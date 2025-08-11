Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Largo tiempo pasó para el reencuentro de Kylie Minogue con Chile. La diva australiana no presentaba un concierto en el país desde su recordado debut en noviembre de 2008 en la Pista atlética del Estadio Nacional, y en su regreso, en el marco de la gira Tension Tour, despliega su carisma en dos tandas.

Kylie Minogue llegó al país el pasado viernes 8 de agosto, a eso de las 16.00 horas, procedente de Buenos Aires (donde solo hizo una presentación). La noche del sábado 9 ofreció su primer show en su reencuentro con Chile, en el Gran Arena Monticello (de ese concierto son las fotos que ilustran esta nota). Un encuentro en que se mostró afable e incluso firmó un puñado de discos de vinilo a algunos de los fans apostados en las locaciones más cercanas al escenario.

La diva de 57 años, comentan a Culto quienes estuvieron esa noche, se mostró simpática. Leyó algunos de los carteles de los fans durante el show, e incluso subió al escenario a un admirador que llegó hasta el recinto de San Francisco de Mostazal vestido como la cantante. Sorprendida, ella incluso le firmó un brazo.

Kylie Minogue en Gran Arena Monticello Foto: Byron Pérez Carvajal BYRONPEREZCARVAJAL

Tras el show, Minogue se quedó un rato en el lugar compartiendo con su equipo, pero luego se regresó a Santiago donde ha permanecido hasta ahora, en un hotel en el sector oriente.

Kylie Minogue llegó a Chile con el material de Tension II, su más reciente disco, publicado en 2024. El concierto, sin embargo, recorre toda su trayectoria, con temas de sus discos más clásicos como Fever (2001) y Rhythm of love (1990), además de un puñado de canciones de otras épocas, Confide in me, Dancing, etc. Varios de sus antiguos éxitos los recorre en popurrís que distribuye a lo largo del show.

Por ello, es una presentación extensa, de 28 canciones repartidas en 4 segmentos, que incluye cambios de vestuario. El montaje incluye una gran pasarela que conecta con el escenario. También suma un segundo escenario en que suele hacer un segmento más íntimo y acústico en que canta canciones solicitadas por los fans. Se espera que su show de este martes 12 en el Movistar Arena, mantenga esa misma estructura.

Hasta ahora, comentan desde la organización, la cantante no ha solicitado mayores exigencias. Solo se preocupa de mantener una alimentación saludable; en el backstage no hay bebidas alcohólicas, y solo consume algunos snacks como bastones de vegetales, galletitas de arroz, huevos, entre otros. Estos se le renuevan más menos cada dos horas.

Kylie Minogue en Gran Arena Monticello Foto: Byron Pérez Carvajal BYRONPEREZCARVAJAL

A tono con las necesidades de la gira y las características del show, Kylie Minougue no escatima en vestuario. Según una fuente consultada por Culto, la cantante llegó al país con 10 cases cargados de ropa de escenario para los que cuenta con el apoyo de 6 vestuaristas; 3 de su propio equipo más 3 locales.

La presentación de este martes en Movistar Arena, prácticamente ya está vendida. Quedan unas pocas entradas de las ubicaciones Diamante (a un precio de $200.175), Platea Baja vista parcial (a $100.088) y Plata Alta vista parcial ($ 58.875). No hay en agenda actividades en la capital o algún encuentro con los fans.

Tras su paso por Chile, Kylie Minogue seguirá el tramo sudamericano de su gira mundial con presentaciones en São Paulo, Bogotá, además de tres shows en México.