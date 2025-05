Dónde se puede ver Bestia, el cortometraje chileno nominado al Oscar

Bestia ok

El cine nacional recibió una buena noticia con la nominación al Oscar de Bestia, el cortometraje chileno animado que podría repetir la hazaña que consiguió en 2015 Historia de un oso.

De hecho, persigue la estatuilla dorada en la misma categoría, la de Mejor Corto Animado, por la que también compiten las producciones Affairs of the art, Robin Robin, Boxballet y The windshield wiper.

Así, la película que dirige el chileno Hugo Covarrubias recibe un nuevo reconocimiento, el más importante de los tantos que viene cosechando desde su estreno, a mediados del año pasado.

Si logra llevarse el galardón de la Academia, se sumará a los otros varios galardones que ya tiene Bestia, entre los que se cuentan el Festivals Connexion del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, el más importante del género animado.

Si triunfa o no en los Oscar , se sabrá el domingo 27 de marzo, cuando se realice la ceremonia de premiación en la ciudad de Los Angeles.

¿Todavía no te pones al día con este corto? Entonces, puedes verlo online, ya que Bestiaestá disponible en Vimeo, en sistema on demand.

Cuesta US$ 2,2 la reproducción durante un lapso de 48 horas y US$ 5,5 si quieres darle play por tiempo indefinido y cuantas veces quieras. Lo encuentras en este enlace.

Estreno en TV abierta

Bestia-2-ok.jpg la-tercera

Imagen: Bestia

Además, en la antesala de la entrega de los premios Oscar, Bestiallegará por primera vez a la TV abierta.

Se trata de la exhibición que se realizará el viernes 25 de marzo, justo dos días antes de la ceremonia, en el canal TVN.

Se emitirá en horario prime, a las 10.40 PM. Esto, en el marco del programa especial Bestia, Camino al Oscar, que tendrá entrevistas con parte del equipo realizador. Puedes ver más detalles en esta nota.

Ahí, podrás ver este cortometraje en animación stop motion que muestra los abusos cometidos en contra de mujeres detenidas que realizó Ingrid Olderöck, ex agente de la Dina.

Ojo, que por su contenido sensiblela película es para mayores de 16 años.

En función presencial

Bestia-4-ok.jpg la-tercera

Imagen: Bestia

También hay alternativas para ver Bestia de manera presencial, tal como se hizo antes en la Biblioteca de Santiago y en el Estadio Nacional.

Es lo que sucederá en la Sala Nemesio, el nuevo espacio para el cine que se inauguró hace poco en centro cultural Nemesio Antúnez, en La Reina.

Ahí, el jueves 31 de marzo, a las 7 PM, habrá una noche de stop motion, una función doble en la que se proyectará este cortometraje que compite por el Oscar.

Además de otro elogiado corto chileno que apostó por ese formato de animación: Los Huesos (2021), de Joaquín Cociña y Cristóbal León, el que recibió un galardón en el pasado Festival de Venecia.

Las entradas las debes comprar en el mismo recinto, 30 minutos antes de la función. Puedes ver más detalles de su exhibición en la web del centro cultural.