Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto. Foto: archivo.

La agrupación liderada por el multiinstrumentista estadounidense Michael League, Snarky Puppy, regresará a Chile para realizar dos conciertos en distintas ciudades del país .

El primer concierto de la banda está agendado para el domingo 7 de septiembre, instancia en la que se presentarán en Santiago, en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, en el marco de la segunda jornada del Tiny Fest 2025.

La segunda cita de Snarky Puppy será en el Teatro del Lago de Frutillar , el martes 9 de septiembre .

Desde la organización prometen que será una oportunidad inédita para ver al grupo con más de dos décadas de trayectoria y cinco estatuillas de los Premios Grammy, en un espacio íntimo como el del mencionado centro cultural ubicado en el sur del país.

Dónde comprar las entradas para ver a Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar

Las entradas para ver a Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar el próximo 9 de septiembre pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket .

Revisa los valores totales (incluido el cargo por servicio) de cada una de las ubicaciones a continuación:

Primeras filas: $74.750

Vip: $65.550

Golden Platea Baja: $55.200

Platea Alta: $42.550

Galería: $36.800

Silla de ruedas: $55.200

Palco: $43.700