Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo

Es uno de los espacios más llamativos de Terrazas San Cristóbal, un nuevo punto gastronómico en Santiago que reúne más de una decena de bares y restaurantes en Bellavista.

Tapas y Birra Providencia se especializa en comida mediterránea . Su amplia carta reúne desde carnes y pescados hasta ensaladas, pastas y risottos, además de un menú para niños.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados es que cuenta con más de 40 tapas de mar y tierra, lo que lo convierte en una propuesta ideal para compartir .

La experiencia se ve aún más potenciada en días específicos de la semana: los martes en la noche cuentan con músicos de jazz en vivo en su terraza, mientras que los jueves tienen a un DJ , quien presenta una selección de música electrónica más bien ambiental.

La diversidad de preparaciones y su variedad de ambientes lo posicionan como un restaurante dirigido especialmente hacia quienes desean disfrutar en un espacio tranquilo, ya sea en solitario o acompañado.

Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

Cómo es Tapas y Birra Providencia, el restaurante con más de 40 tapas para compartir

Las Tapas del Mar del restaurante incluyen desde Pulpo a la parrilla y Bocados de atún fresco hasta Tártaro de atún, Camarones al pil pil, Salteado de mariscos y distintos tipos de ceviches y empanadas.

Las Tapas de la Tierra reúnen Albóndigas de filete, Chiles rellenos, Croquetas de queso de cabra y nuez, Pimentón relleno de queso parmesano y Tortilla española, por solo mencionar un par.

Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

La propuesta invita a grupos de personas a pedir más de una preparación, para así degustar en conjunto distintos tipos de sabores : desde algunos más bien tradicionales hasta otros menos comunes.

Si bien, Tapas y Birra Providencia no se presenta como un restaurante centrado en carnes, estas figuran entre los recomendados de la casa cuando se trata de platos principales.

Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

Platos como la Entraña con risotto y el Lomo con panaderas no solo son sabrosos, sino que también, contundentes para la mayoría de los comensales.

El menú para niños incluye Hamburguesa con papas fritas, Pasta Boloñesa y Pollo apanado con papas fritas.

Quienes deseen disfrutar de la música en vivo o del DJ, deben sentarse en la terraza principal.

El restaurante también cuenta con dos zonas interiores (un salón y un pasillo alargado, ideal para tener conversaciones más alejadas del movimiento), así como con una segunda terraza trasera.

El hecho de ser parte de Terrazas San Cristóbal entrega beneficios adicionales: el espacio cuenta con equipos de seguridad y estacionamientos subterráneos .

Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo. Foto: archivo.

De la misma manera, justo a un costado de Tapas y Birra Providencia, se encuentra la Tabaquería El Cerro. Por lo tanto, quienes son fumadores, pueden comprar insumos sin la necesidad de salir del complejo gastronómico.

Arnold Flerival, uno de los dueños del restaurante, asegura a La Tercera: “Tenemos mucha variedad de opciones y espacios en nuestro local, tanto para quienes quieren más movimiento como para quienes desean estar más tranquilos o sentarse a conversar tendidamente” .

Tapas y Birra Providencia: gastronomía mediterránea, más de 40 tapas y jazz en vivo Cortesía

“ Tenemos una gran variedad de platos para distintos gustos . Es por esto que nuestros clientes eligen tanto el local de Providencia como el de Ñuñoa”.

Tapas y Birra Providencia se encuentra en Constitución 241, en el Local F de Terrazas San Cristóbal . Tapas y Birra Ñuñoa está en Alcaldesa Balbina Vera 3561.

Puedes revisar su carta haciendo clic en este enlace.