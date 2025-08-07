Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Una estrella de alcance global inaugurará el estadio Claro Arena de la Universidad Católica, el recinto que ha debido posponer un par de veces su apertura a partir de esta semana.

Así lo ha confirmado la productora local Multimúsica, que ha anunciado el retorno oficial de la estrella puertorriqueña Ricky Martin para el 4 de octubre en el recinto.

Ricky Martin Live se llama el espectáculo que trae, el que ofrecerá un un repertorio en el que estarán sus grandes éxitos, entre ellos los clásicos “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “La Bomba”, “Vente Pa’ Ca”, “María” y “The Cup of Life”, entre muchos otros.

En rigor, el primer artista que pasará por el renovado sitio del club deportivo será Lionel Richie, quien tiene agendado un espectáculo para el 7 de septiembre, casi un mes antes.

En el caso de Martin, será su retorno al país luego de sus shows sinfónicos de 2023 en el Movistar Arena, los que acumularon éxito de público y crítica.

La venta de entradas para la cita en el Claro Arena será a través de la plataforma Puntoticket a través de la siguiente modalidad:

Lunes 18 agosto 11:00 am:

Inicia Preventa exclusiva Banco Falabella con un 20% de descuento, pagando con tarjetas Mastercard Falabella por 48horas o hasta agotar stock de 7.700 tickets. Máximo 4 entradas por tarjeta.

Venta General se iniciará una vez agotada la preventa Banco Falabella y se podrá comprar con un 15% descuento para clientes Claro, hasta agotar stock de 1.914 cupones. Máximo 2 cupones por cliente, donde cada cupón accede a 2 entradas.