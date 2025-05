Hijuelas: un tesoro natural a descubrir en el valle de Aconcagua

De seguro has pasado por ahí varias veces camino al norte y quizás no te has detenido a conocer sus encantos. Pero vale la pena ir directamente hacia Hijuelas, la comuna de la Región de Valparaíso que está en medio del valle del Aconcagua.

Conocida también como la Capital de las flores, por ser el lugar con mayor producción de flores del país, se ubica a 110 km de Santiago por la Ruta 5 Norte.

Así, a poco más de una hora de la capital, está este destino que es ideal si lo que buscas es conectarte con la naturaleza y respirar aire limpio.

Eso, porque toda la comuna de Hijuelas está dentro de la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana-Peñuelas, que la Unesco declaró en 2009 debido a su rica diversidad de flora y fauna nativa.

De hecho, el Parque Nacional La Campana es uno de sus principales atractivos, pero no el único, ya que la comuna ofrece varios otros, desde restaurantes y hasta un observatorio astronómico, que recomendamos en esta guía.

Y un dato: antes de volver a tu casa, te recomendamos parar en los famosos puestos que están al costado de la carretera para comprar productos de la zona, como flores, miel y frutas.

Parque Nacional La Campana

Vista-hacia-el-palmar-Amasijo.jpg la-tercera

Foto: Ismael Ossa P.

Este parque nacional es uno de los tres que hay en la Región de Valparaíso y es el único que se encuentra en territorio continental.

Se extiende por dos comuna: Olmué, que es el sector más conocido, e Hijuelas, donde está el mayor palmar de palma chilena (jubaea chilensis), con cerca de 70 mil ejemplares.

Es uno de los lugares favoritos de muchos para hacer trekking y, además, para apreciar fauna y flora nativa.

Eso, porque en sus más de 8.000 hectáreas puedes ver especies de la Cordillera de la Costa como las puyas o chaguales, quiscos, espinos, tebos y colliguay.

Mientras que en primavera se lucen especies como soldaditos rojos, añañucas, alstroemerias, azulillos, huillis, maripositas y capachitos.

Si quieres visitar el Parque Nacional La Campana debes reservar previamente en el sitio www.aspticket.cl

Eso sí, debes saber que abre de martes a viernes. y desde el año 2019 ahí no se puede acampar ni hacer fogatas, debido a la crisis hídrica que enfrenta la zona.

Mahuida Restaurante

12-1.jpeg la-tercera

Foto: Mahuida Restaurante

Ubicado a minutos del centro de la comuna de Hijuelas, este restaurante con cocina de autor deleita a sus comensales con sus preparaciones.

Mahuida es un restaurante familiar compuesto por el matrimonio entre el chef Javier González, quien está a cargo de la cocina, y Natalia Mena, encargada de la barra y la administración del local.

Ambos hicieron su carrera trabajando por 18 años en gastronomía en San Pedro de Atacama, pero para estar más cerca de la familia decidieron apostar por este lugar.

Su especialidad son las carnes, de buen corte, además de los pescados y mariscos frescos. Aunque si no comes carne, no te preocupes, porque también hay opciones vegetarianas.

Los precios van desde los $ 7.000 a los $ 16.000 y de martes a viernes, de 12 AM a 4 PM encuentras el menú del día, que cuesta $ 9.500 eincluye entrada, plato principal y postre.

Si quieres ir, te sugerimos reservar aquí, ya que el local es pequeño y se llena.

Observatorio Ocoa

DJI_0733-e1675701785119.jpg la-tercera

Foto: Observatorio Ocoa

Además de abundante naturaleza, Hijuelas tiene cielos limpios, libres de contaminación lumínica, lo que facilita la observación astronómica.

Es por eso que el astrofísico y ex director del Proyecto Alma, Thijs de Graauw, junto al administrador de empresas dedicado al turismo rural Claudio Heine crearon con sus esposas, Herma y Andrea, este observatorio y planetario low cost.

El que se ubica en Ocoa y está pensado principalmente para niños, niñas y jóvenes, ya que busca entregar herramientas y conocimientos para motivarlos en su aprendizaje sobre la ciencia y tecnología.

4-e1675701159540.jpeg la-tercera

Foto: Luis Ávila

La visita a Observatorio Ocoa tiene una duración aproximada de dos horas e incluye un show planetario y observación astronómica.

La entrada general es de $ 14.000 y para niños hasta 12 años y adultos mayores es de $ 7.000.

Si quieres ir, debes agendar con anticipación en el Whatsapp +56 9.22288399. Y para obtener más información visita su página web.

Jubaea Restaurante

WhatsApp-Image-2023-02-03-at-09.40.26-e1675701035939.jpeg la-tercera

Foto: Jubaea

Con 16 años de trayectoria, este restaurante familiar llamado como la palma chilena e inspirado en el Valle de Ocoa y su entorno, es ideal para recargar energías si estás recorriendo la zona.

Lo suyo es la comida casera chilena, la de platos como plateada y costillar preparados en horno de barro y acompañadas con papas bravas, puré picante o arroz, por ejemplo.

Y si vas en temporada de verano puedes disfrutar de un rico pastel de choclo ($ 9.900), porotos granados ($ 8.900) o humitas con ensalada chilena ($ 9.000).

Otro imperdible de este local es su famosa leche asada ($ 3.500) ideal para compartir en el postre.

Si quieres ir, debes saber que está abierto de miércoles a domingo y debes hacer reserva aquí.

Cervecería Preece

cd8e7d0e-a59f-4f17-b9bf-cae6ce5b86fe.jpg la-tercera

Foto: Cerevecería Preece

Si eres fan de la cerveza artesanal, este es un imperdible de la comuna de Hijuelas.

En un container reutilizado traído de Valparaíso se encuentra esta microcervecería sustentable, que partió en el año 2019.

Es parte del proyecto Casa Ocoa, un recinto en obra que utiliza la técnica de bioconstrucción y que espera ser un lugar de reunión en la zona.

Preece tiene una producción artesanal limitada a escala humana y aquí elaboran variedades como Porter, Golden Ale, que es más fresca, y una Amber Ale que es lupulada y con más cuerpo, todas ellas en envases de 330 cc.

Las puedes probar en negocios locales de la comuna y en restaurantes como Jubaea o Mahuida, incluidos en esta lista. Además la puedes ir a conocer junto con su proceso cervecero, a través de visitas durante las tardes, idealmente avisando tu llegada a través de sus redes sociales.

Domos Ocoa

WhatsApp-Image-2023-02-01-at-13.41.48-e1675702712287.jpeg la-tercera

Foto: Domos Ocoa

Si tu plan en Hijuelas es quedarte todo un fin de semana, puedes alojar y descansar en Domos Ocoa.

Emplazadas en el valle de Ocoa, a los pies del cerro La Campana, estas cabañas te ofrecen un entorno tranquilo en contacto con la naturaleza.

Son cuatro domos, cada uno con cocina, baño, estacionamiento y quincho, y frente a ellos, una refrescante piscina donde pasar las jornadas de calor.

¿Quieres ir? La estadía mínima es de dos noches los fines de semana y sus tarifas cambian dependiendo la época del año.

En temporada baja la noche en un domo para cuatro personas cuesta $ 60.000 y en uno para dos $ 55.000. Mientras que en temporada alta y fin de semana largo sube a $ 65.000 y $ 55.000, respectivamente.

Puedes hacer la reserva en su sitio web.

Puedes ver también esta guía con más escapadas para visitar cerca de Santiago.

Foto principal: Luis Ávila.