Growlers: La nueva forma de probar cerveza

Kunstmann Kneipe: Tradición alemana

Kunstmann_credito-Kunstmann.jpg la-tercera

Una de las pioneras en ofrecer este formato de recarga fue la cervecería Kunstmann en el año 2000, en su local de camino a Niebla, de Valdivia. Hasta allá llegaban los clientes a comprar su botellón alemán con asas de peltre -de un litro ($ 24.600), dos ($ 34.900) y hasta de tres, $ 42.500- para llenarlos con uno de los 15 distintos tipos de cerveza de impronta germánica, como la Torobayo sin filtrar o el Delirio del Maestro Cervecero, una edición limitada experimental que sólo dura una temporada.

Ahora en Santiago, hace cinco meses que se puede ir a la sucursal de calle Constitución a comprar un growler (sólo disponible en el formato de 1,9 L) y rellenarlo con cualquiera de la quincena de especialidades (entre $5.700 y $ 6.500).

HORARIO: Lu. a mi., 12.30 PM a 12 AM. Ju. a sá., 12.30 PM a 1.30 AM. Do. 12.30 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: Subt., en Bellavista 052, $ 1.600 la hora

Estación de recarga valdiviana

el-growler.jpg la-tercera

En Valdivia, a dos cuadras de la U. Austral, en la Isla Teja, hay un restaurante y “estación de recarga” cervecera conocido como El Growler, comandado por el estadounidense Joel Driver. A él se le ve elaborando, ahí mismo, sus propias etiquetas, de las que tiene seis variedades.

¿La más llevada? La intensa India Pale Ale, con 7º de alcohol y un amargor característico ($ 4.000 el relleno de growler). El depósito abrió en febrero de 2015 con el sistema de recarga desde su su debut, con una característica especial: una vez lleno el botellón, se le sella con CO2 para que dure más tiempo.

Lo mejor es que si no está seguro de cuál llevar, le darán a probar cualquiera de sus variedades en una hilera de canillas con sus etiquetas explicativas: en cada una se señala el nivel de amargor, el grado alcohólico y procedencia de cada ejemplar.

HORARIO: Lu. a ju., 12 PM a 12 AM. Vi. y sá., 12 PM a 2 AM. Do., 12 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Bar Bulnes: De Magallanes al barrio Italia

bar-bulnes-santiago.jpg la-tercera

Hace poco más de un mes que se instaló el Bar Bulnes en la galería Casa Caupolicán, en pleno barrio Italia.

Abierto en 2009 en Magallanes, este bar llegó a ofrecerles a los santiaguinos su repertorio de 12 cervezas artesanales, todas en growlers de 1,9 litros ($ 11.000). Vaya con su botellón —o sin él— antes de decidirse a comprar y siéntese en una de las mesas, porque ahí le servirán, gratis, una degustación con siete tipos de cerveza, desde la Irish Red Ale, de tonos ámbar, hasta la tradicional Blonde, de cuerpo liviano.

Ojo, que en el lugar, además, puede sentarse a comer pizza, hechas con cordero magallánico o centolla austral, las que llegan a la mesa en porciones de hasta un metro (desde $ 5.000 los 25 cm hasta $ 17.000 la de metro).

HORARIO: Do. a ju., 2 PM a 12 AM. Vi. y sá., 2 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Por Caupolicán, con propina.

Quimera: Growlers de Quinta Normal

Quimera-credito-Casa-Cervecera-Quinta-Normal.jpg la-tercera

Cerca del Parque Quinta Normal está la fábrica de la cerveza artesanal Quimera, abierta al público hace un año.

La gracia de ir hasta allá por cervezas de 330, 750 cc y growlers de 1,9 L, es que su proceso se mira, in situ, a través de un ventanal. Ahí verá desde el mosto de cebada cuando fermenta hasta su embotellamiento y llegada a estanterías.

Se preparan etiquetas como Pale Ale (5º), Amber Ale (5,7º), Imperial Stout (8,2º), Barley Wine (9,5º) y Blonde Ale (3,8º), esta última, la única que viene en formato growler. Una vez adquirido, el botellón se puede aprovechar para volver a recargarlo en la misma fábrica con cualquiera de las demás variedades, frescas del barril ($5.000).

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En la fábrica, gratis.