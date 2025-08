Lucybell y su adiós: “Esto no es un funeral, no hay una cosa penosa, no hay una nostalgia”

El nombre se le vino de inmediato. Apenas le comentaron que se necesitaba un nombre para la gira final de Lucybell, el bajista Eduardo Caces pensó en la palabra ecos. “Inmediatamente fue esa, no le di más vueltas”, revela a Culto.

“Ecos fue la primera palabra y la sentí como algo que se queda resonando y se aleja”, comenta Caces. No es primera vez que el músico propone algún concepto para englobar algún proceso creativo de la banda. “He tenido la suerte de poder traducir en algunas situaciones lo que va a pasar con Lucybell, como Lúmina (2004), Magnético (2017). Son esas sensaciones de que trato de meterme en la piel de cada uno y ver cómo sería sí, qué pasaría si fuéramos a esto. En este caso, es lo que va a quedar resonando en la gente”.

Ese eco comenzó a resonar. Lucybell arrancó la gira nacional de despedida en julio, con shows en Antofagasta y Calama. Han pasado por La Serena, Valdivia, Frutillar, Talca, Temuco e incluso se presentaron por última vez en la conocida discoteca Blondie. Un show de larga duración, en que tocaron 42 temas, incluyendo pasajes menos evidentes de su repertorio.

“Fue un gran desafío. El show de la Blondie no es un show seguro, es un show que uno tiene que ganarse el público, porque es un público exigente -acota el baterista José Miguel ”Cote" Foncea-. Y salimos como quizá no habíamos salido antes. La gira está súper estimulante en términos de público, porque está muy renovado, entonces hay mucha juventud. Estamos tocando 36 canciones como mínimo, que a nosotros nos parece como un pestañeo. O sea, es un esfuerzo físico, emocional y todo, pero cuando estamos en las últimas dos canciones, es como: ‘oye, ya pasaron las 34 anteriores’. Habla muy bien del estado físico de la banda. Y en ese concierto quisimos apretar aún más y sumamos esas seis canciones".

Lucybell en Antofagasta. Foto por Víctor Gálvez.

Foncea cuenta que tras bajar del escenario en la Blondie, quedó con un subidón de energía. “Hablaba sin parar (ríe)”. En general, es la tónica que ha marcado la última salida a la carretera del grupo, tras anunciar su receso indefinido, en enero pasado. “Estábamos muy energizados. Hay mucho trabajo detrás, porque además fue un viaje extenuante. Llegamos ese mismo día de viaje, tocamos los dos días anteriores. Esta gira ha sido vertiginosa y fuerte, pero también estamos súper bien y fue una catarsis, fue una bonita entrega”.

-Los músicos cuando se hacen mayores tienden a reducir los tiempos de gira. ¿Es algo que influyó al decidir el receso?

EC: Es nuestra gira de receso y estamos más llenos de energía que nunca. No estoy tocando diferente como tocaba el año pasado, pero extrañamente tiene esta sensación de que va a ser un concierto único. Entonces, creo que la gente va predispuesta a estar muy abierta y nosotros a entregar. Así empieza una cosa circular que nos retroalimenta. Partimos en acuerdo con una idea de 32 temas y Cote dijo, ‘yo creo que debemos llegar a unos 40′. Pero la media fue 36. Y algo nos dijo el otro día cuando estábamos en la Blondie, ‘toquemos más’. Veníamos de dos conciertos, un día de viaje entre el bus y avión, etcétera, pero algo adentro, un botón se prende y nos aparece una energía. Yo quedé destruido al segundo después que terminamos. Ha sido una cosa vertiginosa y de mucha energía. Muy extraño, porque somos gente mayor, yo tengo 58, Cote 50, Claudio 56, si no me equivoco. Somos gente que podría decir, bueno, vámonos más tranqui, pero no, hay una vitalidad interna que se lo agradezco a Lucybell y a nuestro equipo. Todo confluye para dar un buen espectáculo.

CF: Me encanta la entrega de los fanáticos de Lucybell, porque son súper respetuosos, son cariñosos y son exigentes. Nos exigen tener un buen concierto. Pero siento que uno de los mínimos comunes denominadores de Lucybell, ha sido siempre ser vanguardista en todo sentido. Nos vamos a tomar este receso con esta altura, no era para menos. De esta, era la única forma que nosotros visualizábamos tener un espacio para desarrollar proyectos personales. Yo no tengo un verano desde hace más de veinte años, con Dracma ya no tenía verano y en Lucybell, menos, es gira permanente. Entonces, obviamente son cosas que uno necesita como papá, como esposo, como amigo. Pero qué rico estar arriba del escenario y decir, nos vamos a ir por la puerta ancha. Entonces, no hay funeral, no hay una cosa penosa, no hay una nostalgia. O sea, en la Blondie me emocioné porque es la última Blondie, pero me emocioné de forma positiva, no hay una cosa de abrazar a tu compañeros y decir: puta, no nos separemos. No, vamos. Es una decisión que tuvimos que darle la vuelta, indudablemente, y con mucha responsabilidad también.

EC: Cerrar un ciclo fue una responsabilidad que lo tomamos como adultos y yo inmediatamente traté de transmitir que no era nada que fuera negativo. No puede ser negativo el decir ‘estoy cerrando este ciclo, estoy avanzando en mi vida’. Como se lo he dicho a miles de personas, es volver con otras aventuras, con otras historias.

-¿Cómo fue llegar a ese consenso, a esa conversación?

