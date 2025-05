El Rey, la aguerrida película sobre el desobediente y alcohólico Enrique V de Inglaterra

Dos horas y 20 minutos es la duración de El Rey, la nueva película de Netflix. Pareciera que es bastante, pero en realidad el tiempo pasa volando cuando lo único que quieres es saber qué sucederá con el afamado Enrique V, el joven monarca de Inglaterra con un pasado oscuro y muy poco respetable.

Tal como dice la historia, el primogénito de Enrique IV y por lo mismo destinado al trono, desde pequeño mostró su aversión con las políticas invasoras del reinado, por lo que prefirió salir de su vida ostentosa y vivir de juerga en una ciudad cercana.

De fiesta en fiesta, se la pasaba este borracho príncipe denostado por su familia, pero como las vueltas de la vida son grandes, un día tuvo que volver con su dolente padre.

Como ya imaginarás, el Rey no podía coronar a un desobediente, por lo mismo prefirió legar a su hermano Thomas, a quien calificó como "débil, pero con mucho ánimo". Claro, la buena voluntad no lo es todo, y este adolescente falleció luchando antes de ponerse el sombrero de oro, así que los planes cambiaron y recayeron en el intrépido Enrique.

Hasta ahí la historia fluye como cualquier película de época y de reyes que tantas veces han pasado por la televisión.

No obstante esta tiene una gracia mayor, no es la típica hollywoodense, es decir, no tiene sorpresivas escenas de sexo en medio de la masacre, ni el amigo que está por morir en la batalla abre los ojos y jura lealtad. Nada de eso pasa. Lo que sigue es una sucesión de imágenes que muestran cómo va cambiando la personalidad de este joven que siempre busco la paz y la unidad.

El Rey: del Festival de Venecia a Netflix

El Rey la-tercera

Foto: Netflix.

Antes de llegar al servicio de streaming, esta cinta dirigida por el australiano David Michôd (el mismo de The Rover) pasó por el Festival de Cine de Venecia y tuvo un breve lanzamiento en EE.UU.

En esta veremos a un luminoso Timothée Chalamet (seguro ya lo viste en Call me by your name), quien pasa de ser en rebelde adolescente a convertirse en un honesto adulto que, a raíz de los malos consejos, debe enfrentarse a un guerra histórica, la Batalla de Azincourt, una en que Inglaterra vence a Francia (parte de la Guerra de los Cien años) y que parte por una serie de afrentas a Enrique.

Para filmarla, el director se centró en la obra Enrique de William Shakeaspeare, en que se narra cómo este chico se convierte en un alabado Rey, pero no cómo termina su legado nueve años después.

Ojo: en escena también verás al actor Robert Pattinson, quien aparece en la popular cinta Crepúsculo.

