SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

El fiscal nacional Ángel Valencia señaló que no existen fundamentos ni causales que inhabiliten a la fiscal regional de Los Ríos para continuar a cargo del caso.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Julia Chuñil, lleva casi un año desaparecida en la Región de Los Ríos.

Esta noche, desde la Fiscalía Nacional, confirmaron que no removerán a la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastro en noviembre del año pasado en un predio de la comuna de Máfil.

La solicitud había sido presentada por las abogadas intervinientes, que representan a la familia de la mujer de 73 años.

A través de un comunicado, el organismo señaló que “la decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia Vásquez, tras analizar las presentaciones formuladas por las abogadas Karina Riquelme Viveros, Carmen Caifil Caifil y Mariella Santana Machuca, quienes pedían que el caso fuera trasladado a otra región".

En el escrito, agregan que Valencia descartó la existencia de causales que inhabiliten a Esquivel de seguir adelante con la investigación.

Asimismo, se agrega que las situaciones expuestas por las abogadas “no son de tal entidad que permitan satisfacer los requisitos necesarios para la configuración de las causales previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”.

La Fiscalía Nacional señaló que solicitó un informe a la Fiscalía Regional de Los Ríos para resolver lo solicitado por las juristas, con el cual se acreditaron tres puntos, con los que se resolvió no aceptar el requerimiento.

El informe señala que “la investigación se desarrolla bajo un modelo de fuerza de tareas, integrado por fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades”.

También que “todas las diligencias intrusivas se han realizado con control judicial y han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema”.

En el tercer punto, agrega que “las víctimas indirectas han recibido atención continua por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico”.

Con todo, Valencia también destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante una resolución “valoró los esfuerzos del Estado de Chile y del Ministerio Público en la búsqueda de la señora Chuñil, reconociendo las diligencias y líneas investigativas desarrolladas”.

Más sobre:Julia ChuñilFiscalía NacionalTatiana EsquivelFiscalía Regional de Los Ríos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

Detienen a 10 personas en planta de revisión técnica de Punta Arenas: cobraban coimas por certificados fraudulentos

Zelensky se declara “realista” ante la posibilidad de que Trump le entregue misiles Tomahawk a Ucrania

Trump afirma que Estados Unidos derribó un submarino que transportaba drogas desde Venezuela

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Instructor de vuelo y capitán: Quién era el piloto que falleció en accidente de helicóptero de la FACH

Instructor de vuelo y capitán: Quién era el piloto que falleció en accidente de helicóptero de la FACH

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel
Chile

Ángel Valencia desestima solicitud para trasladar investigación por desaparición de Julia Chuñil y mantiene a fiscal Tatiana Esquivel

Decretan prisión preventiva para sujeto que atacaba con arma blanca y sin motivos a transeúntes en San Miguel

Detienen a 10 personas en planta de revisión técnica de Punta Arenas: cobraban coimas por certificados fraudulentos

Coeva de Antofagasta decide abrir proceso de revisión de la RCA de Albemarle en el Salar de Atacama y excluye a SQM
Negocios

Coeva de Antofagasta decide abrir proceso de revisión de la RCA de Albemarle en el Salar de Atacama y excluye a SQM

Grau cierra agenda en EE.UU. con encuentros con el FMI y clasificadoras de riesgo

Tesorería inicia pago de deuda histórica a profesores

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación
Tendencias

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla
El Deportivo

O‘Higgins vence en el norte para alcanzar el segundo puesto y hunde más a Iquique en el fondo de la tabla

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El polémico perfil del árbitro del partido entre la U y Lanús por la Copa Sudamericana

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme
Mundo

Dirigente de Hamas asegura que el grupo desea mantener el control de la seguridad en Gaza y no se compromete con el desarme

Trump conmuta la pena al excongresista George Santos: estaba preso por falsificar su currículum y robar dinero a donantes ancianos y discapacitados

Zelensky se declara “realista” ante la posibilidad de que Trump le entregue misiles Tomahawk a Ucrania

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca