La guía con las fondas más prendidas para festejar este 18 en Santiago

Fondas del Parque O'Higgins

Fondas-Parque-OHiggins-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo.

De las fondas 2019, las del Parque O'Higgins son una de las más importantes de Santiago y este año se vienen en versión XL., porque durarán seis días: desde el 17 al 22 de septiembre.

Ahí, todos esos días, desde el mediodía y hasta la madrugada (a excepción del último día, que termina a las 9.30 PM), podrás ir a escuchar a grupos que animarán la fiesta, entre ellos Los Viking 5, La Sonora Palacios, Giolito y su Combo, Noche de Brujas y Amerikan Sound.

También habrá clases de cuecas, zona de juegos tradicionales, y muchos y sabrosos puestos de comida.

El valor de la entrada será de $ 5.000 y los niños hasta los ocho años entran gratis.

Semana de la Chilenidad

Semana-de-la-Chilenidad-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Pozo

Otra fiesta tradicional de Santiago, una que ahora cumple 25 años de vida. Para festejar serán siete días de fiesta (del lunes 16 al domingo 22) con stands de comida típica, juegos tradicionales, un patio de cuecas para bailar sin parar e incluso una granja para los niños.

En cuento a música, el número central estará a cargo de Cami, la popular y joven cantautora que presentará sus hits en vivo el martes 17 a las 8 PM, como parte de la inauguración oficial del evento.

También habrá cuecas bravas con 3 x 7 Veintiuna y una entretenida fonda con juegos de mesa en tamaño gigante para que las familias se diviertan.

Fonda Permanente

Chico-Trujillo-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Es la última vez que se hará una Fonda Permanente. Esto, porque sus gestores decidieron terminar con estos masivos espectáculos, pero no sin antes "tirar la casa por la ventana".

Eso sucederá entre el 18 y 20 de septiembre, cuando el Hipódromo Chile abra sus puertas para recibir a más de 12 bandas por día que, seguro, harán bailar a todos, entre ellos Chico Trujillo, Los Tres y las Supernova.

Además tendrán una barra de 300 metros de largo con cervezas, piscolas de medio litro y terremotos, como también una zona de juegos tradicionales y otra de comidas típicas.

Una de las fondas 2019 imperdibles.

Peñaflor celebra a Chile

Fonda de Peñaflor 2019 la-tercera

Facebook Municipalidad de Peñaflor.

Peñaflor celebra a Chile es el nombre de la fonda de entrada gratuita que hará esta comuna, entre el 17 y el 22 de septiembre, en el Parque Municipal El Trapiche.

Ahí se presentarán conocidas bandas, entre ellas Américo (martes 17), Molotov (miércoles 18), Banda Conmoción (jueves 19), la Sonora de Tommy Rey (viernes 20), Los Tres, Daniel Muñoz y Los Marujos (el sábado 21) y Santaferia (domingo 22).

También habrá juegos típicos, feria de artesanos, food trucks y una zona para que los niños se diviertan con kayac, canopy, paseos a caballo y juegos mecánicos.

Los detalles en esta nota.

Doña Flor

Fam Víctor Jara 2019 la-tercera

Foto: Promocional.

La fonda de La Florida es una de las preferidas de quienes viven en la zona sur de Santiago. Y cómo no, si dura seis días (entre el 17 y 22 de septiembre) y tiene muy buenos espectáculos.

Este año, por ejemplo, se presentará en el Estadio Contraloría Andes CORDEP, los grupos argentinos Amar Azul y El Símbolo, ese que cantaban temas como Lavantando las manos y 1 2 3.

También estará Noche de Brujas (jueves 19), la banda de pop cebolla Los Vásquez (viernes 20) y Amerikan Sound (domingo 22).

Asimismo, habrá una zona de food trucks y parrillas siempre encendidas, y otra para los niños.

Más información en esta nota.

Fiesta Chilena en el Estadio Nacional

Fonda-Estadio-Nacional-1-OK.jpg la-tercera

Fotos: Gentileza Municipalidad de Ñuñoa

Casi 20 años llevan estas fondas que se hacen en el Estadio Nacional y que son para toda la familia. Eso, porque además de un centenar de stands y ramadas con platos tradicionales y varios espectáculos de música en vivo, hay actividades familiares por montón, como circo, concursos de cueca, teatro y juegos típicos.

