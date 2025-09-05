SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Una selección de panoramas para el sábado y domingo del 6 y 7 de septiembre: festivales, conciertos, ferias, fiestas y mucho más. Ojo: muchas actividades son gratuitas.

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
Guia del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre.

Escritura colectiva sobre el desamor

Escribir, siempre se ha dicho, es la actividad solitaria por excelencia: a solas frente a la página en blanco, nada ni nadie puede ir al rescate de quien escribe. Pero las sesiones Yara Yara desmontan ese mito con jornadas de escritura masiva, donde cientos de personas se juntan para expresarse con lápiz y papel. Hay feria literaria y también lecturas de Carla Guelfenbein, Gabriela Wiener, Paloma Salas, Federico Falco y Francisco Melo, entre otras voces.

Dirección

MAC Quinta Normal (Matucana 464, Santiago)

Horario

Sábado, 11:00

Entrada

Gratuita

El circo llega a Providencia

Sin animales ni látigos, pero con muchos trucos, humor y música, el circo se mantiene como tradición primaveral y así lo demuestra en Providencia, que durante este mes acogerá varias funciones de distintas compañías en diferentes puntos de la comuna. Hoy sábado, al mediodía, estará en El Aguilucho el Circo Ambulante, presentando su obra “¿Y dónde está el truco?”. La entrada es gratis pero por orden de llegada.

Dirección

Centro Deportivo El Aguilucho (Arzobispo Fuenzalida 2615, Providencia)

Horario

Sábado, 12:00

Entrada

Gratuita

Monstruos de vinilo cerca del Drugstore

Hasta hace no tanto los juguetes eran sinónimo exclusivo de juego, pero ahora también lo son de diseño, colección y arte. Como los sofubi, unas criaturas hechas de vinilo, muy populares en Asia y cada vez más en el resto del mundo. Haruki Toys, marca chilena que fabrica estos estilosos monstruos, trae al país una exclusiva muestra con figuras de Japón, China, Taiwán, Estados Unidos, México, Brasil y Chile.

Dirección

Eyes Up x Retrovisión (Las Urbinas 53, local 121, Santiago)

Horario

Sábado, de 15 a 20:00

Entrada

Gratuita

Cumbre de la ranchera en el Club Hípico

Zumbale-Primo-4-ok.jpg la-tercera

Muchos celebrarán a la patria con corridos y rancheras, sonidos de raíz mexicana pero profundo arraigo rural en Chile, donde no hay llanos pero sí llaneros, charros y chamacos. Armados de acordeones y teclados Casio, las bandas de este género se multiplican y las más destacadas estarán en el Gran Rancherazo. Encabezados por Zúmbale Primo y las cumbias de Amar Azul, darán inicio al Dieciocho con acento norteño.

Dirección

Club Hípico (Club Hípico 875, Santiago)

Horario

Sábado, desde las 13:00

Entrada

$23 mil en tuacceso.cl

Mucho vinos en San Carlos

La primera vez que se mencionó la palabra vino en el territorio chileno fue en una carta de Pedro de Valdivia al rey, fechada un 4 de septiembre de 1545. Por eso esta semana se celebra su día, que entre otros festejos tendrá la primera Cava Jumbo, un evento con más de 40 viñas, cervecerías y destilerías, además de zonas de quesos y carnes importadas. La entrada incluye copa, 15 degustaciones y estacionamiento.

Dirección

Club Ecuestre UC (Las Flores 13000, Las Condes)

Horario

Sábado, de 12 a 23:00

Entrada

$32.200 en puntoticket.com

Música y carnaval en Lo Hermida

Cincuenta y cinco años celebra la Población Lo Hermida, formada a partir de tomas a mediados de 1970. Las mismas vecinas y vecinos de este simbólico barrio de Peñalolén organizan una fiesta que poco puede envidiarle a las grandes productoras: incluye un carnaval callejero y un festival musical que tendrá a Illapu, Portavoz, Sonora de Llegar y otras bandas, entre ellas la orquesta juvenil del Liceo Antonio Hermida.

Dirección

Canchas Junta de Vecinos 18 (Altiplano 6587, Peñalolén)

Horario

Sábado, desde las 15:00

Entrada

Gratuita

Musical biográfico sobre Cecilia

Si se va a dramatizar la vida de Cecilia La Incomparable, nada mejor que hacerlo con sus propias canciones, historias compuestas y cantadas con el máximo nivel de intención y exageración. Así lo hacen en Una historia incomparable, musical escrito por Rodrigo Muñoz-Medina e interpretado por siete actrices distintas, cada una para una etapa diferente de la vida de la estremecedora cantante tomecina.

Dirección

Teatro Municipal de Viña (Plaza Vergara, Viña del Mar)

Horario

Sábado, 19:00

Entrada

Gratuita con inscripción en @teatro.munivina

Poesía femenina chilena musicalizada

Eso es lo que hacen los cantautores Santiago Valenzuela y Nata Cortés: ponerle música a los versos de poetas mujeres nacionales, como Elvira Hernández, Daniela Catrileo, Nadia Prado o Victoria Ramírez. Son composiciones minimalistas, la guitarra de él y la voz de ella, en algunas acompañadas por el piano de Nicolás Pimentel, que en conjunto forman el EP titulado Canto de helechos.

Dirección

Sala A1 GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Gratuita, por orden de llegada

Lionel Richie en el Claro Arena

“Soy simple como mañana de domingo”, cantará la tarde de ese día Lionel Richie, voz suprema del pop y el R&B ochenteros, el más transversal de su generación y motivo por el cual a Messi le pusieron su nombre. Tan grande es que volvió a cantar después de cuatro cirugías de garganta, y a sus 76 años lo volverá a hacer en Chile, por primera vez en el nuevo estadio de la Universidad Católica.

Dirección

Claro Arena (Las Flores 16000, Las Condes)

Horario

Domingo, 20:00

Entrada

Desde $51.800 en puntoticket.com

Más sobre:PanoramasPanoramas gratisGuía del ocioSantiagoViña del MarLionel RichieCecilia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Lo que no se vio del relanzamiento de campaña de Matthei con el que busca repuntar

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno afirma que “por lo pronto” no contempla interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios
Negocios

CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral