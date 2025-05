La reinas del k-pop ahora conquistan Netflix con Blackpink: light up the sky

"Blackpink in your area", es lo primero que sueltan las chicas en la canción que abre su reciente álbum debut. Ahora, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa también están en tu pantalla con Blackpink: light up the sky.

Si no has vivido debajo de una piedra en los últimos meses, entonces debes saber que se trata del grupo femenino de k-pop más popular del mundo.

El mismo que rompe récords con cada paso que da. Dos de su logros como ejemplo: fueron la primera banda femenina de pop coreano en tocar en el festival Coachella y su primer LP, The Album, entró directo al puesto número 2 del codiciado ranking Billboard 200, convirtiéndose en el mejor debut en la última década de un grupo integrado solo por mujeres.

Blackpink-2-ok.jpg Courtesy of NETFLIX

Blackpink: light up the sky

Nada mal para estas veinteañeras que ahora suman un nuevo hito: ser las protagonistas del primer documental k-pop de Netflix, llamado Blackpink: light up the sky.

Es el nuevo logro que las confirma como las reinas del pop coreano y que llega tras conquistar todo Asia y también occidente, como lo demuestra su colaboración con Lady Gaga en su último disco, en el adictivo hit rompepistas Sour candy.

Blackpink y sus luces y sombras

Blackpink-3-ok.jpg Courtesy of NETFLIX

Blackpink: light up the sky

Un ascenso meteórico y espectacular, que muestra este registro que los "blinks" -como se hacen llamar sus fans- están amando.

Apenas se estrenó, sus millones de seguidores de todo el mundo ya estaban compartiendo sus impresiones sobre sus momentos favoritos del documental, que por primera vez abre las puertas de la intimidad del grupo y muestra su lado más humano.

Algunos se enternecieron con las fotos que muestran a cada una de pequeñas, otros comentaban el amor de Lisa por las tiendas de ropa de segunda mano y muchos se emocionaban con la confesión de Teddy Park, el productor de la banda, que asegura que en seis años solo vio a Jisoo llorar una sola vez.

Quienes no son fans, tras ver Blackpink: light up the sky quedarán impresionados con el nivel de preparación y trabajo que hay trás el éxito del cuarteto.

Quizás muchos lo desconocen, pero la industria del k-pop funciona como una gran fábrica de talentos y de grupos. De hecho, Blackpink es una creación de YG Entertainment, una de las llamadas "Big Three" de Corea del Sur.

De ahí salío PSY y su megahit Gangnam style y ahí también se creó este grupo de chicas, tras una serie de audiciones en el que se seleccionó a varias otras adolescentes más.

Tras cuatro año de entrenamiento, con 14 horas de ensayo por jornada, solo un día libre cada 15 días, miles de pruebas y decenas chicas que quedaron en el camino, YG presentó a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa en 2016, año en que debutaron con su single Whistle.

Un grupo donde todo está milimetricamente calculado, al igual que en este documental que -tal como su nombre, ese Blackpink que no pudieron escoger mejor-, muestra su lado más pink y luminoso, pero que dejar ver -quizás de manera no intencional- también el black y las sombras tras los hits y el estrellato.

