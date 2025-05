Horrorland: la película sueca de terror donde un parque de diversiones alberga una pesadilla

Aunque las producciones audiovisuales nórdicas son mejor conocidas por el suspenso, al igual que gran parte de su literatura, Horrorland viene a agregar el terror a su oferta.

Ya que la película sueca, dirigida y editada por Simon Sandquist, muestra una nueva narración enfocada en las víctimas más clásicas del género: los jóvenes.

Pero ya no teniendo como entorno una cabaña en el bosque o un campamento de verano, sino que un parque de diversiones verdadero: el Liseberg Park ubicado en Gotemburgo.

Horrorland-2.jpeg la-tercera

Horrorland | BF Distribution

En el que Dante (Omar Rudberg), Jenny (Amanda Lindh), William (Ludvig Deltin), Tora (Embla Ingelman-Sundberg) y Sebbe (Emil Algpeus) esperan pasar una gran cita.

Y ni más ni menos que en la misma celebración de Halloween, luego de que recibieron una invitación para pasar esa noche, de manera gratuita, en todas sus instalaciones.

La que no les pareció para nada sospechosa -como era de esperarse- y los hace reencontrarse con una antigua conocida que trabaja en el lugar: Fiona (Wilma Lidén).

La diversión se torna pesadilla

Horrorland.jpeg la-tercera

Horrorland | BF Distribution

La ex mejor amiga de Jenny y ex novia de Dante que coincidentemente fue asignada para ser la anfitriona del grupo de adolescentes, a los que no ve hace exactamente un año.

Ya que en la fiesta de la celebración de Noche de Brujas pasada ocurrió un grave hecho, que afectó a una invitada de Fiona y provocó la separación de los amigos.

Por eso el reencuentro entre ellos es bastante tenso, aunque el panorama de tener los juegos a su total disposición relaja el ambiente hasta que sucede algo peor.

Horrorland-6.jpg la-tercera

Horrorland | BF Distribution

Un desconocido con la misma máscara de la chica que resultó víctima de una “broma” de los jóvenes, comienza a perseguirlos con la clara intención de eliminarlos.

Donde con hacha en mano los ataca y convierte la diversión en pesadilla, mientras la narración le saca todo el partido a las grandes instalaciones y juegos de Liseberg.

Lo que logra sostener la tensión por gran parte del metraje, pero llega un momento en que el relato se torna algo monótono, a pesar del peligro que rodea siempre a los personajes.

Sin embargo, logra mantener el interés del espectador y su calidad técnica y argumento está muy por encima de otros títulos recientes de horror que llegaron a los cines.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Simon Sandquist

PROTAGONISTAS: Wilma Lidén, Omar Rudberg, Amanda Lindh, Ludvig Deltin, Embla Ingelman-Sundberg, Emil Algpeus

GÉNERO: Terror

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años