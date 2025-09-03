Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto
El artista de éxitos como All Night Long (All Night) y Stuck on You se presentará en el estadio recién inaugurado el pasado agosto, en el marco de su gira Say Hello To The Hits.
La leyenda estadounidense de la música popular, Lionel Richie, regresará a Santiago a principios de septiembre para sorprender a sus fanáticos con la gira Say Hello to the Hits.
Se trata de un espectáculo en el presenta varios de sus éxitos más aclamados, los cuales lo han llevado a vender más de 125 millones de discos a nivel mundial y a ser galardonado en los premios Grammy, Oscar y los Globo de Oro.
La cita con el público chileno será en el estadio Claro Arena, recinto inaugurado a finales de agosto que este año también recibirá a artistas como Ricky Martin, Rod Stewart y Toto, por nombrar solo un par.
A continuación encontrarás los detalles sobre el concierto de la voz de sencillos como All Night Long (All Night), Stuck on You y Say You, Say Me.
Cuándo será el show de Lionel Richie en el Claro Arena y dónde comprar las entradas
El concierto de Lionel Richie en el Claro Arena será el domingo 7 de septiembre y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket, la única plataforma oficial de venta de tickets para este evento.
A continuación encontrarás los valores totales (incluido el cargo por servicio) de los boletos en venta general.
- Primeras filas: $207.000
- Sergio Livingstone 1: $195.500
- AU* Sergio Livingstone 1**: $195.500
- Diamante: $161.000
- Sergio Livingstone 2: $161.000
- AU* Sergio Livingstone 2**: $161.000
- Platinum: $115.000
- Alberto Fouillioux Baja: $109.300
- AU* Alberto Fouillioux Baja**: $109.300
- Alberto Fouillioux Alto: $92.000
- Golden: $80.500
- Mario Lepe Bajo: $57.500
- AU* Mario Lepe Bajo**: $57.500
- Mario Lepe Alto: $51.800
