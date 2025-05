Glow: Lucha libre femenina con glamour ochentero

De la misma directora de la exitosa serie Orange is the New Black, Jenji Kohan, la serie Glow toma el exitoso programa de la televisión norteamericano de lucha libre, creado por David McLane en los años 80, Gorgeous Ladies of Wrestling, y lo lleva como una historia de ficción a dos temporadas por Netflix.

La primera tanda se estrenó en 2017 y a lo largo de sus 10 capítulos de media hora, cuenta la historia de Ruth Wilder (Alison Brie), una actriz con poco éxito que, cansada de ser rechazada en todas las audiciones, acepta participar de un show televisivo de lucha libre junto a otras mujeres de distintas culturas y fisonomías.

Es una serie que oscila entre el drama y la comedia y cuya y en su primera temporada se enfoca en narrar todo el proceso de reclutamiento de las luchadoras y la grabación del piloto.

Con una estética muy ochentera muy bien lograda, harto traje de baño rebajado y escarmenados tipo Farrah Fawcett.

Lo que se ve en ambas series es una programa cargado de estereotipos entre las luchadoras: está la que se llama Debbie "Liberty Belle" Eagan, que es presentada como el estereotipo de la heroína norteamericana; o Carmen "Machu Picchu" Wade, que encarna a la latina; y Arthie "Beirut the Mad Bomber" Premkumar, a la que muestran como árabe, siendo que es india.

Y como no podía faltar la rusa, es a su protagonista a la que ponen como tal bajo el nombre de Ruth "Zoya the Destroya" Wilder, quien pese a ser actriz de vocación aprende a ser toda una gimnasta.

La segunda tanda

Lo mejor es que la temporada no baja su nivel.Es más: aprovecha la fórmula que le permitió como una serie que está de candidata en la categoría a "la mejor serie cómica" para los Emmy 2018.

Y en ésta sigue la combinación de los dramas íntimos de las mujeres que funciona bien, incluso, con personajes secundarios que levantan temas como la diversidad sexual, el embarazo, el matrimonio, diferentes relaciones filiales.

Lo mejor es que nunca es esperable lo que sucederá.

Muy destacada es la selección musical de esta serie, con temazos que los cuarentones disfrutan como Nothing’s Gonna Stop Us Now, de Starship, Man on the Corner, de Genesis, Situation, de Yazoo y Crazy for You, de Madonna.

