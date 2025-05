Él es así: la comedia romántica juvenil que es un hit mundial en Netflix

El es asi 2 ok

Ella es así es una comedia romántica de fines de los 90, protagonizada por Freddie Prinze, Jr y Rachael Leigh Cook, que se convirtió en éxito de taquilla. Más de dos décadas después de su estreno, su historia vuelve remozada a través de Netflix con Él es así.

En la original, un joven apuesta con un amigo que es capaz de convertir a cualquier chica en la reina de la secundaria, escogiendo para eso a la menos popular. Pero en este remake centennial los roles se invierten y es una adolescente la que hace la apuesta.

Su nombre es Padgett Sawyer (Addison Rae), una influencer que desde que se despierta por la mañana comiezan a interactuar con sus cientos de miles de seguidores en sus redes sociales.

Las mismas plataformas que le juegan una mala pasada cuando intenta sorprender a su novio, Jordan (Peyton Meyer), un intento de cantante a quien sorprende en su camerino con otra chica. Un bochorno que su amiga Alden (Madisson Pettis) transmite en directo y que provoca que Padgett se convierta en objeto de burla en las redes y que la llamen #Bubblegirl.

Pero ahora que dejó a Jordan no tiene quien la acompañe al baile de graduación y por eso promete un desafío a sus amigas: que es capaz de transformar en el rey de la fiesta hasta al más perdedor del instituto.

El elegido es Cameron Kweller (Tanner Buchanan), un joven al que siempre le hacen bullying, que ama los caballos y la fotografía análoga y que ni siquiera tiene smartphone. Es poco sociable y solo se lleva bien con su mejor amiga Nisha (Annie Jacob).

Para adolescentes románticos

Para lograr su plan, poco a poco Padgett se acerca a Cameron, con quien logra cierta afinidad. Luego, hasta incluso consigue cambiar su look, haciendo que se vea más atractivo y que ahora ella lo vea con nuevos ojos.

Desde entonces es fácil saber más o menos lo que sigue en Él es así, sobre todo porque ya se vio en la cinta original de los 90 y porque las historias de opuestos que se atraen se han contado una y mil veces en el cine.

Una trama predecible que, además, posee varios de los clichés de las comedias románticas juveniles actuales, desde las fiestas del instituto hasta las escenas de karaoke y, por supuesto, un final feliz.

¡Si hasta tiene una nueva versión de Kiss me, la exitosa canción de Sixpence None the Richer! Imposible más cliche.

Y si en Ella es así había un cameo de la estrella de ese entonces, Sarah Michelle Gellar (Buffy, la cazavampiros), esta vez la celebridad que aparece con un pequeño papel es Kourtney Kardashian.

Todos ingredientes que conquistarán a los seguidores de las películas románticas juveniles, como las trilogías El stand de los besos y A todos los chicos.

Las mismas características que, a un día de su estreno, convirtieron a Él es así en un hit de audiencia en Netflix, llevándola de inmediato al primer lugar de los títulos más vistos en la plataforma en varios países del mundo.

