Horóscopo chino 2020: Las predicciones de Pedro Engel para el año de la rata

"El 2020 es un año de cambios, nuevos ciclos, donde las viejas formas de hacer las cosas van quedando atrás. El cambio es necesario y debe venir de cada ser humano", dice Pedro Engel, el astrólogo y ancestrólogo que hace más de 10 años, escribe su libro anual de astrología china.

Vital para entender como viene el año de la Rata de metal, que según el calendario chino parte este sábado 25 de Enero.

Y que según el astrólogo "Inicia el nuevo ciclo para los próximos doce años. Es el momento que cada ser humano encienda su luz interior sin intermediarios. Estamos frente a la gran crisis, que es una oportunidad para dar el salto cuántico. Vendrán momentos dolorosos, pero el cambio planetario es urgente y llegará…", explica.

Horóscopo chino 2020: El año de la Rata de metal

Foto: Horóscopo chino 2020

En Horóscopo chino 2020, Pedro Engel explica las características de cada uno de los signos, sumando consejos de las runas y el tarot.

Además de mensajes del I Ching, el libro milenario que fue creado por varias dinastías chinas, para cada mes del año por signo.

Y la explicación del cómo será el año de la Rata de metal, para cada signo y su elemento: Metal, agua, madera, fuego y tierra.

A continuación, te contamos solo una pincelada de como se viene febrero para cada signo. Solo Febrero, para que no nos acusen de spoiler.

La Rata. "Muy inteligente y astuta", según Pedro Engel. "Es un animal que siempre sale airoso de cualquier situación". En cuanto a Febrero:"Suspire y llore, pero no habrá error. Cuando los honorables intenciones son mal interpretadas, cuesta mucho conseguir la congregación, pero como la culpa no la tiene él, no será reprochado".

El Buey. "No hay persona más estable y templada que el Buey", dice. Y sobre febrero: "El cielo en el centro de la montaña señala tesoros ocultos. Del mismo modo, en las palabras y los hechos del pasado se esconde un tesoro que puede ser utilizado para lograr la afirmación y el acrecentamiento del propio carácter. He ahí la recta manera de estudiar.

El Tigre. "Solitario y sigiloso, el Tigre es un animal que necesita tener en la mira a su objetivo para motivarse y accionar, les gusta el riesgo y la adrenalina", explica el astrólogo. Para Febrero: "La contemplación de las cosas, que son reflejo de la verdadera Luz, sin tener en cuenta la preponderancia de esta, es humillante para el Ser Humano Superior. Para el Inferior que aún no percibe el núcleo radiante universal, no hay culpa alguna".

El Conejo. "Sociables y encantadores, los Conejos se caracterizan por tener una gran capacidad para comunicarse con los demás", explica Pedro Engel. Y sobre Febrero: "Quietud. Ha llegado el momento de detenerse, hacer un alto y buscar la tranquilidad interior necesaria para afrontar la vida".

El Dragón. "Brillante y exótico, el Dragón no pasa desapercibido en ninguna instancia", dice el astrólogo. Sobre Febrero: "En este momento difícil es cuando se demuestra todo nuestro valor. Manténgase fiel a sus principios, ya que será muy positivo: Cuando somos conscientes del nosotros mismos, todas nuestras acciones se vuelven positivas. La energía que nos hace superar los obstáculos es la misma que nos permite progresos posteriores".

Serpiente. "Inteligente y estratega, la serpiente cuida cada paso que da para que las cosas resulten a su favor", dice el astrólogo. Y sobre Febrero: "El ser Humano Superior brilla por su sinceridad. Se vienen tiempos en que la fortuna le sonreirá. Solo la perseverancia puede lograr el éxito en tiempos difíciles".

El Caballo. "Libertad, es la palabra que mejor define al caballo, los caballos tienen como objetivo de vida vivir lo más libres posible", dice Pedro Engel. Y sobre Febrero: "Cuando nuestra fuente de energía no se halla en nuestra verdad interior, sino que está en la relación de las personas que amamos, estaremos siempre expuestos a grandes cambios en nuestro estado de ánimo. Es mejor celebrar la energía en el propio corazón y amar sin exigir".

La Cabra. "Es una persona sensible, perceptiva con un alma de artista que le hace ver la vida con otros ojos", explica Pedro Engel. Para Febrero: "Se refiere a alguien que en un comienzo enfrenta los conflictos sin mesura. No está contento con su situación y quisiera mejorarla a través del conflicto. Está enfrentado a un oponente más débil y podrá triunfar, pero no debe dejarse llevar a la lucha, porque la justicia no esta de su parte y no podrá justificar el conflicto con su conciencia".

El Mono. "Es uno de los signos más inteligentes del zodiaco chino; es quien inventa, atrae con su ingenio, es innovador, pero también bromista", explica el astrólogo. Sobre Febrero: "Es un mes de buenas energías en el cielo. Haga pequeñas inversiones, ya que logrará un buen resultado con ellas. Se resuelven asuntos de trabajo en forma inesperada, sus ideas serán tomadas en cuenta por personas de influencia".

Gallo. "Llamativo, vanidoso, el gallo despliega una fachada que muestra seguridad en sí mismo y agresividad a la hora de defender lo que quiere", dice Pedro Engel. Sobre Febrero: "Dos vecinos realizan una ofrenda. Mientras el primero sacrifica un gran becerro, el segundo realiza una pequeña ofrenda, honesta y de corazón. Es el segundo quien recibe los dones. La honestidad y el corazón puro serán más recompensados que un regalo fastuoso hecho con egoísmo y vanidad".

Perro. "Se caracterizan por ser muy leales con sus personas queridas, amables y preocupadas. A veces de forma excesiva, y tiene a sufrir por las personas de las que está atento, porque también los perros son seres muy nerviosos", dice. En cuanto a Febrero: "La sinceridad de su corazón le traerá grandes bendiciones. Cultive su mundo interior y trabaje los sentimientos egoístas para canalizarlos y sanarlos".

Chancho. "Es uno de los animales más queridos de zodiaco chino, gracias a su simpatía, su honestidad y su bondad a toda prueba", explica. Y para Febrero: "Hay gente negativa que se dedicará a provocarlo y estará atenta a que cometa errores para generar antagonismo. Antagonismo que sirve a sus propios intereses egoístas, por eso les sigue el juego cometiendo errores.