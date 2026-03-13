OS-7 allana domicilios del centro de Santiago tras investigación de dos años e incauta cerca de 100 kilos de droga

Efectivos del Departamento Antidrogas OS-7 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, con apoyo de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), concretó la incautación de cerca de 100 kilos de droga, en el marco de una indagatoria que desarrolla desde 2024.

La droga fue ubicada este viernes, en un amplio operativo policial en distintos puntos de la comuna de Santiago, con allanamientos simultáneos de inmuebles de las calles Serrano, Arturo Prat y Tocornal.

Preliminarmente, el despliegue permitió la detención de cuatro personas, todas de nacionalidad extranjera, que mantendrían vínculos directos con bandas criminales de carácter internacional.

Esta organización estaría dedicada al tráfico de drogas a gran escala.

Los cerca de 100 kilos de droga incautados corresponderían a ketamina, sustancia cuya comercialización fue introducida y controlada en Chile por el Tren de Aragua.

Paralelamente, personal especializado del OS-7 se encuentra realizando diligencias orientadas al análisis patrimonial del grupo investigado, con el objetivo de establecer el origen, destino y posible lavado de los recursos obtenidos por sus actividades ilícitas.

Las diligencias continúan en desarrollo en distintos domicilios de la comuna de Santiago, por lo que no se descarta que durante las próximas horas se registren nuevas incautaciones y detenciones asociadas a esta investigación.