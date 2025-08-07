La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Ricky Martin no está de gira por Sudamérica en este 2025. Aquello supone una piedra en el zapato para cualquier productor chileno interesado en su venida: si no pasa por los distintos mercados de la región, difícilmente podrá aterrizar en Santiago con su espectáculo.

Pero el astro puertorriqueño realizó una excepción. Hace tres meses empezaron las negociaciones para que fuera parte de un hito: la inauguración del nuevo estadio Claro Arena de la Universidad Católica, publicitado como el más moderno del continente y que también se abre como un nuevo polo de música en vivo para la escena actual.

Ante tal escenario, el hombre de Livin’ la vida loca aceptó venir sólo a Chile como única fecha en Sudamérica, en un ejercicio poco habitual en la industria de conciertos. “Fue difícil”, califica el productor de Multimúsica, Jorge Ramírez -responsables de la cita- cuando habla del proceso de negociación para tener al cantante el próximo 4 de octubre en el Claro Arena.

Aunque ya hay un recital fijado anterior a eso (Lionel Richie el 7 de septiembre), Martin inaugurará de forma oficial el reducto. “Lo que lo motivó a él fue el hito, el propósito, el objetivo. Es un hecho artístico, no necesariamente económico. Le interesó que su nombre quedé grabado para siempre como el número que inauguró el Claro Arena. Es un artista que a estas alturas cumple hitos en su carrera, más que moverse por otros anhelos. Me imagino que también hubo otros artistas propuestos, pero finalmente optaron por lo nuestro”, sitúa Ramírez.

Cómo se adaptará el lugar a los shows

Para ejecutar la ocasión especial, el intérprete arribará con una performance de grandes éxitos, contrario al ropaje más solemne con que pasó en 2023 por el Movistar Arena con su show sinfónico, su última vez por la capital. Por lo demás, el Claro Arena estará habilitado con sillas y asientos numerados en el sector de cancha.

Además, el lugar se preparará de una forma especial, en lo que supone el inicio de la adaptación a los espectáculos masivos que quiere albergar durante parte del año en paralelo a su dimensión futbolística. Por ejemplo, el escenario contará con tecnología especial y se situará de norte a sur, dando la espalda a las casas más cercanas y apuntando hacia el complejo deportivo, para evitar molestias con el ruido. La cancha se cubrirá con una carpeta plástica que se ensambla en el césped y permite no dañar esa zona.

30.07.2025 Claro Arena - San Carlos de Apoquindo Estadio Universidad Católica. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

El aforo recibirá a un máximo de 20 mil asistentes -será así en todos los espectáculos venideros- y se habilitarán los 3.800 estacionamientos disponibles. ¿Cómo se cuadrará una cantidad de estacionamientos mucho menor a la cantidad de gente? Ahí la productora será la responsable de coordinar otras instancias, como el horario del transporte público,

Con esas características, el Claro Arena entra como un actor importante a la escena nacional de conciertos, sobre todo ante el eco de varios productores que durante años han reclamado falta de espacios. Sólo en este semestre, el lugar también recibirá -además de Martin- a Richie, Rod Stewart, Miranda!, Toto junto a Christopher Cross y Los Fabulosos Cadillacs.

Eso sí, algunos promotores matizan y admiten que el Claro Arena no es competencia para otros reductos como el Movistar Arena y que ambos poseen características muy distintas. “Es un estadio que viene a complementar, no a suplir ni equilibrar lo que representa el único recinto bajo techo de alta capacidad en la capital, como es el Movistar Arena. No lo sustituye, ambos pueden coexistir. No es competencia bajo ningún punto de vista, son completamente diferentes. El Claro Arena es un ‘además de’, jamás un ‘en vez de’”, asegura Ramíez.

30.07.2025 Claro Arena - San Carlos de Apoquindo Estadio Universidad Católica. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Eso sí, ambos tienen diferencias de aforo. Mientras el Movistar Arena con una configuración de sillas en cancha puede superar los 10 mil espectadores, y sin ellas puede alcanzar los 15 mil, el nuevo estadio de la UC puede albergar a casi 20 mil personas como aforo máximo.

La otra diferencia la puede marcar el invierno. Durante esa estación, es difícil que se levanten espectáculos en un lugar no techado como el Claro Arena. Por lo mismo, en la industria local estiman que los shows durante el año en el lugar podrían rondar una cantidad relativa de ocho a diez.