros y usuarios el volcamiento de un camión, que bloqueó la principal vía de acceso a los terminales”.

“Apenas ocurrido el siniestro vial la concesionaria coordinó con Carabineros de la 27° Comisaría la implementación de medidas de mitigación mientras se resolvía el retiro del camión y el combustible derramado, una gestión que está fuera del alcance contractual de la administración de la infraestructura aeroportuaria" , añaden.

“La empresa está recabando antecedentes para contribuir en el esclarecimiento de las responsabilidades del siniestro vial y el gran impacto que generó entre los usuarios del aeropuerto”, concluyen desde la concesionaria.