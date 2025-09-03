Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto. Foto: archivo.

La leyenda estadounidense de la música popular, Lionel Richie, regresará a Santiago a principios de septiembre para sorprender a sus fanáticos con la gira Say Hello to the Hits.

Se trata de un espectáculo en el presenta varios de sus éxitos más aclamados, los cuales lo han llevado a vender más de 125 millones de discos a nivel mundial y a ser galardonado en los premios Grammy, Oscar y los Globo de Oro.

La cita con el público chileno será en el estadio Claro Arena , recinto inaugurado a finales de agosto que este año también recibirá a artistas como Ricky Martin, Rod Stewart y Toto, por nombrar solo un par.

A continuación encontrarás los detalles sobre el concierto de la voz de sencillos como All Night Long (All Night), Stuck on You y Say You, Say Me.

Cuándo será el show de Lionel Richie en el Claro Arena y dónde comprar las entradas

El concierto de Lionel Richie en el Claro Arena será el domingo 7 de septiembre y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket , la única plataforma oficial de venta de tickets para este evento.

A continuación encontrarás los valores totales (incluido el cargo por servicio) de los boletos en venta general.

Primeras filas: $207.000

Sergio Livingstone 1: $195.500

AU* Sergio Livingstone 1**: $195.500

Diamante: $161.000

Sergio Livingstone 2: $161.000

AU* Sergio Livingstone 2**: $161.000

Platinum: $115.000

Alberto Fouillioux Baja: $109.300

AU* Alberto Fouillioux Baja**: $109.300

Alberto Fouillioux Alto: $92.000

Golden: $80.500

Mario Lepe Bajo: $57.500

AU* Mario Lepe Bajo**: $57.500

Mario Lepe Alto: $51.800