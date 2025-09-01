Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour
Santiago será la primera parada de la estrella del pop en Sudamérica. Luego, viajará a Argentina y Brasil. Revisa acá los precios de las entradas y la disponibilidad para el concierto, en el cual interpretará desde temas de sus álbumes más icónicos hasta otras de su disco más reciente.
La estrella mundial del pop, Katy Perry, regresará a Santiago a principios de este mes, con un espectáculo de carácter futurista que se enmarca en su gira The Lifetimes Tour.
La artista estadounidense, quien es conocida por sus presentaciones en vivo, cantará en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo sábado 6 de septiembre, concierto en el que interpretará una selección de temas tanto de sus álbumes más icónicos como de su entrega discográfica más reciente, titulada 143 (2024).
La cita en el recinto capitalino será la primera en Sudamérica del Lifetimes Tour este año. Luego, Perry hará dos conciertos en Argentina y tres en Brasil, país que visitó el año pasado para el festival Rock In Rio.
Aunque queda menos de una semana para su regreso a Santiago, todavía se pueden encontrar tickets disponibles.
Dónde comprar entradas para el concierto de Katy Perry en Chile
Los boletos para ver a Katy Perry en el Estadio Bicentenario de La Florida el 6 de septiembre pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster, la única plataforma oficial de venta de entradas para este evento.
A continuación encontrarás los precios totales (incluido el cargo por servicio) de cada una de las ubicaciones.
- Pit Andes: $378.625
- Pit Pacífico: $378.625
- Pacífico Centro: $209.700
- Platea Zafiro: $192.225
- Platea Royal: $163.100
- Pacífico Sur: $145.625
- Cancha Frontal: $121.160
- Platea Baja: $93.200
- Tribuna Central: $75.725
- Cancha General: $64.075
- Movilidad Reducida: $64.075
- Acompañante Movilidad Reducida: $64.075
Puedes revisar la disponibilidad haciendo clic en este enlace.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