Serán seis días de fondas, entre el 17 y el 22 de septiembre, para disfrutar con todo el clan en una de las fondas más típicas de Santiago que cada año reúne a 100.000 personas diarias.

Y como si fuera poco, no faltarán las cumbias, porque el sábado, a las 9.30 PM, estará la Sonora Palacios Junior.

Fondas de Providencia

FONDA-DE-MASCOTAS.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Municipalidad de Providencia

A falta de un gran festejo, en la comuna de Providencia habrá tres fondas estas Fiestas Patrias.

Partirán con una Garras y patas, una dedicada a las mascotas y sus dueños, que se hará en el Anfiteatro del Parque Bustamante, este sábado 14, entre las 11 AM y 4 PM.

Ahí podrás llevar a tus regalones a los talleres de confección de juguetes (11.30 AM) y de obediencia básica (3.30 PM).

Lo mejor es que todo lo de este evento es gratuito, porque tiene la intención de fomentar la tenencia responsable.

En tanto, el 18, 19 y 20 de septiembre en la Av. Manuel Montt, entre Nueva Providencia y Eliodoro Yáñez, se cerrará la calle, para hacer ahí Sabores del mundo a la chilena.

Lasa celebraciones terminarán el viernes 20, sábado 21 y domingo 22, con Providencia a la Chilena, en el Parque de Las Esculturas.

Se trata de un evento gratuito para los vecinos, quienes podrán ir a disfrutar de espectáculos musicales ambos días, como las presentaciones de comparsas, organilleros y chinchineros

Vegan Fonda

Empanadas-fritas-Diego-Fontecilla-Imagen-de-Chile.jpg la-tercera

Foto: Diego Fontecilla.

No creas que porque no comes productos de origen animal no podrás celebrar como corresponde estas Fiestas Patrias. Al contrario, en el centro El Cerro, en el barrio Bellavista se hará la Vegan Fonda.

Entre el 17 y el 19 de septiembre se hará ahí una ramada que partirá a la 1 PM y se extenderá hasta pasadas las 9 PM. Ahí podrás degustar empanadas, anticuchos, chorrillanas y pastel de choclo, todo sin carne ni huevo. También tendrán un sabroso asado de seitán -esa especie de carne hecha de harina de trigo-.

Asismismo, habrá una zona de juegos típicos y se presentará el grupo folclórico la banda Los Puntúos, que harán bailar a todos con sus cuecas choras.

Festival de la Patria

Festival-de-la-Patria-1.jpg la-tercera

Foto: Facebook Festival de la Patria.

Desde el 17 al 22 de septiembre se hará el Festival de la Patria, la fonda que desde el año pasado se toma Vista Santiago, el centro de eventos del Parque Metropolitano desde donde se ve la ciudad.

Ahí, a partir de las 12 PM y hasta pasadas las 9 PM, se presentarán grupos de música, como La Combo Tortuga y Los Viking's 5, además de shows de títeres y teatro al aire libre.

Para comer no te preocupes, porque se instalarán más de 10 food trucks en el lugar, y también habrá puestos con venta de platos típicos, como empanadas y anticuchos.

La entrada diaria costará $ 5.000.

Carnaval Dieciochero de Recoleta

Gianluca-por-Carlos-Müller-ok.jpg la-tercera

Foto: Carlos Müller.

Desde el 17 y hasta el 19 de septiembre se hará el Carnaval Dieciochero de Recoleta, la fonda que se hará en el estadio municipal.

Serán tres días de música, artesanía, juegos típicos y muy buenos puestos gastronómicos.

Entre los músicos que se presentarán estará la Sonora Palacios Jr., Jordan, Santaferia, Pachuco y la Cubanacán, Los Vikings 5 y Chico Trujillo.

Los detalles los encuentras en esta nota.

Fonda del Libro

Fonda-del-Libro-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Libros de la Mujer Rota

¿Fondas 2019 para los amantes de libros? Sí hay una, la primera de este tipo que se hará en Santiago.

Es una feria de libros con aires dieciocheros, que se hará el sábado 14 de septiembre en Plan Sofa, el espacio cultural ubicado en Av. Santa Isabel, a pasos del Parque Bustamante.

