Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

Julia Chuñil, lleva casi un año desaparecida en la Región de Los Ríos.

Esta noche, desde la Fiscalía Nacional, confirmaron que no removerán a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastro en noviembre del año pasado en un predio de la comuna de Máfil.

La solicitud había sido presentada por las abogadas intervinientes, que representan a la familia de la mujer de 73 años.

A través de un comunicado, el organismo señaló que “la decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia Vásquez, tras analizar las presentaciones formuladas por las abogadas Karina Riquelme Viveros, Carmen Caifil Caifil y Mariella Santana Machuca, quienes pedían que el caso fuera trasladado a otra región".

En el escrito, agregan que Valencia descartó la existencia de causales que inhabiliten a Esquivel de seguir adelante con la investigación.

Asimismo, se agrega que las situaciones expuestas por las abogadas “no son de tal entidad que permitan satisfacer los requisitos necesarios para la configuración de las causales previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

La Fiscalía Nacional señaló que solicitó un informe a la Fiscalía Regional de Los Ríos para resolver lo solicitado por las juristas, con el cual se acreditaron tres puntos, con los que se resolvió no aceptar el requerimiento.

El informe señala que “la investigación se desarrolla bajo un modelo de fuerza de tareas, integrado por fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades”.

También que “todas las diligencias intrusivas se han realizado con control judicial y han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema”.

En el tercer punto, agrega que “las víctimas indirectas han recibido atención continua por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico”.

Con todo, Valencia también destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante una resolución “valoró los esfuerzos del Estado de Chile y del Ministerio Público en la búsqueda de la señora Chuñil, reconociendo las diligencias y líneas investigativas desarrolladas”.