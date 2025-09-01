Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour.

La estrella mundial del pop, Katy Perry, regresará a Santiago a principios de este mes, con un espectáculo de carácter futurista que se enmarca en su gira The Lifetimes Tour.

La artista estadounidense, quien es conocida por sus presentaciones en vivo, cantará en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo sábado 6 de septiembre , concierto en el que interpretará una selección de temas tanto de sus álbumes más icónicos como de su entrega discográfica más reciente, titulada 143 (2024).

La cita en el recinto capitalino será la primera en Sudamérica del Lifetimes Tour este año. Luego, Perry hará dos conciertos en Argentina y tres en Brasil, país que visitó el año pasado para el festival Rock In Rio.

Aunque queda menos de una semana para su regreso a Santiago, todavía se pueden encontrar tickets disponibles .

Dónde comprar entradas para el concierto de Katy Perry en Chile

Los boletos para ver a Katy Perry en el Estadio Bicentenario de La Florida el 6 de septiembre pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster , la única plataforma oficial de venta de entradas para este evento .

A continuación encontrarás los precios totales (incluido el cargo por servicio) de cada una de las ubicaciones.

Pit Andes: $378.625

Pit Pacífico: $378.625

Pacífico Centro: $209.700

Platea Zafiro: $192.225

Platea Royal: $163.100

Pacífico Sur: $145.625

Cancha Frontal: $121.160

Platea Baja: $93.200

Tribuna Central: $75.725

Cancha General: $64.075

Movilidad Reducida: $64.075

Acompañante Movilidad Reducida: $64.075

Puedes revisar la disponibilidad haciendo clic en este enlace .