Había una Vez en… Hollywood: El homenaje de Tarantino al ocaso de una época

Entre detractores y fanáticos, Quentin Tarantino ha ido dibujando una de las carreras fílmicas más personales y singulares de las últimas décadas, donde son claves aspectos técnicos –como una estructura narrativa no lineal y sus planos contrapicados- junto a la presencia de mujeres protagonistas, la violencia, actores fetiche, la música y los homenajes.

Elementos que también se hacen presentes en Había una vez en… Hollywood, la película número nueve del realizador estadounidense que hace una nostálgica visita a la ciudad de Los Angeles de fines de los años 60 a través de las vivencias de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor que alcanzó fama en la TV y ahora teme por su carrera, y Cliff Booth (Brad Pitt), el amigo y doble de acción de Dalton que también oficia como su chofer y asistente hogareño.

En compañía de una banda sonora centrada en las canciones de la radio KHJ, entre las que suenan temas de Deep Purple, The Mamas and the Papas, Simon & Garfunkel, José Feliciano y Paul Revere & the Raiders, se ve a Rick y Booth recorriendo la ciudad a una cita de trabajo –donde el productor Marvin Schwarzs (Al Pacino) le propone al actor trabajar en Italia- y a la locación de una serie donde Rick nuevamente será el villano invitado.

De forma paralela, también se ve a la emergente estrella Sharon Tate (Margot Robbie), quien hace poco se mudó a la casa vecina a la de Rick con su esposo, el famoso director Roman Polanski (Rafal Zawierucha); como también al grupo de jóvenes seguidores de Charles Manson (Damon Herriman), quienes se tomaron un antiguo estudio de filmación de westerns.

Nostalgia a la Tarantino

De esta manera, en Había una Vez en... Hollywood Tarantino va tejiendo un relato, mezcla de realidad y fantasía, donde la nostalgia se apodera de cada escena, con una visita a viejas series estadounidenses, comerciales y éxitos radiales del ayer. En el que también es clave el humor, que siempre ha estado presente en sus películas, pero acá es un elemento clave hasta en los momentos de mayor violencia.

Y en el que también se destacan las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, como la pareja protagónica y uno de los dúos de mayor química del cine de los últimos años; junto a Margot Robbie, como una etérea y a la vez fascinante Sharon Tate. Un imperdible no solo para los adictos a Tarantino, sino que también para todos los amantes del cine.

https://www.youtube.com/watch?v=Fa1wg8NaQ2M

DIRECCIÓN: Quentin Tarantino

PROTAGONISTAS: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Timothy Olyphant

GÉNERO: Comedia/Drama

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años