CF: Afortunadamente, desde un tiempo hasta ahora, conversamos las cosas directamente; las cosas buenas y las cosas malas las ponemos sobre la mesa. Ya no estamos para darnos mucha vuelta en el asunto. Y apenas Eduardo llegó, y se lo reconozco absolutamente con la idea, fue mmmm... pero ¿cuánto tiempo más?, porque estamos hablando de que este es un proceso largo, no es un proceso como que apareció hace dos semanas. Este es un proceso que nosotros tomamos conocimiento de fondo hace un par de años, por lo menos.

EC: Fue un ‘mira, esto podría ser’... Sí, conveniente.

CF: Y ahí empiezan las ideas creativas ¿para qué centrarse en lo malo de esto? Empecemos a crear sobre la marcha. Y esa creación dio vida a un montón de ideas que tenemos hoy día y que no solamente se van a ver consolidadas antes del 10 de octubre, sino que además también un montón de ideas que tenemos para sacar post 10 de octubre.

Lucybell Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Un comienzo y un final

Ese 10 de octubre, Lucybell cerrará su tour de despedida con una presentación en el Movistar Arena, que ya vendió todos los tickets. El éxito fue tal, que se sumó una segunda fecha, el día anterior, en que celebrarán los 30 años de Peces, el primer disco del grupo, cuando aún era un cuarteto. Aquel que presentó temas como Cuando respiro en tu boca, Vete, entre otros que se volvieron clásicos.

“Fue impresionante, porque a la primera hora ya habían 5000 entradas vendidas”, recuerda Eduardo Caces. “Un día me di cuenta que también cumplíamos 30 años del mítico disco Peces. Entonces, lo conversamos y teníamos que celebrar este disco, este principio y este fin. Es como una poesía perfecta, una rima perfecta; este pez que empieza a navegar, que empieza a surcar océanos, y de repente nos encontramos con el mismo pez. Volvió con otras historias”.

Desde su vereda, Claudio Valenzuela, el cantante del grupo, desgrana ese diseño pensado para su adiós definitivo. “Creo que una de las cosas principales fue tratar de hacer un show diferente, primera cosa. Era muy importante celebrar el principio de la banda, con lo que pasa el día 9. Todo este ambiente y todo lo que va a pasar en ese show, es muy diferente a lo que va a pasar el 10. Entonces, creo que mostrar el comienzo y mostrar el final de lo que pasa es lo importante”.

"Córtate las alas y a correr". Lucybell en Valle Nevado grabando el videoclip de Fe (2006). Archivo Histórico – Cedoc Copesa

-Ese primer disco, Peces, llegó en un momento de auge de los sellos, había dinero para mover a las bandas, ¿qué es lo que se extraña de esa época?

CV: Es diferente la situación. Nosotros somos independientes después de Comiendo Fuego (2006). Hicimos Primitivo (2007) en México, de ahí marcó un poco la historia de lo que venía hacia el futuro. Yo creo que una banda como Lucybell, que tenía un fanbase súper importante, que creo que es nuestro mayor poder, nos podía hacer funcionar como independiente. Y desde ahí que los somos. Las compañías siempre tuvieron ese problema de hacer un negocio de la música, más que la música.

CF: Fue un momento que la vida, que si bien no lo extraño, antes era una cosa de que las bandas tenían más largo aliento. El hacer andar la máquina de una banda tomaba más tiempo, sin ir más lejos, Lucybell, antes de grabar el primer disco tenía cuatro o cinco años de conciertos. Dracma también, antes del primer disco tenía cuatro años de no parar de tocar. Ese fogueo generaba que las bandas defendían un disco realmente arriba del escenario. Nosotros seguimos con el mismo ímpetu de hace treinta años. Siento que las cosas han cambiado y nosotros hemos sabido adaptarnos a los cambios. Hay muchas bandas que se quedaron en el camino por lo mismo, porque quizás no querían adaptarse o vivir de la nostalgia de las compañías de discos.

Además de conciertos, el tramo final de Lucybell ha estado marcado por la música. Han lanzado tres nuevas canciones hasta ahora; De este amor no sabrás huir, Pez sin auxilio y Tu espíritu. Todas, parte de Sesión 3000, próximo disco en vivo de la agrupación, grabado en su gira de 2024. En rigor, el grupo trabajó en abril del año pasado en diez nuevas canciones, pero se liberarán solo cuatro.

Valenzuela viajó desde Estados Unidos, donde reside, específicamente a trabajar en ese nuevo material. “Íbamos a hacer dos, no a hacer los diez. De ese día, elegimos estas cuatro, pero aún hay harto material todavía guardado. Es un proceso muy diferente a lo que hemos quizá hecho antes, que el hecho de volver a juntarnos en la sala de ensayo, con un par de ideas que alguien trae, pero vamos desarrollando”.

La idea de publicar esos temas, vuelve a insistir Eduardo Caces, es despedirse a lo grande. “Obedece a esa inquietud que tenemos como músicos, como dijo Cote, es salir por la puerta ancha, lo más ancha que se pueda, que depende de nosotros nomás”.

Por eso, anticipan, la despedida será extensa. Una tendencia que ya es notoria en los largos repertorios de la gira. Como un eco que resuena durante un rato. “En la Blondie tocamos más de 40 canciones -acota Claudio Valenzuela-. Creo que por ahí es donde se enfoca lo que va a pasar. Se sustenta básicamente en las canciones. Tenemos una gran cantidad de las cuales podemos tomar uso. Y eso es lo que va a ser diferente, entre el 9 y el 10, obviamente. Un listado de temas muy diferente”.

