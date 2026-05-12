SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo

    Está ubicado en Terrazas San Cristóbal. Su amplia carta reúne desde carnes y pescados hasta ensaladas, pastas y risottos. La diversidad de tapas que ofrece lo convierten en una propuesta ideal para compartir.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

    Es uno de los espacios más llamativos de Terrazas San Cristóbal, un nuevo punto gastronómico en Santiago que reúne más de una decena de bares y restaurantes en Bellavista.

    Tapas y Birra Providencia se especializa en comida mediterránea. Su amplia carta reúne desde carnes y pescados hasta ensaladas, pastas y risottos, además de un menú para niños.

    Sin embargo, uno de los puntos más destacados es que cuenta con más de 40 tapas de mar y tierra, lo que lo convierte en una propuesta ideal para compartir.

    La experiencia se ve aún más potenciada en días específicos de la semana: los martes en la noche cuentan con músicos de jazz en vivo en su terraza, mientras que los jueves tienen a un DJ, quien presenta una selección de música electrónica más bien ambiental.

    La diversidad de preparaciones y su variedad de ambientes lo posicionan como un restaurante dirigido especialmente hacia quienes desean disfrutar en un espacio tranquilo, ya sea en solitario o acompañado.

    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

    Cómo es Tapas y Birra Providencia, el restaurante con más de 40 tapas para compartir

    Las Tapas del Mar del restaurante incluyen desde Pulpo a la parrilla y Bocados de atún fresco hasta Tártaro de atún, Camarones al pil pil, Salteado de mariscos y distintos tipos de ceviches y empanadas.

    Las Tapas de la Tierra reúnen Albóndigas de filete, Chiles rellenos, Croquetas de queso de cabra y nuez, Pimentón relleno de queso parmesano y Tortilla española, por solo mencionar un par.

    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

    La propuesta invita a grupos de personas a pedir más de una preparación, para así degustar en conjunto distintos tipos de sabores: desde algunos más bien tradicionales hasta otros menos comunes.

    Si bien, Tapas y Birra Providencia no se presenta como un restaurante centrado en carnes, estas figuran entre los recomendados de la casa cuando se trata de platos principales.

    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

    Platos como la Entraña con risotto y el Lomo con panaderas no solo son sabrosos, sino que también, contundentes para la mayoría de los comensales.

    El menú para niños incluye Hamburguesa con papas fritas, Pasta Boloñesa y Pollo apanado con papas fritas.

    Quienes deseen disfrutar de la música en vivo o del DJ, deben sentarse en la terraza principal.

    El restaurante también cuenta con dos zonas interiores (un salón y un pasillo alargado, ideal para tener conversaciones más alejadas del movimiento), así como con una segunda terraza trasera.

    El hecho de ser parte de Terrazas San Cristóbal entrega beneficios adicionales: el espacio cuenta con equipos de seguridad y estacionamientos subterráneos.

    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo. Foto: archivo.

    De la misma manera, justo a un costado de Tapas y Birra Providencia, se encuentra la Tabaquería El Cerro. Por lo tanto, quienes son fumadores, pueden comprar insumos sin la necesidad de salir del complejo gastronómico.

    Arnold Flerival, uno de los dueños del restaurante, asegura a La Tercera: “Tenemos mucha variedad de opciones y espacios en nuestro local, tanto para quienes quieren más movimiento como para quienes desean estar más tranquilos o sentarse a conversar tendidamente”.

    Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

    Tenemos una gran variedad de platos para distintos gustos. Es por esto que nuestros clientes eligen tanto el local de Providencia como el de Ñuñoa”.

    Tapas y Birra Providencia se encuentra en Constitución 241, en el Local F de Terrazas San Cristóbal. Tapas y Birra Ñuñoa está en Alcaldesa Balbina Vera 3561.

    Puedes revisar su carta haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:GastronomíaTapas y Birra ProvidenciaRestaurantesRestauranteComidaTapas y BirraTapasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    Decretan arraigo nacional para Américo tras denuncia por violencia intrafamiliar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional
    Chile

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”
    Negocios

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Fiscalía deja sin efecto audiencia de formalización contra ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Rodrigo Vergara y megarreforma: “Está bien que la discusión se centre en los riesgos fiscales y busquemos formas de mitigarlos”

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026
    El Deportivo

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

    Champions League y descensos: todo lo que se juegan los chilenos en las últimas tres fechas de LaLiga

    Jean Meneses se lanza contra el arbitraje tras el triunfo de Palestino sobre Limache

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral
    Cultura y entretención

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    “La Perversión de Natacha” llega a Teatro Mori Bellavista

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas
    Mundo

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    Irán demanda a Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje de La Haya por “atacar sus instalaciones nucleares”

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos
    Paula

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá