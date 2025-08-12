De Lionel Richie a Ricky Martin: estos son todos los conciertos en el nuevo Claro Arena de la UC

Enclavado en los faldeos de la precordillera, el Claro Arena, flamante nuevo estadio del club Universidad Católica, se suma a la oferta de escenarios para los conciertos en la capital.

Aquel recinto subsana en parte una problema de larga data para las productoras, como la falta de recintos adecuados para presentaciones masivas. Según declaraciones de Juan Tagle, presidente de Cruzados, se espera recibir allí unos 10 a 12 conciertos al año.

Para los shows, el escenario se situará de norte a sur, dando la espalda a las casas más cercanas y apuntando hacia el complejo deportivo, para evitar molestias con el ruido. Y a pesar de que es de pasto sintético, la cancha se cubrirá con una carpeta plástica que se ensambla en el césped y permite no dañar esa zona.

Claro Arena JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

El aforo recibirá a un máximo de 20 mil asistentes -será así en todos los espectáculos venideros- y se habilitarán los 3.800 estacionamientos disponibles.

¿Cómo se cuadrará una cantidad de estacionamientos mucho menor a la cantidad de gente? Ahí la productora será la responsable de coordinar otras instancias, como el horario del transporte público.

El Claro Arena ya cuenta con una agenda de conciertos para esta temporada, la que arrancará en septiembre próximo. A continuación, detallamos el calendario de shows completo del nuevo recinto.

Los shows en el Claro Arena 2025

Lionel Richie - 7 de septiembre

La leyenda de la música popular será el primero en presentar un concierto en el nuevo recinto. Llega al país el próximo 7 de septiembre con el espectáculo Say Hello to the Hits, en que repasa lo mejor de su carrera. Entradas disponibles en el sistema Puntoticket.

Ricky Martin - 4 de octubre

El puertorriqueño será el invitado estelar para el show inaugural del nuevo estadio, el próximo 4 de octubre. Una negociación compleja según detalló Culto, que lo traerá al país precisamente para marcar el hito.

La venta de entradas para el show de Ricky Martin en el Claro Arena se realizará mediante el sistema Puntoticket. El proceso comenzará el 18 de agosto, a las 11:00 horas, a través de una preventa exclusiva de Banco Falabella, donde se podrá acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Falabella y comprar hasta cuatro entradas.

Rod Stewart - 19 de octubre

El Claro Arena tendrá un número internacional de renombre en un momento clave. El legendario cantante trae su gira One Last Time, en que se despide de los grandes escenarios. Su historia con el país se remonta desde que inauguró los megaconciertos en el país y cantará por última vez el 19 de octubre. Aún quedan entradas disponibles en el sistema Puntoticket.

Miranda! - 8 de noviembre

El año tendrá otro hito con la presentación de los argentinos Miranda! quienes realizarán su primer show de estadios en el país, el próximo 8 de noviembre, precisamente en el Claro Arena. El dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas presentará en el país su más reciente álbum Nuevo Hotel Miranda. Quedan pocas entradas en el sistema Puntoticket.

Los Fabulosos Cadillacs - 15 de noviembre

Nombres clave de la música latinoamericana, los argentinos llegan al país con la gira en que celebran 40 años de carrera musical. Por tanto, será un show de larga duración en que repasarán lo mejor de su repertorio, pasando por ineludibles como Matador, Mal Bicho, Manuel Santillán, El León, Demasiada Presión, entre otros. Las entradas están disponibles en el sistema Puntoticket.

Toto + Christopher Cross - 11 de diciembre

Encabezado por los legendarios Steve Lukather y Joseph Williams, Toto regresa al país a poco más de un año de su última presentación, en el Movistar Arena. Esta vez no vendrán solos, ya que se les unirá al show el destacado cantante y compositor Christopher Cross, marcando una jornada del recuerdo y con tono ochentero. Las entradas están disponibles en el sistema Puntoticket.