El Cántaro de Oro: Un lujo de comida peruana

¿Conoces El Cántaro de Oro? Se trata del restaurante peruano ubicado en Av. Independencia que es un lujo, no sólo por infraestructura, además por quién cocina.

De hecho, detrás de este restaurante está el chef Oscar Gómez, el chef que estuvo a cargo de Astrid y Gastón, uno de los primero restaurantes de mantel largo peruano en Chile.

Y con el sello Gastón Acurio, considerado como uno del chefs más influyentes del mundo por su trabajo y puesta en valor de la cocina peruana.

Bueno, te contamos que El Cántaro de Oro acaba de abrir un segundo local en Las Condes.

Se trata de uno amplio, con estacionamiento gratuito y con todo el sabor de Oscar Gómez, que se caracteriza por ese toque casero, gozoso y de lujo a buen precio.

Qué probar en el Cántaro de Oro en Las Condes

cantaro-de-oro-1-listo.jpg la-tercera

Pide un "sour peruano" ($ 4.200) de maracuyá por ejemplo y parte con algunas de las entradas, como los "tequeños" ($ 4.600) que son esas masas crocantes, rellenos de jugoso lomo saltado.

O la "degustación de causa" ($ 8.500) de papa amarilla y rellenos de pollo; un pulpo suave y en su punto; camarón y atún.

Y ojo que hay "parihuela" ($ 8.900), una sopa típica y deliciosa, hecha con el pescado del día y camarones. Soñada.

De fondo hay platos típicos, como el "tallarín saltado" ($ 9.900) que es la pasta salteada con filete y verduras.

Además de otros que no sueles encontrar con frecuencia, como un "pato al horno" ($ 12.900), un manjar de carne suave, acompañada con arroz verde y salsa escabechada.

O los "ñoquis con frutos del pacífico" ($ 9.900), ñoquis caseros, con camarones, pulpo y calamar apanados. Tentación Pura.

HORARIO: Lu. a ju., 12.30 PM a 12 AM. Vi. y sá., 12.30 PM a 1 AM. Do., 12.30 PM a 10 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.