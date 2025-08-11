SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

La diva del pop está de regreso en el país con dos presentaciones. El sábado estuvo en Gran Arena Monticello, donde subió un fan al escenario, y se alista para una segunda fecha este martes 12 de agosto en Movistar Arena. En el backstage prefiere comida saludable, no hay alcohol y está apoyada por 6 vestuaristas.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Kylie Minogue en Gran Arena Monticello Foto: Byron Pérez Carvajal BYRONPEREZCARVAJAL

Largo tiempo pasó para el reencuentro de Kylie Minogue con Chile. La diva australiana no presentaba un concierto en el país desde su recordado debut en noviembre de 2008 en la Pista atlética del Estadio Nacional, y en su regreso, en el marco de la gira Tension Tour, despliega su carisma en dos tandas.

Kylie Minogue llegó al país el pasado viernes 8 de agosto, a eso de las 16.00 horas, procedente de Buenos Aires (donde solo hizo una presentación). La noche del sábado 9 ofreció su primer show en su reencuentro con Chile, en el Gran Arena Monticello (de ese concierto son las fotos que ilustran esta nota). Un encuentro en que se mostró afable e incluso firmó un puñado de discos de vinilo a algunos de los fans apostados en las locaciones más cercanas al escenario.

La diva de 57 años, comentan a Culto quienes estuvieron esa noche, se mostró simpática. Leyó algunos de los carteles de los fans durante el show, e incluso subió al escenario a un admirador que llegó hasta el recinto de San Francisco de Mostazal vestido como la cantante. Sorprendida, ella incluso le firmó un brazo.

Kylie Minogue en Gran Arena Monticello Foto: Byron Pérez Carvajal BYRONPEREZCARVAJAL

Tras el show, Minogue se quedó un rato en el lugar compartiendo con su equipo, pero luego se regresó a Santiago donde ha permanecido hasta ahora, en un hotel en el sector oriente.

Kylie Minogue llegó a Chile con el material de Tension II, su más reciente disco, publicado en 2024. El concierto, sin embargo, recorre toda su trayectoria, con temas de sus discos más clásicos como Fever (2001) y Rhythm of love (1990), además de un puñado de canciones de otras épocas, Confide in me, Dancing, etc. Varios de sus antiguos éxitos los recorre en popurrís que distribuye a lo largo del show.

Por ello, es una presentación extensa, de 28 canciones repartidas en 4 segmentos, que incluye cambios de vestuario. El montaje incluye una gran pasarela que conecta con el escenario. También suma un segundo escenario en que suele hacer un segmento más íntimo y acústico en que canta canciones solicitadas por los fans. Se espera que su show de este martes 12 en el Movistar Arena, mantenga esa misma estructura.

Hasta ahora, comentan desde la organización, la cantante no ha solicitado mayores exigencias. Solo se preocupa de mantener una alimentación saludable; en el backstage no hay bebidas alcohólicas, y solo consume algunos snacks como bastones de vegetales, galletitas de arroz, huevos, entre otros. Estos se le renuevan más menos cada dos horas.

Kylie Minogue en Gran Arena Monticello Foto: Byron Pérez Carvajal BYRONPEREZCARVAJAL

A tono con las necesidades de la gira y las características del show, Kylie Minougue no escatima en vestuario. Según una fuente consultada por Culto, la cantante llegó al país con 10 cases cargados de ropa de escenario para los que cuenta con el apoyo de 6 vestuaristas; 3 de su propio equipo más 3 locales.

La presentación de este martes en Movistar Arena, prácticamente ya está vendida. Quedan unas pocas entradas de las ubicaciones Diamante (a un precio de $200.175), Platea Baja vista parcial (a $100.088) y Plata Alta vista parcial ($ 58.875). No hay en agenda actividades en la capital o algún encuentro con los fans.

Tras su paso por Chile, Kylie Minogue seguirá el tramo sudamericano de su gira mundial con presentaciones en São Paulo, Bogotá, además de tres shows en México.

Lee también:

Más sobre:Kylie MinogueLa Tercera PMMovistar ArenaGran Arena MonticelloFever TourMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”
Chile

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta
Negocios

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo
El Deportivo

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia
Mundo

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?