Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día. Foto: archivo.

La nueva edición del Tiny Fest contará con Kamasi Washington y Snarky Puppy cómo cabezas de cartel, en dos jornadas distintas que tendrán el jazz fusión como protagonista y que reunirán propuestas que prometen sorprender a los amantes más exigentes de la música.

El evento organizado por Stgo. Fusión —que en 2024 contó con invitados como BADBADNOTGOOD y Yussef Dayes— se realizará en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, los próximos sábado 30 de agosto y domingo 7 de septiembre .

Quienes deseen asistir, tienen la posibilidad de comprar un abono para los dos días con un 15% del valor total . Sin embargo, quienes solo quieran asistir a uno, también pueden adquirir un boleto para esa jornada en específico.

El reconocido saxofonista estadounidense, uno de los nombres más aclamados del jazz a nivel internacional, regresará al país para presentar su última entrega discográfica, titulada Fearless Movement (2024), la cual ha sido ampliamente celebrada tanto por sus fanáticos como por la crítica especializada.

Kamasi Washington será el encargado de cerrar la primera jornada.

Por su parte, Snarky Puppy, agrupación liderada por el multiinstrumentista Michael League que cuenta con cinco estatuillas de los Premios Grammy, cerrará la segunda noche del Tiny Fest 2025.

Adicionalmente, fuera del marco del evento a realizarse en el Teatro La Cúpula, la banda también tiene agendada una presentación individual para el martes 9 de septiembre en el Teatro Del Lago de Frutillar, cita para la que se están vendiendo las entradas a través de Puntoticket.

Las entradas para el Tiny Fest 2025 se pueden encontrar en Ticketmaster . El evento promete contar con espacios para diversas expresiones artísticas, una gran variedad de foodtrucks, venta de discos y vinilos de colección, ropa vinculada al upcycling, merchandising oficial y mucho más.

Junto con ello, habrá un beergarden que contará con reconocidas variedades de la Cervecería Kross, anticipan los organizadores.

Qué artistas se presentarán cada día en el Tiny Fest 2025

Los artistas que se presentarán cada una de las jornadas del Tiny Fest 2025 son los siguientes.

Sábado 30 de agosto : Kamasi Washington - Vinocio - Xatarra

Domingo 7 de septiembre: Snarky Puppy - Antonio Monasterio Ensamble - Valentina Maza

Cuánto valen las entradas para ver a Kamasi Washington y Snarkpy Puppy en el Tiny Fest 2025

Las entradas para asistir a solo una de las jornadas tienen un valor de $49.000, mientras que los abonos para ir los días tienen un valor de $82.000 .

Estas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster .