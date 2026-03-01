Hombre muere tras ser baleado en ataque a vehículo en San Ramón

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció la mañana de este domingo luego de haber recibido un disparo en la cabeza en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

La víctima permanecía en riesgo vital en el Hospital Padre Hurtado y, según confirmó la PDI, murió entre las 8.30 y 9.00 horas producto de la gravedad de sus lesiones.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del sábado, cuando la víctima regresaba a su domicilio tras asistir a un “arengazo” de Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel, acompañado de su hijo y otras dos personas.

De acuerdo con el comisario Lóscar González, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, al transitar por un sector de San Ramón, un sujeto se acercó sorpresivamente al vehículo. “El individuo extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y efectuó una serie de disparos en contra del vehículo en el que transitaban”, detalló el oficial.

Uno de los proyectiles impactó al conductor en la región del cráneo. Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato hasta el Hospital Padre Hurtado, donde ingresó en estado crítico. Fue el carabinero de punto fijo del recinto asistencial quien dio aviso al Ministerio Público, activando el protocolo investigativo.

En el automóvil viajaban cuatro personas y solo la víctima resultó con impacto balístico. Tras su fallecimiento, la causa pasó a investigarse como homicidio consumado.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios Sur, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Central, realiza diligencias de empadronamiento, toma de declaraciones y levantamiento de evidencia balística en el sitio del suceso, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque, establecer su móvil e identificar al autor.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que corresponde a la investigación determinar si el hecho guarda relación con la actividad futbolística previa o si responde a otro tipo de delito.