Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

Fotos del otro lado del muro

Harald Hauswald, fotografo alemán, vivió toda la década de los ochenta en Berlín Oriental. Allí retrató, en intensas imágenes en blanco y negro capturadas en secreto, la vida cotidiana en las calles de la RDA, un tragicómico reflejo de la resistencia, la miseria y la solidaridad de sus habitantes en ese régimen comunista. Cuarenta de estas fotos se exhiben hasta el 10 de noviembre en la Galería Aninat.

Dirección

Galería Aninat (Alonso de Córdova 4355, Vitacura)

Horario

Sábado, de 11 a 14:00

Entrada

Gratuita

Festival de la Niñez en la Quinta Normal

Pensada en los más, más chicos —pues la organiza Fundación Integra, de la Red de Salas y Jardines Infantiles—, esta fiesta gratuita es también apta para toda la familia. Muchos juegos enfocados en diferentes edades, actividades lúdicas y un show a cargo de Tikitiklip, la popular serie musical creada por Alejandra Egaña y Paz Puga, cuyas canciones y videos tienen millones de visitas en YouTube.

Dirección

Parque Quinta Normal (Matucana 520, Santiago)

Horario

Sábado, desde las 10:00

Entrada

Gratuita

Cerveza y música dosmilera en La Reina

El sol está cada día más entusiasmado por quedarse hasta tarde y el viento ya no trae frío sino una tibieza que abre el espíritu y también las ganas de alargar los días con una cerveza. Ojalá artesanal, como las que abundarán en el Bierfest primaveral de este sábado en el ex Intercomunal. Serán casi treinta cervecerías locales y un cartel musical de cambio de siglo: Los Tetas, Sinergia, Los Mox y Saiko.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8651, La Reina)

Horario

Sábado, desde las 12:00

Entrada

Desde $19.400 en ticketplus.cl

Libros usados en Lastarria

Que los libros están caros lo sabemos desde siempre, ¿pero quién dijo que había que comprarlos nuevos? La gracia de la buena literatura es que el tiempo no la envejece sino que la valida, de ahí que un libro añoso y usado tenga más posibilidades de ser bueno que uno reciente. En la feria Entr3libros, que se hará este fin de semana en Lastarria, habrán miles, además de revistas e ilustraciones. Se acepta el trueque.

Dirección

Casa 0 (Villavicencio 395, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 21:00

Entrada

Gratuita

El BuinZoo está de cumpleaños

Aunque 31 años no son pocos, pareciera que el BuinZoo ha estado ahí toda la vida. Lo que comenzó como un pequeño zoológico privado es ahora un bioparque, lugar que conserva no solo animales sino además 650 especies de flora. Para celebrarlo, mostrarán un adelanto de su nuevo show musical —basado en la película Sing— y realizarán la tradicional bendición de los animales. Niños que midan menos de 90 cms no pagan.

Dirección

Bioparque BuinZoo (Ruta 5 Sur Km 32, Buin)

Horario

Sábado, de 9:30 a 18:00

Entrada

$15.990 en buinzoo.cl

Día de la música chilena en Ñuñoa

En San Carlos, un 4 de octubre, nació Violeta Parra, razón más que suficiente para que todos los años, en esta fecha, se celebre el Día de la Música Chilena. Festejos habrá en distintos lugares del país, pero el más grande de Santiago será en Ñuñoa, un festival gratuito liderado por Camila Moreno, Drefquila, Yorka, La Combo Tortuga y Mauricio Redolés, entre otros artistas. Las entradas se descargan previamente.

Dirección

Casa de la Cultura Ñuñoa (Irarrázaval 4055, Ñuñoa)

Horario

Sábado, desde las 12:00

Entrada

Gratis en portaldisc.com

Grafiti y oficios gráficos en Puente Alto

Un clásico de la zona sur de Santiago es la Feria Kontrabando: durante veinte ediciones, y siempre desde la periferia, se ha encargado de exhibir lo mejor del arte y el oficio gráfico actuales. Con talleres, exposiciones, música y grafiti en vivo, y un especial énfasis en los artistas puentealtinos, se hará en Nuestra Señora de Gabriela, el hermoso y patrimonial parque urbano de esta comuna.

Dirección

Parque Nuestra Señora de Gabriela (Concha y Toro 3214, Puente Alto)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

La primera vez juntos de Di Caprio y Anderson

Pocos directores quedan en Hollywood con el prestigio autoral de Paul Thomas Anderson, y casi no hay estrellas con el calibre de Leo Di Caprio. Raro, entonces, era que sus caminos no se hubiesen encontrado antes, aunque ahora no parece tarde: Una batalla tras otra, su primera película juntos, está a la altura de las expectativas. Hay acción, humor, crítica política y un brillo de humanidad donde no parece haberla.

Dirección

Cinepolis Mallplaza Egaña (Larraín 5826, La Reina)

Horario

Domingo, 18:10

Entrada

$6.900 en cinepolis.com

Una nube humana de movimiento y belleza

Esta obra “es para quien nunca se ha detenido a mirar las nubes ni ha pasado horas mirando el horizonte en la playa”, ha dicho el coreógrafo chileno Jose Vidal sobre su montaje NUBE, donde los bailarines, en bellísimos y lentos movimientos, componen con sus cuerpos un paisaje natural que fluye delicadamente, como un cielo primaveral. Se presentará solo por este fin de semana en el Teatro Municipal de Las Condes.

Dirección

Teatro Municipal Las Condes (Apoquindo 3384, Las Condes)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

Desde los $8 mil en tmlascondes.cl