Durante todo un día, ahí te encontrarás con los stands de 20 editoriales independientes, además de distintas actividades, como charlas y hasta un karaoke en homenaje a Camilo Sesto.

La entrada para la Fonda del Libro es liberada.

La Recontrafonda

LPG-SAUNMACHIN-OK.jpg la-tercera

Foto: La Patogallina

La Recontrafonda se llama la fiesta dieciochera que funcionará del 17 al 19 de septiembre y de manera simultánea en dos renombrados locales capitalinos.

Uno es La Vinocracia, en plena Plaza Ñuñoa, y el Bar Cuento Corto, en el corazón del barrio República (Av. República 398), dos locales que la gente podrá visitar en una misma noche pagando una sola entrada.

Se trata de una fonda urbana con ricas propuestas gastronómicas y buena música en vivo (desde cuecas a boleros, pasando por la infaltable cumbia), en un espacio más acotado que el de las grandes ramadas que se arman en cada comuna.

El menú musical incluirá una variada oferta para cada jornada, bandas que tocarán en las terrazas de cada bar. Estará la cumbia rock de Patricio Cobarde y la cumbia psicodélica de Sour Times. También, La Patogallina Saunmachin.

Fiesta Chilenera

Chilenera-LOS-JAIVAS-13FF-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

La fiesta en San Joaquín se hará en el Parque La Castrina, este sábado 14. Ahí se montará un escenario entre las 12 PM y 1 AM, donde se subirán a tocar Los Jaivas, una de las bandas rockeras más longevas del mundo y dueña de hits nacionales, como Sube a nacer conmigo hermano y Mambo del Machaguay.

También se presentará La Sonora de Tommy Rey, la agrupación de cumbias con éxitos invencibles, como Se murió Tite y el inolvidable Un año más.

La entrada costará $ 2.000 y tendrá un patio de comidas con empanadas, anticuchos y terremotos, y otro con juegos típicos.

Los detalles de la fonda en esta nota.

Bowlfonda

Benjamin-Perez-en-Bowlpark-Lollapalooza-.jpg la-tercera

Foto: Benjamin Perez en Bowlpark Lollapalooza.

En el skatepark del Parque O'Higgins se hará una de las fondas 2019 más particulares.

Es La Bowlfonda. Se trata de un evento creado para que los skaters vayan a practicar sin parar, además de varias actividades relacionada con la cultura urbana.

¿Lo mejor? En esta poco tradicional fonda, a la que podrás ingresar por calle Viel, se harán clases gratuitas de skate y breakdance.

Además de una Batalla de Gallos, una exposición de arte y muralismo. Ojo, se hará entre el 17 y 22 de septiembre, entre las 12 PM y 7 PM, siempre con entrada sin costo.

Viva Chile

Moral-Distraída-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Desde el viernes 6 y hasta el domingo 8 se hará Viva Chile, la fonda de Lo Barnechea que tendrá espectáculos musicales, un circo y muchísimas actividades para los niños.

Se hará en la Explanada Los Nogales de dicha comuna, y para llegar hasta allá podrás ir en auto o tomar un bus de acercamiento que saldrán desde Pie Andino con Las Hualtatas.

Todo, para que vayas a alguno de los restaurantes que se instalarán en el lugar, como Los Buenos Muchachos, o a la zona de food trucks que tendrá hamburguesas, cervezas y helados.

Además habrá conciertos como el de Moral Distraída, el grupo de pop y cumbia de los hermanos Camilo y Abel Zicavo, o el de Los Plumabits, que tiene canciones pensadas para los más chicos.

Los detalles de esta fonda en la siguiente nota.

La Fondita de Nicanor

La Fondita de Nicanor la-tercera

Foto: Promocional.

Otra opción para celebrar a lo grande este 18, es ir a La Fondita de Nicanor.

Se hará en el Hipódromo Chile, este viernes 6, y ahí se presentarán más de 15 espectáculos, entre ellos Santaferia, Noche de Brujas y Los Miserables.

Además, instalarán una barra de 300 metros de largo en la que venderán terremotos, cervezas y destilados.

Asimismo, habrá una zona de food trucks y otra de juegos típicos.

Más información en esta nota