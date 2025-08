Ex músico de Tommy Rey acusa “golpe de estado” en la Sonora para sacar al cantante antes de su muerte: “Estaba dolido”

El trompetista Roberto Vidal acumuló 25 años trabajando en La Sonora de Tommy Rey -entre 2000 y 2025-, y revela que poco antes de la muerte del cantante, lo fue a dejar una noche a su residencia en Reñaca.

En el trayecto, Tommy Rey le confesó que estaba dolido. “Los chiquillos ya no me quieren”, le transmitió cuando iban en camino. “Se le salieron hasta un par de lágrimas, yo le dije que tratara de olvidar eso”, reafirma Vidal en conversación con Culto.

Sólo un par de días antes, los integrantes de La Sonora de Tommy Rey, encabezados por su otro fundador, el percusionista Leonardo “Leo” Soto, le habían comunicado a su cantante de toda la vida que querían formar otra agrupación, con otro nombre y otro vocalista. ¿La justificación? Lo veían cansado y estimaban que esto estaba afectando las performances de la banda.

El plazo que le comunicaron para llevar a cabo esta decisión sería el pasado 30 de marzo. Ese día se escindirían de forma definitiva de La Sonora de Tommy Rey para levantar otro proyecto. Incluso ya tenían nuevo nombre: Sonora Pambiche. Soto hasta había creado un grupo de WhatsApp aparte para poder coordinar los nuevos rumbos con los músicos, recuerda Vidal.

Pero el destino se encargó de cruzar un capítulo impensado. Cuatro días antes de ese ultimátum, el 26 de marzo, Tommy Rey falleció en Reñaca, producto de un infarto agudo de miocardio y un paro cardiorrespiratorio. Soto decidió seguir adelante con los planes y en el velorio de su compañero anunció que la histórica sonora se acababa para siempre.

“Pero la decisión la tenían tomada de varios meses antes. Tommy se fue con ese pensar de que toda la gente que había estado con él, estaba preparando un golpe de estado. Estaba muy dolido”, asegura Vidal.

TOMMY REY LUIS BOZZO

¿Y cómo se enteró la voz de La parabólica de que querían “sacarlo” e impulsar una nueva etapa? Meses antes de su fallecimiento, Leo Soto llamó a Gloria Sáez, esposa de Tommy Rey y que en su última etapa manejó parte de su carrera. Ahí, vía teléfono, le comentó sus intenciones. Sáez puso el llamado en voz alta para que Tommy Rey también se enterara.

Así lo describió la ahora viuda del intérprete en una reciente entrevista con Culto: “Resulta que mi esposo, por ejemplo, no quería que entrara este joven que trata de cantar ahora con la orquesta, y yo se lo dije a Leonardo, y él me dijo “entonces yo doy un paso al costado”. Y estaba mi esposo escuchando todo lo que yo hablaba con Leonardo, que estaba en voz alta. “Perfecto”, le dije yo, “no hay problema, da un paso al costado”. Al otro día me dijo que hiciera como que nunca habíamos conversado de eso. Olvidar el tema. Yo le dije que estaba haciendo todo esto en el peor momento, porque su amigo estaba enfermo, entonces estaba haciendo planes que no correspondía. Yo siempre fui clara con ellos, y mi hija y nieta también: con todo el respeto que se merecen los músicos de la orquesta, ellos podían cambiar, pero aquí el importante seguía siendo Tommy”.

Roberto Vidal asegura que no había razones para sacar a Tommy Rey de las filas de la orquesta: “Era injustificado que lo quisieran sacar. Tommy al cantar en el escenario tenía una tos por aquí y por allá, pero como cualquier músico. Él estaba muy bien, se sabía ‘a la pata’ todo su repertorio, su profesionalismo era imbatible. No había justificación para cambiarlo. Por supuesto que estaba arrastrando una enfermedad y estaba algo complicado, pero se subía al escenario y era otro, cambiaba totalmente”.

El músico Roberto Vidal

El conflicto por la marca Tommy Rey

Vidal acota que otro nudo de conflicto fue la inscripción de la marca Tommy Rey: el nombre fue registrado hace años por el vocalista y se lo cedió a su esposa Gloria Sáez. Ella es hoy la propietaria de ese nombre. “Por tanto, Leo Soto no está facultado para nada en La Sonora de Tommy Rey, ni para manejar sus redes ni para nada de aquello. La señora Gloria puede reactivar en cualquier momento el grupo y, si quiere, puede llamarlo La Sonora de Tommy Rey”, subraya Vidal.

Uno de los cara a cara más difíciles, según cuenta el mismo trompetista, sucedió hace unos meses en el bar Victoria, con Tommy Rey aún a bordo del grupo. En un momento, Soto no aguantó más, agrupó al resto de los músicos y comenzó a criticar la decisión de que la marca del grupo estuviera en manos de Gloria Sáez. “Discutió mucho al respecto, dijo que cómo era posible que Gloria se metiera en esto, que le quería quitar su grupo. Tommy cayó en una depresión bastante fuerte después de esa noche, poco antes de fallecer, quedó muy apenado por todo lo que estaba pasando”.

Tras la muerte de Tommy Rey, Soto formó La Gran Sonora de Todos, con la que sigue en actividad. Roberto Vidal decidió retirarse del proyecto y no ser parte de esa “nueva vida” de la orquesta sin su rostro más reconocido. “Yo soy parte de La Sonora de Tommy Rey y ahí estaré si la señora Gloria quiere revivirla. Pero ya es una decisión completamente de ella”.

Este domingo 3 de agosto, el programa Primer Plano de Chilevisión reveló que, el pasado 28 de julio, Leo Soto intentó registrar a su nombre la marca Sonora de Tommy Rey en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). En el mismo espacio, su abogado, Juan Pablo Leal, reconoció la inscripción, pero aclaró que ocupó el nombre “La Sonora de Tommy Rey” y no “La Sonora Tommy Rey”, que es la forma en que lo habría inscrito la familia del artista tropical.

Hasta ahora, Leo Soto no ha profundizado en detalles con respecto a este escenario. En una entrevista con este medio a mitad de julio, Soto afirmó de modo escueto: “Entiendo el dolor de alguien que perdió a un ser muy famoso y muy querido. Estoy de lleno trabajando con La Gran Sonora de Todos, estoy enfocado en eso. Tengo mi conciencia en paz y entiendo el dolor, sé que no es llegar y perder a un esposo”.

“Trabajé 43 años con él y siempre hubo mucho respeto entre ambos. Se fue un gran amigo, ojalá que descanse en paz”, remató.