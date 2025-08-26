SUSCRÍBETE
Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

El regreso del jazzista estadounidense al país contará con cuatro presentaciones, de las cuales tres ya se encuentran agotadas. Sin embargo, todavía quedan entradas para uno de los shows. La nueva visita de Metheny es parte de su gira solista Dream Box / MoonDial.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha. Foto: archivo JIMMY KATZ

El reconocido guitarrista estadounidense de jazz, Pat Metheny, volverá a Chile a principios de septiembre para presentar sus dos trabajos discográficos más recientes Dream Box (2023) y MoonDial (2024), junto con otras piezas fundamentales de su destacada carrera.

En total, el músico conocido por su virtuosismo y por utilizar una decena de guitarras para conseguir sonidos únicos y envolventes, realizará cuatro conciertos en Santiago.

De ese número, tres ya se encuentran agotados. Sin embargo, todavía quedan entradas para la cuarta fecha de Metheny en la capital.

Se tratará del regreso del compositor norteamericano al país, tras su exitoso paso con dos espectáculos en el Teatro Caupolicán a finales de 2022.

La gira solista Dream Box / MoonDial que está desarrollando actualmente se caracteriza por tener un formato más íntimo.

En Dream Box, el álbum publicado en 2023, Metheny entrega nueve piezas que fueron escritas durante sus viajes, las cuales tienen un enfoque minimalista y contemplativo.

MoonDial, estrenado al año siguiente, se presenta como un trabajo más experimental, el cual fue grabado con una guitarra barítono de cuerdas de nylon que fue construida especialmente para él por la reconocida luthier Linda Manzer.

Cuándo es la cuarta fecha de Pat Metheny en Chile y dónde comprar las entradas

La cuarta presentación de Pat Metheny en Chile en el marco de la gira Dream Box / MoonDial está agendada para el próximo domingo 7 de septiembre.

Las entradas para los conciertos del 4, 5 y 6 de septiembre ya se encuentran agotadas.

Todas las citas se desarrollarán en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas deben adquirirse a través del sistema Ticketmaster.

Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Pat Metheny en Chile

Los precios finales (incluido el cargo) para ver a Pat Metheny el próximo 7 de septiembre tienen los siguientes valores:

  • Platea Baja Primeras Filas: $158.700
  • Platea Baja Preferencial: $124.200
  • Platea Baja Central: $122.700
  • Platea Baja Lateral: $101.200
  • Platea Alta Central: $74.750
  • Platea Alta Lateral: $51.750
Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha.

