SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Volcamiento de camión generó importante congestión al interior del Aeropuerto de Santiago: tacos se extendieron por hasta dos horas

Desde la concesionaria del terminal aéreo lamentaron el hecho y señalaron estar "recabando antecedentes para contribuir al esclarecimiento en las responsabilidades del siniestro vial".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Camión volcado en Aeropuerto de Santiago.

Un importante atochamiento vial ocurre durante esta noche al interior del recinto del Aeropuerto de Santiago, producto del volcamiento de un camión, lo que ha dejado a distintos usuarios atrapados en el lugar por hasta dos horas.

El accidente ha provocado un gran taco de vehículos, generando preocupación entre los pasajeros que tenían vuelos programados, quienes no podían llegar hasta la terminal aérea ni salir del recinto.

Algunos usuarios reportaron encontrarse hasta por dos horas en el embotellamiento vial, lo que generó una serie de reclamos a través de redes sociales.

El primer reporte de lo ocurrido lo informó la plataforma Transporte Informa a las 18.35 horas, cuando señaló de la restricción de pistas en el enlace Armando Cortínez, y alertaban a los pasajeros con vuelos programados del retraso en los traslados.

A eso de las 20 horas, la misma plataforma, informaba que “se habilita una pista en enlace Armando Cortínez (interior de terminal aérea), debido a labores para retirar camión volcado en el lugar",

Pese a lo anterior, la agilidad del tránsito no ha vuelto al sector, generando gran congestión.

Desde el Aeropuerto de Santiago, emitieron una declaración a la accedió La Tercera, donde señalaron que “el Aeropuerto de Santiago lamenta el impacto que generó entre pasajeros y usuarios el volcamiento de un camión, que bloqueó la principal vía de acceso a los terminales”.

“Apenas ocurrido el siniestro vial la concesionaria coordinó con Carabineros de la 27° Comisaría la implementación de medidas de mitigación mientras se resolvía el retiro del camión y el combustible derramado, una gestión que está fuera del alcance contractual de la administración de la infraestructura aeroportuaria", añaden.

“La empresa está recabando antecedentes para contribuir en el esclarecimiento de las responsabilidades del siniestro vial y el gran impacto que generó entre los usuarios del aeropuerto”, concluyen desde la concesionaria.

Más sobre:Aeropuerto de Santiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El fracaso de Boric para instalar una política integral de reparación para las víctimas del estallido social

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

Detienen a 10 personas en planta de revisión técnica de Punta Arenas: cobraban coimas por certificados fraudulentos

Lo más leído

1.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Volcamiento de camión generó importante congestión al interior del Aeropuerto de Santiago: tacos se extendieron por hasta dos horas
Chile

Volcamiento de camión generó importante congestión al interior del Aeropuerto de Santiago: tacos se extendieron por hasta dos horas

El fracaso de Boric para instalar una política integral de reparación para las víctimas del estallido social

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

Coeva de Antofagasta decide abrir proceso de revisión de la RCA de Albemarle en el Salar de Atacama y excluye a SQM
Negocios

Coeva de Antofagasta decide abrir proceso de revisión de la RCA de Albemarle en el Salar de Atacama y excluye a SQM

Grau cierra agenda en EE.UU. con encuentros con el FMI y clasificadoras de riesgo

Tesorería inicia pago de deuda histórica a profesores

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla
El Deportivo

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme
Mundo

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

Zelensky se declara “realista” ante la posibilidad de que Trump le entregue misiles Tomahawk a Ucrania

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca