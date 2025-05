Historia de honor: el drama que revive un pasaje de la Guerra de Corea marcado por el heroísmo y la amistad

Aunque la ficción domina la pantalla, de tiempo en tiempo aparecen relatos que confirman que la realidad muchas veces es más sorprendente que la imaginación de un guionista, como Historia de honor.

La película que llega a salas locales con una historia sobre amistad y valentía que tuvo como escenario el inicio de la Guerra de Corea, la cual también fue bautizada como la “guerra olvidada”.

Un apelativo dado por la poca atención que generó, en comparación con otros conflictos, y que se inició a mediados de 1950, cuando Corea del Norte atacó a Corea del Sur de manera sorpresiva.

Historia-de-honor-6.jpeg la-tercera

Historia de honor | Diamond Films

Pero la narración de la cinta dirigida por J. D. Dillard, que tiene como inspiración el libro Devotion: an epic story of heroism, friendship and sacrifice, de Adam Makos, se inicia unos meses antes.

Cuando el teniente Tom Hudner (Glen Powell) es transferido al escuadrón de caza de aviones VF-32 de la Armada de Estados Unidos, asentado en la base de Quonset Point, en Rhode Island.

Lugar en que conoce al alférez Jesse Brown (Jonathan Majors), el único miembro afroamericano de la unidad con el que, a pesar de un tenso encuentro inicial, entablará una gran amistad.

En camino a la península de Corea

Historia-de-honor-10.jpeg la-tercera

Historia de honor | Diamond Films

Y es el desarrollo de ese vínculo la espina dorsal de un relato de poco más de dos horas, que combina el drama con varias escenas de acción, con logradas recreaciones de los vuelos y ataques aéreos.

El mismo que pronto deja Rhode Island para mostrar a sus protagonistas a bordo del portaaviones USS Leyte hacia el mediterráneo, hacia donde viajaron para vigilar a los soviéticos.

Una misión en la que Hudner, como le prometió a la esposa de su camarada y amigo, respaldará a Jesse mientras pilotean los potentes, pero algo peligrosos aviones caza F4U-4 Corsairs.

Historia-de-honor-8.jpeg la-tercera

Historia de honor | Diamond Films

Aunque tienen un momento de distracción, cuando visitan el balneario francés de Cannes y Jesse conoce a la famosa actriz Elizabeth Taylor y logra una invitación para él y sus camaradas al casino.

Sin embargo, pronto deben ser parte del conflicto en la península de Corea que enfrenta a sus repúblicas, como también a EE.UU., que apoya al sur, con China y la URSS., que respaldan al norte.

En el preámbulo del clímax de un biopic que emociona, tanto por el dramatismo de los conflictos personales, como por la tensión que poseen sus escenas de acción, además de las actuaciones de Powell y Majors.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: J. D. Dillard

PROTAGONISTAS: Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Joe Jonas, Thomas Sadoski, Daren Kagasoff, Serinda Swan

GÉNERO: Drama, Biografía, Acción

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años